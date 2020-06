Coface: światowy PKB ze stratą 4,4 proc., upadłości firm w górę o 1/3

Stopniowe znoszenie obostrzeń sprawia, że w większości europejskich krajów odczuwalne staje się pobudzenie aktywności gospodarczej. To dobre wieści, choć poprawa nadchodzi z dwumiesięcznym opóźnieniem względem Chin. Co więcej, nie należy raczej liczyć, że stopniowe odzyskiwanie kondycji pozwoli nam szybko zapomnieć o skutkach, jakie przyniósł za sobą lockdown – pisze Coface i formułuje prognozy dla światowego wzrostu gospodarczego.

Więcej upadłości firm Do 2021 r. skala niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o jedną trzecią w porównaniu z 2019 r.

Oprócz transportu pandemia nadal osłabia sektory, które już w ubiegłym roku były pod presją: motoryzacyjny, metalurgiczny, detaliczny oraz tekstylno-odzieżowy

Jak czytamy w komunikacie Coface, ten rok nie przyniesie nam niczego innego, niż recesja i to silniejsza od tej, którą odnotowano w 2009 roku. Prognozy zakładają, że globalny PKB straci w 2020 roku 4,4 proc. I wprawdzie w kolejnym roku spodziewana jest już poprawa (+5,1 proc.), zakładając, że ominie nas druga fala pandemii , to jednak PKB Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz strefy euro utrzyma się na poziomie od 2 do 5 punktów niższym aniżeli w 2019 roku.Coface wyjaśnia, że za brakiem perspektyw na szybkie odrobienie związanych z koronawirusem strat kryją się dwie zasadnicze sprawy.Po pierwsze mamy do czynienia z ciągle utrzymującą się niepewnością co do losów pandemii. To powoduje, że gospodarstwa domowe skłaniają się ku oszczędzaniu, a firmy charakteryzuje mała skłonność do inwestycji.Po drugie mamy niemożliwe do odzyskania straty w produkcji w niektórych sektorach (zwłaszcza w działalności usługowej i surowcach energetycznych). Środki zastosowane przez banki centralne pomagają stabilizować rynki finansowe od kwietnia. Dotyczy to w szczególności krajów (zwłaszcza w Europie Zachodniej), w których banki te uczestniczyły w podtrzymywaniu zdolności produkcyjnych niektórych firm, głównie poprzez zwiększanie zadłużenia. Niemniej jednak oznacza to jedynie odsunięcie w czasie korekt zatrudnienia oraz problemów z przepływami pieniężnymi w przedsiębiorstwach.Mimo wsparcia ze środków publicznych nasilenie upadłości firm sygnalizowane już w poprzednim barometrze Coface (po I kw. 2020 r.) dotknie prawdopodobnie wszystkie dojrzałe gospodarki: Stany Zjednoczone (+43 proc.), Wielką Brytanię (+37 proc.), Japonię (+24 proc.), Francję (+21 proc.) i Niemcy (+12 proc.). Jednak wiele gospodarek wschodzących (+44 proc. w Brazylii, +50 proc. w Turcji) również odczuje ekonomiczne konsekwencje blokady, a także spadku przychodów z turystyki, mniejszych transferów od osób pracujących za granicą oraz niższych wpływów z eksploatacji surowców, których ceny spadają.Jak pisze Coface, gwałtowny wzrost niewypłacalności znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu się krótkoterminowego (6 do 12 miesięcy) ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Wzrostowi ryzyka krajowego ocenianego przez Coface (na podstawie danych makro- i mikroekonomicznych oraz finansowych) odpowiada obniżenie oceny w tym zakresie dla 71 krajów, czyli nieco ponad 40 proc. analizowanych gospodarek z całego świata. Jeżeli chodzi o ryzyko sektorowe, obniżone zostały oceny około 40 proc. z 13 sektorów biznesowych w 28 krajach ocenianych przez Coface (reprezentujących 88 proc. globalnego PKB). Nie jest zaskoczeniem, że w obecnej sytuacji największe straty poniósł sektor transportowy. Za nim plasują się motoryzacja i handel detaliczny, które już w zeszłym roku były w słabej kondycji. Najbardziej odporny okazał się natomiast sektor farmaceutyczny a także, w nieco mniejszym stopniu, rolno-spożywczy oraz informatyczno-telekomunikacyjny.