Wyprawka szkolna. Kupujemy i wybieramy przez internet

To już ostatni dzwonek, aby zająć się zakupem wyprawki szkolnej. Jak do tej kwestii podchodzą Polacy? Z badania zrealizowanego przez Kantar Millward Brown dla Wonga Polska wynika, że przy kompletowaniu wyposażenia dla uczniów polscy rodzice często korzystają z internetu. I nawet jeśli zakupów finalnie dokonują w sklepie stacjonarnym, to i tak wcześniej często sprawdzają produkty w sieci.

Różne sposoby na zakupy wyprawki szkolnej

– Polacy chętnie wykorzystują internet do zakupy wyprawki szkolnej. Niezależnie od sposobu, w sumie aż 28 proc. ankietowanych ostatecznie zamawia je w internecie. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się niedużo, jednak biorąc pod uwagę tylko osoby, które przygotowują wyprawkę, jest to już co drugi ankietowany. Stacjonarnie kupuje rzeczy z tej kategorii 30 proc., z czego 7 proc. wcześniej szuka na ich temat informacji w internecie, a więc również wykorzystuje sieć w procesie zakupowym - zauważa Aneta Gergont-Gałązka, dyrektor departamentu marketingu w Wonga Polska.

Przede wszystkim wygoda i niższa cena

– Jak wynika z naszego cyklu „Cyfrowe zwyczaje Polaków”, Polacy chętnie robią zakupy w sieci i coraz bardziej się do nich przyzwyczajają. Widać to między innymi po liczbie osób, które obawiają się, że zamówione w internecie produkty nie będą się zgadzać z wcześniejszym opisem na stronie. Jeszcze w lutym tego roku, wskazywało na to aż 44 proc. ankietowanych, a teraz odsetek ten spadł do 30 pkt proc. Podobnie jest w przypadku bezpieczeństwa danych osobowych w sieci. Na początku naszego badania takie obawy zgłaszało 28 proc. ankietowanych, a obecnie ma je już tylko 14 proc. W oby przypadkach zauważamy systematyczny spadek, co potwierdza rosnącą popularność zakupów online – podsumowuje Aneta Gergont-Gałązka z Wonga Polska.

