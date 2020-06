Bon turystyczny 1000 plus: 2/3 Polaków uważa, że to dobry pomysł

Bon turystyczny 1000 plus to pomysł, który najwyraźniej spodobał się większości Polaków. Ze zrealizowanego przez Santander Consumer Bank badania "Polaków portfel własny: wyjątkowe lato" wynika, że 2 na 3 badanych uważa go za dobre rozwiązanie. Dodatkowe 1000 zł najchętniej przeznaczylibyśmy na pokrycie kosztów noclegu oraz wyżywienia.

Komu podoba się pomysł na bon turystyczny 1000 plus?

– Polacy dobrze przyjmują tego typu formę wsparcia. Aż dwie trzecie z nich pozytywnie ocenia pomysł, choć pewnie ich motywacje są różne – mówi Dariusz Józefiak, dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy Santander Consumer Banku. – Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy otrzymają bon, to ewidentna korzyść i trudno się dziwić ich pozytywnemu nastawieniu do projektu. Beneficjentami tego rozwiązania będzie też, pośrednio i bezpośrednio, bardzo duże grono przedsiębiorców powiązanych z branżą turystyczną, którzy mocno ucierpieli na ostatnich ograniczeniach. Kształt programu, zakładającego dopłatę do wyjazdów wakacyjnych na terenie Polski, nie jest jeszcze sprecyzowany i może ulec zmianie wobec pierwotnego pomysłu. Jednak z pewnością może cieszyć się dużą popularnością – dodaje.



– Wyniki naszego badania mogą być wskazówką, że program bonu turystycznego może być ważnym impulsem wspierającym branżę turystyczną. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że 1000 zł w postaci bonu to tylko część kwoty na wakacyjny wyjazd, jaki będzie musiała ponieść rodzina z dziećmi, nawet zakładając, że oboje rodziców pracuje i otrzyma wsparcie. Bon może być więc impulsem do wydatków znacznie wyższych, które trafią do miejsc organizujących letni wypoczynek – zauważa Dariusz Józefiak z Santander Consumer Banku.



Bon turystyczny przede wszystkim na noclegi

– Jak widać większość pieniędzy z bonu turystycznego zostałaby w miejscu, gdzie Polacy spędziliby wakacje, co z pewnością byłoby istotnym wsparciem dla branży turystycznej. Ale ważne są także deklaracje o wydatkach nie tylko bezpośrednio w hotelu, a także w samej miejscowości pobytu. Oprócz wyżywienia, które nie musi być kupowane przecież wyłącznie w hotelu czy pensjonacie, część wydatków trafiłaby do innych lokalnych atrakcji, jak np. muzea, 15 proc. wskazań. Co ciekawe, zaledwie 5 proc. badanych zadeklarowało, że pieniądze wydałoby na kupienie rzeczy na wyjazd, jak ubrań czy artykułów biwakowych – zauważa Dariusz Józefiak z Santander Consumer Banku.



Bon turystyczny 1000 plus to program, którego głównym zadaniem jest wsparcie branży turystycznej w kryzysie związanym z pandemią koronawirusa oraz zachęcenie Polaków do spędzenia urlopu w kraju.Pierwotnie zakładano, że otrzyma go każdy pracownik zatrudniony na etat, którego zarobki nie przekraczają przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie (około 4 tys. zł netto). Wsparcie miało mieć postać ważnej 2 lata karty przedpłaconej, którą będzie można zapłacić za usługi turystyczne, a więc np. za zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie. Karta byłaby ważna dwa lata. Resort rozwoju oszacował, że program kosztowałby nawet 7 mld zł. Ostatecznie jednak nie wiadomo, czy pomysł ten utrzyma się przy życiu.Pomysł stworzenia specjalnego bonu turystycznego w wysokości 1000 zł (często nazywanym 1000 plus) znalazło wśród Polaków spore poparcie. Blisko jedna trzecia badanych uznała to za bardzo dobry, a kolejne 34 proc. za dobry pomysł. Tylko jedna piąta respondentów wypowiedziała się na jego temat negatywnie.Zdecydowanie bardziej entuzjastyczne do pomysłu wsparcia branży turystycznej nastawione są kobiety (74,8 proc. pozytywnych odpowiedzi) niż mężczyźni (56,6 proc.). Ci ostatni też w największym odsetku zadeklarowali, że jest to pomysł zdecydowanie zły (17,4 proc. odpowiedzi).Idea stworzenia specjalnego bonu w wysokości 1000 zł najbardziej podoba się osobom pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Pozytywne wskazania sięgają w tej grupie 80 proc. Co ciekawe, największym poparciem pomysł cieszy się wśród mieszkańców wsi (66 proc.) chociaż tam znajduje się zapewne najmniej osób zatrudnionych na umowach o pracę, a więc takich, które mogłyby skorzystać z programu. Pozytywnie oceniających pomysł jest najwięcej wśród osób zarabiających do 4000 tys. zł (niemal 70 proc.). Najbardziej entuzjastycznie pomysł bonu turystycznego oceniają osoby posiadające dzieci (81,6 proc. uznaje pomysł za dobry i bardzo dobry).Santander Consumer Bank zapytał także Polaków na jakie wydatki przeznaczyliby pieniądze z bonu turystycznego. Pierwsze trzy główne wskazania to sfinansowanie noclegów (55,9 proc. odp.), posiłków w czasie wyjazdu (31,8 proc. wskazań) oraz transportu na wakacje (26,7 proc.). Wysoko (23,1 proc.) znalazły się także wydatki na dodatkowe atrakcje na miejscu.To, czy oraz w jakim kształcie bon turystyczny powstanie, nie jest jeszcze przesądzone. Badanie pokazuje jednak, że Polakom podoba się ten pomysł, a ich deklaracje mogą wskazywać, że ten projekt spełniłby główne założenie, jakim jest wsparcie dla rodzimej branży turystycznej i wygenerowanie dodatkowego impulsu konsumpcyjnego związanego z spędzeniem wakacji w kraju.