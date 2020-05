Bon turystyczny: co zrobią Polacy z 1000 plus na wakacje?

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez resort rozwoju, bon turystyczny 1000 plus to dodatkowe świadczenie w formie karty przedpłaconej, po które będzie się mógł zgłosić każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę i zarabiający poniżej średniej krajowej. Jak to rozwiązanie przyjmują Polacy? Czy 1000 zł na wakacje jest ich zdaniem dobrym pomysłem? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi badanie zrealizowane w połowie maja przez serwis Travelist.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy przyjmują pomysł na bon turystyczny 1000 plus?

Na co przeznaczyliby rządowe wsparcie?

Czy 1000 zł to kwota, która wystarczy im na pokrycie wakacyjnych kosztów?





Warto przy tym wspomnieć, że zgoła odmienne podejście do rządowej propozycji ma m.in. Konfederacja Lewiatan, która uważa, że bon turystyczny jest złym pomysłem, który nie tylko nie rozwiąże problemów branży, ale przysporzy również kłopotów pracodawcom.

Aż jedna czwarta badanych nie ma pewności, czy bon będzie im przysługiwał

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy przy obecnych założeniach jesteś uprawniony do otrzymania bonu turystycznego? Co 4. z ankietowanych odpowiedział, że nie ma pewności, czy jest uprawniony do otrzymania bonu. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Bon turystyczny 1000 plus sprawi, że więcej Polaków pojedzie na wakacje

Z bonu skorzystają przede wszystkim rodziny z dziećmi

Jednorazowo, na wyjazd wakacyjny, na portalu rezerwacyjnym – tak Polacy chcą wykorzystać bon

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy 1000 zł to kwota wystarczająca na wyjazd dla Twojej rodziny? Tylko niewielki odsetek badanych (10%) twierdzi, że wartość bonu pozwoli im w całości pokryć koszt planowanego wyjazdu. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Jakie są nastroje Polaków przed wakacjami?

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, 1000 plus na wakacje ma trafić do nawet 7 mln Polaków i stanowić zachętę do skorzystania z urlopu pomimo panującego kryzysu, wspomagając tym samym krajowy sektor turystyczny. Polacy przyjęli ten pomysł z dużą aprobatą.Jak wynika z badania zrealizowanego przez Travelist.pl, niemal 80% spośród ponad 8 tys. przebadanych konsumentów uważa, że bon turystyczny to dobry pomysł. Jednocześnie równie liczna (83%) jest grupa badanych, którzy są przekonani, że może on być realnym wsparciem dla potężnie osłabionej koronawirusem branży turystycznej.38% badanych zgadza się, że bon powinien przysługiwać w pierwszej kolejności osobom najmniej zarabiającym, a 34% – że rodzinom z dziećmi. Jednocześnie aż 40% najchętniej objęłoby nowym programem wszystkich Polaków, a tylko 8% nie przyznałoby dodatkowych środków nikomu.O ile wśród badanych panuje względna zgoda na temat potencjalnych beneficjentów programu 1000 plus, nie dla wszystkich jasne jest, czy oni sami na pewno znajdą się w tej grupie. Na pytanie „Czy jesteś uprawniony do otrzymania bonu 1000 plus?” prawie 25% ankietowanych odpowiedziało, że nie ma pewności. Oznacza to, że wciąż brakuje jasnych i konkretnych wytycznych, a dokładne zasady przyznawania bonów powinny być zdefiniowane dużo bardziej klarownie.Pomimo kryzysu, obniżonych zarobków i ograniczeń związanych z pandemią blisko 80% badanych deklaruje, że chce w tym roku wyjechać na urlop.Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Travelist.pl wynika, że dodatkowe środki z programu 1000+ skłoniłyby do wyjazdu aż 54% respondentów, którzy deklarowali, że nie mają w planach wyjazdu lub są niezdecydowani. Ten wskaźnik pokazuje, jak wielkie znaczenie ma rządowa inicjatywa i jak wielkie przełożenie może mieć na zachowania zakupowe Polaków oraz na kondycję branży, w tym szczególnym okresie.Wyniki badania Travelist.pl jednoznacznie wskazują, że to rodziny z dziećmi zyskają najwięcej na wprowadzeniu rządowego programu 1000 plus. Ponad trzy czwarte osób, które zadeklarowały, że wyjadą w tym roku na urlop, posiada przynajmniej jedno dziecko. Podobnie prezentuje się odsetek rodziców w grupie wszystkich badanych uprawnionych do otrzymania bonu turystycznego.Zdecydowana większość badanych traktuje program 1000 plus przede wszystkim jako wsparcie finansowe przy planowaniu dłuższych – a co za tym idzie również bardziej kosztownych – wyjazdów wakacyjnych . Aż 73% respondentów deklaruje, że w pierwszej kolejności przeznaczyłoby bon turystyczny na letni wyjazd z rodziną, a 28% wskazuje krótki wypad weekendowy.Ponadto większość osób (74%) zadeklarowała, iż planuje wykorzystać bon jednorazowo. Takie podejście jest korzystne nie tylko z punktu widzenia planowania wakacyjnych wydatków, ale również samej branży turystycznej. Jednorazowe wykorzystanie bonów może ją wspomóc znacznie efektywniej niż w przypadku rozłożenia świadczenia na 2 lata, jak umożliwiają to przepisy.Choć tylko niewielki odsetek badanych (10%) twierdzi, że wartość bonu pozwoli im w całości pokryć koszt planowanego wyjazdu (wśród rodzin z dziećmi to zaledwie 8%), respondenci Travelist.pl w większości deklarują gotowość pokrycia dodatkowych kosztów. Oznacza to, że oprócz pieniędzy przekazanych na wsparcie polskiej turystyki w ramach programu rządowego Polacy chcą wykładać na tegoroczny wypoczynek również własne środki, zwiększając tym samym szanse całej branży na szybsze wyjście z kryzysu.A gdzie najchętniej nasi rodacy wydadzą dodatkowe środki otrzymane od państwa? Połowa badanych zamierza to zrobić bezpośrednio w hotelu, jednak aż 63% chciałoby móc skorzystać z bonu za pośrednictwem popularnych portali rezerwacyjnych. Co ciekawe, zaledwie 1 na 10 respondentów pytanych przez Travelist.pl planuje zrealizować bon turystyczny 1000 plus w biurze podróży. Widać wyraźnie, że w przeciwieństwie do wyjazdów zagranicznych – których bon turystyczny nie obejmuje – w przypadku turystyki krajowej Polacy zdecydowanie preferują organizację wyjazdu na własną rękę.Jesteśmy optymistami, mamy już dość izolacji i marzymy o wakacjach – najlepiej jak najszybciej i nad morzem. Świadczą o tym nie tylko wyniki badań, ale również dane pochodzące bezpośrednio ze strony Travelist.pl.