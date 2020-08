Czy "Dobry Start" wystarcza na wyprawkę szkolną?

Wrzesień zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim nowy rok szkolny, który, jeśli ufać zapewnieniom rządzących, dzieci spędzą już nie przed komputerem, ale w ławkach. Z tej okazji prezentujemy wyniki najnowszej odsłony Barometru Providenta, którą w całości poświęcono kwestiom związanym z wyprawką szkolną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile będzie kosztować wyprawka szkolna 2020?

Co stanowi największe obciążenie dla kieszeni polskich rodziców?

Czym kierujemy się podczas kompletowania artykułów szkolnych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Wyprawka szkolna Wyprawka szkolna kosztuje nas średnio 330 zł.

Wyprawka szkolna nie drenuje kieszeni

- Blisko połowa rodziców, kupując wyprawkę szkolną, chce zmieścić się w kwocie 300 zł. Tylko co piąty wyda na ten cel od 400 do 500 zł, a na zakupy powyżej tej kwoty stać będzie niemal 15 proc. opiekunów – mówi Magda Maślana, ekspert ds. PR w Provident Polska. – Od kilku lat artykuły szkolne przestały być znacznym wyzwaniem dla naszego budżetu. Istotny wpływ mają na to programy socjalne jak np. Dobry Start, które znacząco pomagają w sfinansowaniu wyprawki szkolnej – dodaje Magda Maślana.

Podręczniki obciążeniem nie tylko dla kręgosłupów

- Zdalne nauczanie związane z pandemią, przyspieszyło cyfryzację polskich szkół. Lekcje on-line okazały się sporym wyzwaniem dla rodzin, w których było więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym. W tym przypadku często rodzeństwo w tym samym czasie musiało łączyć się zdalnie z nauczycielem i klasą – a do tego każde z nich potrzebowało odpowiednich urządzeń elektronicznych. Wielu rodzicom ten czas uświadomił, że dzieci potrzebują nowoczesnego, sprzętu do nauki – dodaje Magda Maślana.

Przybory – nowe i funkcjonalne

Jak wynika z Barometru Providenta, schyłek sierpnia to czas, który 37,7 proc. polskich rodziców poświęca właśnie na zakup wyprawki szkolnej . Blisko połowa badanych przyznaje jednak, że tego rodzaju zakupy rozkłada na całe dwa miesiące wakacji. Niespełna 5 proc. Polaków wstrzymuje się z nimi do ostatniej chwili, a co 10. nie ukrywa, że wyprawkę szkolną kompletuje dopiero we wrześniu.Na podejście do zakupów istotny wpływ wywiera wiek rodziców. Najbardziej zapobiegliwą grupą, która rozkłada zakupy wyprawki szkolnej na całe wakacje, okazują się osoby w wieku 45-54 lata. Jest to zdecydowanie najbardziej systematyczna grupa. Młodsi rodzice lubią odłożyć to zadanie na ostatnią chwilę – niemal 16 proc. osób z grupy 25-34 lata robi zakupy dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, a 11,4 proc. badanych w wieku 35-44 lata niektóre rzeczy kupuje już we wrześniu.Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych wskazują, że powrót do szkoły jednego ucznia będzie kosztował średnio 330 zł.Najczęściej rodzice będą finansować wyprawkę szkolną z bieżących dochodów – zrobi tak ponad połowa Polaków posiadających dzieci w wieku szkolnym. Około 40 proc. wesprze się dodatkowo środkami z programów socjalnych. Co 5. opiekun deklaruje, że będzie musiał sięgnąć także po oszczędności. Niewielu rodziców w związku z wydatkami na wyprawkę szkolną liczy na wsparcie finansowe od rodziny – odpowiedziało tak zaledwie 4 proc. opiekunów dzieci.Mimo faktu, że od 2014 roku dzieci korzystają z darmowych podręczników, blisko 29 proc. rodziców, biorących udział w badaniu, zadeklarowało, że to właśnie potrzebne do szkoły książki najbardziej obciążają ich budżet na wyprawkę szkolną. Jednak aż 25 proc. opiekunów wskazuje, że najwięcej wydadzą w tym roku na sprzęt elektroniczny pomagający ich pociechom w nauce. Co 4. rodzic wskazał także, że jego portfel uszczupli się znacząco za sprawą nowych ubrań, a co dziesiąty – nowego plecaka.60 proc. rodziców przyznaje, że co roku kupuje w całości nowe przybory szkolne. Tylko co 3. badany deklaruje, że częściowo korzysta z używanych wcześniej artykułów szkolnych. Co dziesiąty rodzic twierdzi jednak, że może pozwolić sobie na zakup tylko niezbędnych nowych rzeczy.Podczas kompletowania artykułów szkolnych, większość opiekunów kieruje się ich funkcjonalnością – na ten aspekt wskazało 57 proc. respondentów posiadających dzieci. Dla około połowy rodziców cena lub gust dziecka także ma duże znaczenie podczas zakupów. Niemal równie ważny jest walor edukacyjny elementów wyprawki. Najmniejszy wpływ na wybór akcesoriów ma zdanie rodziców (13 proc.) lub moda (3 proc.).