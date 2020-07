Koszty pracy i płaca minimalna: 50% firm przeciwko podwyżkom

W nadchodzącym roku płaca minimalna w naszym kraju powinna pozostać na dotychczasowym poziomie 2600 zł brutto – uważa 53% firm przebadanych przez Konfederację Lewiatan. Blisko połowa przedsiębiorców liczy również na rychłe uregulowania prawne w zakresie pracy zdalnej.

- W sprawie wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku musimy twardo stąpać po ziemi. Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy powinniśmy ograniczyć wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy. Priorytetem będzie bowiem ratowanie miejsc pracy i firm, mocno dotkniętych skutkami pandemii. W 2021 roku płaca minimalna powinna więc wynosić 2600 zł, czyli tyle ile w tym roku. Postulujemy też dookreślanie w przepisach Kodeksu pracy ogólnych zasad organizacji pracy zdalnej, z delegacją jej szczegółowego uregulowania przez pracodawcę w zakładowych źródłach prawa pracy. Konieczne jest jasne określenie odpowiedzialności za BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika (dom lub inne miejsce wybrane przez pracownika) – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Z badania zrealizowanego przez Lewiatan w połowie lipca br. wynika, że 46% przedsiębiorców chciałoby elastycznego czasu pracy i kont czasu pracy. Taki sam odsetek firm oczekuje szczegółowych przepisów w zakresie odpowiedzialności i obowiązków pracodawców w zakresie pracy zdalnej. Jest to szczególnie istotne dla średnich przedsiębiorstw (51%), duże firmy na tę konieczność wskazują rzadziej (38%).Nie jest dużym zaskoczeniem, że w obecnych realiach co druga z badanych firm postuluje o ograniczenie kosztów pracy. Wśród oczekiwanych rozwiązań respondenci wymieniają m.in. zawieszenie składek FP. Odsetek firm wspierających ten postulat jest tym większy, im mniejsza jest firma (pośród małych firm to 55%).Za czasowym ograniczeniem kosztów pracodawcy wypłaty wynagrodzenia z tytułu choroby opowiada się 38% przedsiębiorców.53% firm chciałaby utrzymania wysokości płacy minimalnej na poziomie 2 600 zł. I w tym przypadku postulują o to głównie małe firmy (57%).