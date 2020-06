ManpowerGroup: zatrudnienie planuje 6% firm, 11% tnie etaty

Ostatnio rynek pracy przyzwyczaił kandydatów, że znalezienie zatrudnienia raczej nie stanowi większego problemu. Niestety i rynek pracy nie oparł się negatywnym skutkom pandemii. Jak dowodzi najnowsza odsłona cyklicznego raportu ManpowerGroup, plany rekrutacyjne firm na III kwartał 2020 roku są mocno okrojone. O zatrudnianiu mówi 6% pracodawców, podczas gdy 11% planuje redukcję etatów. Optymizmem może napawać fakt, że 72% badanych nie zakłada, aby nachodzące miesiące przyniosły jakieś zmiany. Jednocześnie jednak 11% nie potrafi powiedzieć, co przyniesie przyszłość.

Prognoza netto zatrudnienia jest wyrażoną procentowo różnicą pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie, a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.

W zakresie kompetencji pracowników na znaczeniu zyskały jeszcze większa elastyczność, gotowość do podejmowania inicjatywy i umiejętność szybkiej adaptacji do nowej sytuacji. Firmy doceniają także zdolność uczenia się pracownika i motywację do nieustannego podnoszenia kwalifikacji, odporność i umiejętność radzenia sobie z emocjami. Z kolei w zakresie kompetencji managerskich wzrosło znaczenie takich umiejętności jak komunikacja z zespołem zdalnym, zarządzanie kryzysowe, wzmacnianie motywacji i zaangażowania zespołu – mówi Iwona Janas.

Plany pracodawców dot. zatrudnienia w podziale na sektory Najwyższe prognozy wskazali pracodawcy z sektora finansów i usług dla biznesu (-1%) oraz innych usług (-1%).

Polska 10 w rankingu 26 rynków regionu EMEA



– Podczas gdy w ostatnim czasie obserwowaliśmy wyzwania firm związane z przenoszeniem swoich procesów do świata online, tak teraz widzimy ich zmagania w zorganizowaniu bezpiecznego powrotu do miejsc pracy. Rynki globalne zmierzają w kierunku ożywienia gospodarczego, a firmy na całym świecie przygotowują się do przywrócenia procesów biznesowych. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji przed pracodawcami stoi wyzwanie zadbania nie tylko o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, lecz także o jasne i zrozumiałe zasady postępowania.



By pomóc firmom przejść przez ten proces, kluczowe znaczenie ma dzielenie się najlepszymi praktykami między krajami i branżami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezbędna jest szeroka współpraca, począwszy od pracodawców i rządów po związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Rynek pracy i wszyscy jego interesariusze będą musieli szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której dystans społeczny i środki ochrony indywidualnej stały się jego integralną częścią – podsumowuje Iwona Janas.



ManpowerGroup prezentuje najświeższy komunikat poświęcony doniesieniom odnośnie planów rekrutacyjnych formułowanych przez polskie firmy. Okazuje się, że najnowsza odsłona „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, podobnie zresztą jak poprzednia, nie przynosi najlepszych wieści dla kandydatów. Prognoza netto zatrudnienia dla trzeciego kwartału bieżącego roku (po korekcie sezonowej) to -6%. Oznacza to, że grono firm planujących cięcia etatów jest liczniejsze niż rzesza pracodawców noszących się z zamiarem powiększania swoich zespołów. W ujęciu kwartalnym prognoza zatrudnienia pogorszyła się o 7 pp., w ujęciu rocznym jest to spadek o 16 pp.Nie sposób nie podkreślić, że jest to najsłabszy wynik, z jakim mieliśmy do czynienia od dekady.Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce, podkreśla, że wybuch pandemii dość wyraźnie zweryfikował potrzeby organizacji w zakresie pożądanych umiejętności.W ramach raportu przeanalizowano plany rekrutacyjne przedsiębiorstw z siedmiu sektorów rynku. Mimo pogorszenia wyników zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, najwyższe prognozy wskazali pracodawcy z sektora finansów i usług dla biznesu (-1%) oraz innych usług (-1%). Gorsze perspektywy czekają na zatrudnionych w branży związanej z budownictwem (-5%), handlem detalicznym i hurtowym (-5%) oraz innymi obszarami produkcji (-5%), podczas gdy w produkcji przemysłowej firmy wskazują prognozę na poziomie -6%. Najmniej optymistyczni w swoich planach są przedstawiciele sektora restauracje i hotele z prognozą -29%, która jest wynikiem najniższym w historii realizacji badania w Polsce.Biorąc pod uwagę dane sprzed roku, to plany rekrutacyjne pogorszyły się we wszystkich siedmiu analizowanych branżach. Największe spadki wskazały restauracje i hotele (30 pp.) oraz przedstawiciele produkcji przemysłowej (22 pp.). Najmniejsze, ale nadal znaczące pogorszenie prognoz dotyczy finansów i usług dla biznesu (10 pp.) i innych obszarów produkcji (12 pp.). W ujęciu kwartalnym prognozy są niższe we wszystkich siedmiu sektorach, z największym spadkiem dla restauracji i hoteli (28 pp.) i produkcji przemysłowej (10 pp.). Mniejsze zmiany dotyczą innych obszarów produkcji (4 pp.) i innych usług (5 pp.) - pisze ManpowerGroup.Polska z wynikiem -6% zajmuje 10 miejsce (ex aequo z Finlandią) w rankingu rynków regionu EMEA, gdzie w najbliższym kwartale będzie najłatwiej o nową pracę. W Chorwacji (+2%) i w Niemczech (+1%), choć wskazania pracodawców są na dużo niższym poziomie niż w ostatnich kwartałach, to nadal więcej organizacji będzie powiększać swoje zespoły niż je redukować. To jednocześnie jedyne kraje z regionu EMEA, gdzie prognoza jest dodatnia. Pracodawcy w trzech z czterech największych gospodarek europejskich spodziewają się w najbliższym kwartale spadku perspektywy zatrudnienia – Wielka Brytania (-12%) notuje najniższy wynik od startu badania w 1992, Francja (-11%) od startu w 2003 roku a perspektyw dla Włoch (-5%) są najniższe od sześciu lat. Biorąc pod uwagę dane dla polskich sąsiadów, to Czechy wskazują prognozę na poziomie -8%, a Słowacja -15%.Gdzie jeszcze na świecie odnotowano pozytywne perspektywy zatrudnienia? Z badania ManpowerGroup wynika, że największe szanse na znalezienie nowej pracy czekają na mieszkańców Japonii (+11%) i Indii (+5%). Mniej optymistyczni byli pracodawcy z USA (+3%), na Tajwanie (+3%) i w Chinach (+3%).