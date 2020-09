Pracodawcy w oczach kandydatów. Co zmieniła pandemia?

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na rynku pracy. Obrazują to m.in. zmiany, jakie zaszły w postawach kandydatów. Okazuje się m.in., że obecnie marka pracodawcy rzadziej przyciąga kandydatów, niż przed pandemią. Jednocześnie mniejszą niż dotychczas rolę odgrywają przy wyborze firmy oferowane przez nią benefity pozapłacowe. Istotnie jednak wzrosło znaczenie pracy zdalnej - wynika z badania zrealizowanego przez Pracuj.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kwestie są kluczowe przy wyborze ofert pracy?

Co wyróżnia najlepszych pracodawców?

Czy benefity pozapłacowe pozostają istotne przy decyzji o wyborze pracodawcy?



Dwa światy. HR przed i po pandemii

Badanie zostało podzielone na dwie fazy, w których pierwsza została przeprowadzona jeszcze przed wybuchem pandemii, a zebrane wyniki zostały zaktualizowane o opinie uzyskane już w okresie "nowej normalności". Porównanie percepcji wizerunku pracodawcy i zestawienie otrzymanych danych w ciekawy sposób obrazuje kierunek zmian, które obecnie kształtują nową ścieżkę działań employer brandingowych firm. Wyniki badania to również doskonałe studium przypadku, odpowiadające na pytanie o zmianę postrzegania pracodawcy w obliczu kryzysu i transformacji na rynku pracy - podkreśla Iga Pazio, B2B Marketing Communications Manager w Grupie Pracuj i redaktor naczelna raportu.

Benefity o mniejszym znaczeniu

Kandydat chętnie pozna szefa

Konkretne oferty i rzeczowa komunikacja

Nowoczesny, czyli elastyczny i cyfrowy

Bez wątpienia wizerunek pracodawcy pod wpływem epidemii koronawirusa uległ widoczniej zmianie. Przebudowany został dotychczasowy model oceny firm, a sami kandydaci odeszli od niekiedy wysokich oczekiwań, kierując się podstawowymi potrzebami i szukając gwarancji szeroko pojętego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa - dodaje Iga Pazio.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co oznacza dla ciebie stwierdzenie W opinii 3/4 badanych nowoczesny pracodawca to taki, który oferuje elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wprawdzie pandemia niewątpliwie zahamowała procesy rekrutacyjne , to jednak już od maja dała się zauważyć rosnąca ilość ofert pracy. Okazuje się jednak, że dziś preferowanych pracodawców ma już tylko 55% kandydatów, co względem początku marca oznacza spadek o 8 p. proc. W czasie pandemii bardziej liczącymi się kwestiami są bezpieczeństwo i szybkość zatrudnienia.Wyniki raportu pokazują również jak zmieniło się podejście Polaków do benefitów pozapłacowych . Zanotowany w ramach badania spadek o 8% wskazuje, że po pandemii pracodawca musi wykazać się czymś więcej niż tylko karnetem na siłownię. Kandydaci oczekują od swoich przełożonych opieki i wsparcia w trudnym okresie, dlatego bardziej niż na dodatki zwracają uwagę na solidne fundamenty i podstawowe świadczenia oraz reputację firmy na rynku.W badaniu znalazły się również pytania dotyczące znaczenia działań employer brandigowych . Choć w związku z panującym reżimem sanitarnym wiele narzędzi bezpośredniego kontaktu zostało zastąpionych działaniami online, kandydaci wciąż czekają na możliwość spotkania i rozmowy z pracodawcą. Z badania wynika także, że niezależnie od pandemii najchętniej wybieranym źródłem informacji o ofertach pracy są serwisy rekrutacyjne. Twierdzi tak 80% badanych przez Pracuj.pl.Co ciekawe - i co jednocześnie stanowi jedną z największych zmian w oczekiwaniach kandydatów z czasów przed i po wybuchu SARS-CoV-19 – dziś szukający zatrudnienia mniej chętnie rozmawiają o przyszłej pracy z rekruterem, a najchętniej ze swoim przyszłym bezpośrednim przełożonym. Aż 84% badanych deklaruje, że na spotkaniu rekrutacyjnym najchętniej spotkaliby się z bezpośrednim przełożonym - przed pandemią podobnie mówiło tylko 36% respondentów. Z kolei chęć spotkania z rekruterem deklarowało już w okresie nowej normalności tylko 34% badanych - w marcu było to znacznie więcej, bo 82%.Raport "Preferowany pracodawca, czyli kto" pokazuje również, w jaki sposób kandydaci i aktywni zawodowo Polacy analizują oferty pracy. W obecnej sytuacji najbardziej istotną informacją stały się jasno określone warunki zatrudnienia. Kandydaci oczekują od pracodawców dokładnych wytycznych co do stawianych im wymagań i oczekiwań (71%), a także wysokości wynagrodzenia proponowanego na danym stanowisku (64% wskazań). Oznacza to, że pandemia zmieniła model wartościowania. Kandydaci wybierają oferty od pracodawców, którzy komunikują się przy pomocy konkretów i „twardych danych”.Co interesujące, badani przez Pracuj.pl kandydaci bardzo pozytywnie odnoszą się do pracy zdalnej - mimo niespodziewanego narzucenia tego modelu wielu pracownikom przez okoliczności pandemii. Choć wydawałoby się, że zamiana dotychczasowego benefitu w niekiedy przykrą konieczność może stać się powodem zmniejszenia zainteresowania tą formą pracy, wyniki badania przedstawiają się zupełnie inaczej. Przejście na zdalny model wciąż jest wysoko punktowaną formą pracy, docenianą przez 71% badanych.W połączeniu z elastycznymi godzinami stanowi ona dzisiaj kluczowy czynnik w określeniu pracodawcy gotowego na współczesne wyzwania - aż 69% respondentów uznaje stosowanie tych form pracy za wyróżnik nowoczesnego pracodawcy. Wśród innych cech firm określanych tym mianem kandydaci wymienili stosowanie nowoczesnych narzędzi IT (63%), wysokie wynagrodzenie (58%), wsparcie pracowników różnych pokoleń (56%) i innowacyjną ofertę produktów i rozwiązań (56%).