Rekordowy popyt na biura poza Warszawą

Jak wynika z najnowszych danych CBRE, w I połowie br. na regionalnych rynkach powierzchni biurowych na próżno było szukać związanego z pandemią marazmu. Mieliśmy natomiast rekordy. Oto podsumowanie sytuacji, jaka panowała na rynku pozawarszawskich biurowców.

W I półroczu br. w regionach podpisano umowy na rekordowe 335 tys. mkw. biur;

Łączne zasoby biurowe powiększyły się o blisko 176 tys. mkw.;

Do użytkowania oddano 15 nowych biurowców;

Na miejscu lidera wyraźnie umacnia się Kraków;

Jeśli plany na ten rok uda się zrealizować w pełni, do końca roku w regionach przybędzie 268 tys. mkw. biur.

- Najemcy jak i wynajmujący szukali sposobów na dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Z powodu pandemii wiele firm postanowiło podnająć część powierzchni, jednak bez większego powodzenia. Widać było także większe zainteresowanie rozwiązaniami typu „flex” co w przyszłości może przełożyć się na większą liczbę transakcji w tym segmencie. Trzeba także przyznać, iż część właścicieli nieruchomości wykazywała się elastycznym podejściem w kwestii czynszów, umożliwiając najemcom upusty w zamian za przedłużenia umów – dodaje Kamil Tyszkiewicz.

Branża IT nie oddaje pierwszego miejsca

Nowa podaż

Rośnie liczba pustych biur

- Rozwój pandemii zmusił wielu do zestawienia swoich planów z nową rzeczywistością, stąd renegocjacje umów czy odłożone w czasie plany ekspansji. Spodziewamy się jednak, że prędzej czy później wszystkie projekty zostaną wznowione czego symptomy powoli już się pojawiają. Bardzo istotną rolę mają tu do odegrania wynajmujący. Im bardziej elastyczne podejście tym lepszy będzie odzew rynku. Wielu najemców chętnie skorzysta z okazji jeśli takowe się pojawią – mówi Kamil Tyszkiewicz.

Oto kluczowe informacje, jakie niesie za sobą opracowany przez CBRE raport „Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych”"Kamil Tyszkiewicz, dyrektor regionalny w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych w CBRE, przyznaje, że odnotowany w badanym okresie popyt na powierzchnię biurową w regionach okazał się historycznym rekordem. Za ten wynik w znacznej mierze odpowiadały renegocjacje umów, które zdominowały II kwartał roku.W I połowie 2020 r. popyt na biura w miastach regionalnych wyniósł niemal 335 tys. mkw. Około dwie trzecie z tego wyniku osiągnięto jeszcze w I kwartale, natomiast w kolejnych trzech miesiącach roku, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, zauważono istotny wzrost udziału renegocjacji w podpisywanych umowach. Stanowiły one ponad 59% całkowitego popytu. Znacząco spadł udział umów przednajmu, zarówno nowych, jak i ekspansji. Pierwsze sześć miesięcy roku okazało się być szczególnie dobre dla Łodzi, w której podpisano umowy na ponad 51 tys. mkw.Najbardziej aktywny pozostał sektor IT, który odpowiadał za niemal połowę zawartych umów. Największy udział transakcji tej branży zaobserwowano w Krakowie, gdzie stanowiły one niemal 49% całego popytu. Wyjątkowo prężny był również sektor przetwórstwa i energetyki. Z wynikiem 19% i ponad 64 tys. mkw. uplasował się na drugim miejscu, wyprzedzając tym samym branżę usług biznesowych, która była drugim najbardziej aktywnym sektorem w 2019 roku.Od początku roku do użytku oddano 15 biurowców, które dostarczyły na rynek regionalny niemal 176 tys. mkw. Najwięcej z nich powstało w Krakowie (ponad 69 tys. mkw. w 5 projektach). Łącznie na rynkach regionalnych mamy obecnie 5,597 mln. mkw. powierzchni biurowej. Do końca roku planowane jest dostarczenie nowych 268 tys. mkw., jednak eksperci wskazują, że możliwe są opóźnienia w realizacji i procedurach odbiorowych, spowodowane niepewnością związaną z pandemią. W sumie w budowie znajduje się prawie 734 tys. mkw. przestrzeni.W II kwartale w miastach regionalnych ilość niewynajętej przestrzeni powiększyła się łącznie jedynie o 54 tys. mkw. Najwięcej biur opustoszało w Krakowie i Trójmieście. Temu trendowi oparły się Wrocław oraz Szczecin.