Negatywne skutki wybuchu pandemii odczuwalne są na wielu rynkach, choć niektóre z nich wykazują się dość sporą odpornością na wynikające z COVID-19 zawirowania. Z badania opracowanego przez KPMG International i Alternative Investment Management Association wynika, że w grupie tej znajdują się funduszy hedgingowe. Okazuje się, że nawet w czasach kryzysu wiele z nich nadal poszukuje pracowników (57%), a 81% firm inwestuje w technologie IT i technologie cyfrowe.

81% firm inwestuje w rozwój technologii cyfrowych i IT

Kliknij, aby powiekszyć fot. hin255 - Fotolia.com Fundusze hedgingowe odporne na skutki pandemii Fundusze hedgingowe inwestują i zatrudniają mimo pandemii.

Branża funduszy hedgingowych była innowacyjna, elastyczna i odporna w czasie pandemii. Pomimo panującej niepewności dot. przyszłości, wydaje się, że branża funduszy hedgingowych podejmuje rozważne kroki, aby dostosować się do nowej rzeczywistości. Okres pandemii COVID-19 jest momentem, w którym fundusze hedgingowe mogą przedefiniować swoje modele biznesowe, aby stały się bardziej elastyczne i odporne na zagrożenia. Inwestując w nowe technologie i zapewniając hybrydowe modele pracy nie tylko poprawią wydajność, ale również zbudują silniejszą i bardziej zróżnicowaną branżę. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać zakładany wzrost w przyszłości – mówi Rafał Wiza, Partner w Dziale Audytu, Lider doradców dla Private Equity w KPMG w Polsce.

Większa wydajność pracy dzięki outsourcingowi

Jak pisze KPMG, podczas trwającej pandemii fundusze hedgingowe nie zaprzestały rekrutacji - aż 57% z nich zdecydowało się na poszukiwanie lub zatrudnianie specjalistów na strategiczne stanowiska. Co ciekawe, pomocna w tym okazała się wprowadzona na czas pandemii praca zdalna , której zdecentralizowany charakter pozwolił na uruchomienie zupełnie nowych sposobów na poszukiwanie kadr.Koronawirus przyczynił się również do rozwoju takiej kultury pracy, w której na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i samopoczuciem pracowników.Blisko 2/3 respondentów pozytywnie ocenia elastyczność uzyskaną dzięki pracy zdalnej pracowników, a 46% podkreśla korzyści wynikające z mniejszej liczby dojazdów do pracy.8 na 10 przedstawicieli funduszy hedgingowych biorących udział w badaniu zadeklarowało, że ich firmy inwestują środki w rozwój swojej infrastruktury cyfrowej i możliwości IT. Połowa wszystkich firm inwestuje w rozwiązania zapewniające cyberbezpieczeństwo , a jedna trzecia badanych funduszy tworzy centralną hurtownię danych, która ma na celu ułatwienie ich analizowania oraz raportowania.Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność podejmowania wielu trudnych decyzji, które mają na celu poprawę wydajności firm i zapewnienie większej efektywności zarządzania w tym trudnym okresie. Z tego powodu ponad 25% zarządzających funduszami hedgingowymi traktuje inwestycje w nowe technologie jako szansę na zwiększenie swojej wydajności.Z uwagi na praktycznie niemożliwe zorganizowanie fizycznego spotkania z inwestorami, blisko 6 na 10 przedstawicieli funduszy hedgingowych (58% wskazań) przyznało, że optymalizuje wykorzystanie narzędzi cyfrowych zapewniających wirtualne spotkania i wideokonferencje, aby w ten sposób nie tylko dbać, ale stale ulepszać swoje modele relacji z inwestorami.Pandemia COVID-19 uzmysłowiła wielu zarządzającym funduszami, że nie wszystkie procesy firmowe muszą być obsługiwane wewnętrznie. W rzeczywistości niektóre procesy mogą działać równie dobrze zdalnie w wirtualnym środowisku. 71% respondentów wskazało sukces działania w pracy zdalnej jako katalizator zwiększania outsourcingu rozwiązań operacyjnych i technologicznych w celu poprawy wydajności, generowania oszczędności i efektywniejszego zarządzania marżami w firmie.