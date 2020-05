Dzień matki, czyli praca zdalna, opieka na dzieckiem i stres

Opieka nad dzieckiem, a do tego obowiązki zawodowe plus konieczność sprostania codziennym czynnościom związanym z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Tak właśnie wygląda dzień matki w czasie pandemii. Pogodzenie życia zawodowego z prywatnym przysparza dziś Polkom sporo trudności, ale okazuje się, że na szczycie najbardziej dokuczliwych obowiązków wcale nie plasują się te związane z pracą, ale sprzątanie i zakupy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w trakcie epidemii musisz łączyć pracę zawodową z opiekowaniem się dziećmi i obowiązkami domowym Połowa kobiet musi godzić opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Praca zdalna + opieka na dzieckiem = stres

Dzień matki zakłóca bałagan

Kobiety rzadziej mają nieopłacone rachunki, częściej jednak czekają na alimenty od partnerów

Koronawirus zmusił nas do zmiany przyzwyczajeń i trybu życia, nierzadko wywracając wiele spraw zupełnie do góry nogami. Dzień matki wypełnia dziś zarówno etatowa praca, jak i obowiązki nauczycielskie oraz opiekuńcze, nie mówiąc już o tak "przyziemnych" czynnościach jak gotowanie i sprzątanie. Z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że w takiej sytuacji znalazła się co druga polska mama. Dla porównania, w przypadku mężczyzn odsetek łączących rolę ojca i pracownika to już jedynie 35 proc.O ile rodzice dzieci do 8 lat nie zawsze zmuszeni są łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą (przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy ), to już reszta zmuszona jest własnymi siłami organizować sobie życie w nowej rzeczywistości. I to w co trzecim domu bez tak wcześniej częstej pomocy dziadków, bo ze względu na zalecaną izolację ci nie spotykają się teraz z wnukami. Co trzecia z mam, w tej trudnej sytuacji, nie może też liczyć na wsparcie partnera.Wysyp obowiązków potrafi przytłoczyć. Połowa matek przyznaje wprost, że łączenie etatu w firmie z opieką nad dzieckiem sprawia bardzo poważne trudności, bo ich zdaniem obowiązki domowe odrywają od pracy i obniżają wydajność. Owszem, jest szansa na poprawę efektywności pracy, ale pod warunkiem mobilizacji i zdyscyplinowania wszystkich członków rodziny. Przy takim podejściu 7 na 10 mamom udaje się pracować na 100 proc. możliwości. Koniec końców cztery z dziesięciu i tak stresują się, że mniejsze zaangażowanie w pracę może przełożyć się na utratę stanowiska, pogorszenie warunków finansowych czy też zwolnienie. Obawy nasila trudna sytuacja na rynku pracy.A posiadanie dzieci to przecież wyższe wydatki i większa odpowiedzialność za domowe finanse. Tę większą odpowiedzialność za budżet rodziców można zauważyć w badaniu przeprowadzonym dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, jeszcze przed pandemią. Wynika z niego, że kłopoty z opłaceniem bieżących zobowiązań kilka razy w miesiącu lub co najmniej raz w miesiącu miało 16 proc. gospodarstw domowych, w których były dzieci i 22 proc. gospodarstw, w których potomstwa nie było. Co istotne, statystyk nie zawyżali seniorzy, bo ci radzili sobie jeszcze lepiej niż rodziny z dziećmi.Odpowiedź na pytanie, jakie obowiązki sprawiają najwięcej problemów mamie na podwójnym etacie jest zaskakująca. Wcale nie jest to praca zawodowa, lecz… utrzymanie porządku w domu. Poza sprzątaniem bardziej uciążliwe niż obowiązki zawodowe okazują się też zakupy, opieka nad dzieckiem i pomoc dziecku w odrabianiu lekcji. Praca zawodowa znalazła się dopiero na piątym miejscu działań sprawiających trudności, tuż przed przygotowywaniem posiłków, które na tej liście postrzegane są jako najmniej męczące.Czy w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na wolny czas, wypoczynek i rozwój matek? Trudno uwierzyć, ale tak. Czas dla siebie ma 84 proc. badanych pracujących mam. Polskie matki, po tym jak skończą pracę, posprzątają, odrobią z dziećmi lekcje i ugotują, najchętniej relaksują się przy czytaniu książek oraz oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki. Po książki sięgają chętniej niż reszta społeczeństwa. Wychodzą też na spacery, ćwiczą, a także rozwijają się zawodowo korzystając ze szkoleń czy kursów i robią to częściej (14 proc.) niż ogół badanych (11 proc.), który nie ma na głowie pracy i pociech jednocześnie.Według ostatnich danych, Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK, na temat zaległości Polaków z tytułu nieopłaconych na czas bieżących zobowiązań i kredytów, kobiety stanowią mniej niż 39 proc. niesolidnych dłużników, a ich zaległości mniej niż 34 proc. całej kwoty. Z negatywnymi wpisami widnieje w bazach 1,09 mln pań i mają one do oddania niecałe 26,6 mld zł z 79,8 md zł wszystkich zaległości. Przewaga mężczyzn w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor to m.in. rezultat niepłaconych alimentów. Na 285 764 dłużników alimentacyjnych ponad 94 proc. to panowie. Jak apeluje Rzecznik Praw Dziecka, dzieci, którym należą się alimenty, nie powinny być w czasie pandemii pozbawione środków do życia. Pandemia unieruchomiła też sady, sprawy alimentacyjne stanęły, dlatego szansą na szybką pomoc dla najmłodszych jest pilne przyjęcie ustawy o alimentach natychmiastowych. Rzecznik zaproponował, by przepisy w tej sprawie zostały wprowadzone jako część kolejnej Tarczy Antykryzysowej. Przekonywał, że będą one mogły być przyznawane w uproszczonej procedurze w ciągu kilku dni, bez długotrwałych rozpraw.Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dłużnika, tak jak wcześniej, można zgłosić bez wychodzenia z domu. Tylko w marcu tych alimentacyjnych przybyło niemal 2,6 tys. Łączne zaległości 286 tys. osób z tytułu nieuregulowanych alimentów zbliżają się do 11,5 mld zł.