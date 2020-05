Jak oceniamy system edukacji w Polsce? Mogłoby być lepiej. Ponad połowa z nas uważa go za przestarzały, co 10. Polak uznaje edukację za bezużyteczną, a co 5. nie ma dobrego zdania o kompetencjach nauczycieli. Jednocześnie jednak 55% badanych przyznaje, że studia wyższe przydały im się w pracy zawodowej - wynika ze zrealizowanego przez LiveCareer.pl badania „Cóż tam, Panie w edukacji”.

Ponad połowa naszych respondentów uważa, że system edukacji w Polsce jest przestarzały i trudno nie zgodzić się, że nasze szkoły nie nadążają za błyskawicznym rozwojem technologii. Widać to zwłaszcza obecnie, kiedy nie wszystkie szkoły i uniwersytety były w stanie łatwo i szybko przystosować się do nauczania zdalnego w czasie epidemii COVID-19 — mówi Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

55% ankietowanych przyznało, że wiedza i umiejętności zdobyte przez z nich na uczelni przydają im się w pracy zawodowej;

18% respondentów stwierdziło, że dyplom ukończenia studiów to bezużyteczny świstek papieru;

17% ankietowanych studentów uważa, że ich wykładowcy byli niekompetentni;

70% respondentów, którzy studiowali, stwierdziło, że chcieliby pójść na dodatkowy kurs, na którym zdobędą umiejętności przydatne w pracy;

47% ma czas się doszkalać.

Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów:

informatyka (75%), prawo (73%), medycyna (70%), finanse i rachunkowość (67%), zarządzanie (63%).



Studia wyższe uczą nie tylko praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej, ale również kompetencji miękkich i interpersonalnych. Zaledwie 13% naszych badanych zadeklarowało, że chciałoby porzucić studia. Możemy z tego wnioskować, że niewielu z nich żałuje podjęcia edukacji wyższej, chociaż 31% z nich chciałoby pójść do pracy zawodowej wcześniej niż po ukończeniu studiów — mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery portalu LiveCareer.pl.



Respondentów badania zapytano m.in., co zmieniliby w swojej ścieżce edukacji, gdyby dane im było cofnąć czas. 6 na 10 respondentów przyznało, że poszłoby na studia, 53% zadeklarowało bardziej intensywną naukę, a 42% zdecydowałoby się na inny rodzaj szkoły.W odpowiedzi na przydatne z perspektywy czasu przedmioty największa liczba ankietowanych wskazała na język angielski (80%), ale nie brakowało również takich, którzy docenili naukę matematyki (74%) oraz języka polskiego i języków obcych (71%).Badani zostali zapytani również o doświadczenia związane z uczelniami wyższymi. Oto, na co wskazali: