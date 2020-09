Czy przetwory na zimę wyszły z mody?

Mogłoby się wydawać, że w czasach, gdy w sklepach można znaleźć właściwie wszystko, przetwory na zimę mogą nieco stracić na swojej popularności. Zachowania konsumentów wyraźnie jednak wskazują, że do niczego takiego nie doszło. Polacy w domowych przetworach cenią sobie przede wszystkim walory smakowe oraz to, że są zdrowsze od ich odpowiedników ze sklepowych półek - wynika z Barometru Providenta.

W spiżarni królują ogórki i dżemy

- Kobiety bardziej doceniają znaczenie naturalnych składników. Mężczyźni niemal dwa razy częściej (22,5 proc. wobec 11,3 proc.) kupują potrzebne owoce i warzywa w supermarkecie – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Panowie częściej wybierają się także na grzybobranie, jednak tutaj różnica pomiędzy płciami jest zdecydowanie mniejsza – dodaje.



Przetwory na zimę dla małych i dla dużych

Przetworami domowymi chętnie się dzielimy

Dżemy, marynaty, kiszonki, przeciery czy nalewki to tylko niektóre przykłady tradycyjnych, domowych przetworów. Okazuje się, że w polskim społeczeństwie nie brakuje ich amatorów. Z najnowszej odsłony Barometru Providenta wynika, że przetworów nie lubi zaledwie co 25. z respondentów. Odmienną opinię formułuje blisko 8 na 10 badanych. Mniejszy, choć ciągle duży, bo przekraczający 50%, odsetek badanych deklaruje, że w tym roku w ich kuchni znajdzie się miejsce dla przetworów na zimę.Badanie pokazuje, że zdecydowanie największą popularnością cieszą się ogórki kiszone i konserwowe, które przygotowuje 37,7 proc. respondentów oraz dżemy i konfitury, które znajdą się w spiżarniach 17,7 proc. badanych. Niemal 9 proc. przyrządzi soki i syropy owocowe oraz marynowane grzybki.Tegoroczne badanie potwierdza tezę z poprzedniej edycji – to panowie specjalizują się w produkcji nalewek. Mężczyźni zdecydowanie częściej przygotowują nalewki (8,5 proc. mężczyzn wobec 3 proc. kobiet), a także marynowane grzybki (9,4 proc. mężczyzn wobec 7,9 proc. kobiet). Z kolei, kobiety zdecydowanie częściej robią koncentraty i soki pomidorowe.Przetwory na zimę przygotowujemy głównie ze względu na ich walory smakowe - 63,1 proc. badanych wskazuje, że ich smak jest o niebo lepszy niż tych, które można kupić w sklepie.Kolejnym powodem, wskazanym przez połowę respondentów, jest możliwość przygotowania przetworów na zimę ze zdrowych i sprawdzonych składników. Nie dziwi więc, że niemal połowa badanych zapełnia słoiki własnymi plonami z ogrodu i działki. 45,4 proc. kupuje składniki na targu lub w warzywniaku, a 27,7 proc. wykorzystuje produkty otrzymane od rodziny i znajomych.Jak pokazują wyniki Barometru Providenta, wspólne robienie przetworów na zimę to idealny pomysł na integrację pokoleniową. Choć w każdej grupie wiekowej odsetek osób planujących przygotowanie przetworów oscyluje w okolicach 50 proc. to wśród najmłodszych i najstarszych respondentów wyniósł ok. 55 proc.Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazywali, że zamierzają w tym roku zająć się słoikami, jednak panie deklarowały to częściej. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 59,3 proc. kobiet oraz 45,1 proc. mężczyzn. Z badania wynika również, że przygotowywanie przetworów to w wielu polskich domach rodzinna tradycja. Niemal 55 proc. respondentów zadeklarowało, że w ich domach słoiki na zimę robi się niemal co roku. Natomiast 34 proc. stwierdziło, że zdarza się to czasami.Równo połowa osób przygotowujących przetwory zapełnia swoją spiżarnię na całą zimę. Natomiast co piąty obdarowuje jeszcze swoją rodzinę.