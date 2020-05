Praca zdalna: pracujący rodzice narzekają na work-life balance

Praca zdalna to rozwiązanie, o którym jeszcze niedawno marzyło wielu pracowników. Wraz z wybuchem pandemii marzenia te dość niespodziewanie się zmaterializowały. Konieczność przestawienia się na home office ujawniła też związane z tym niedogodności. Z badania zrealizowanego przez Pracuj.pl wynika, że w największym stopniu dostrzegają je pracujący zdalnie rodzice. 57% z nich uskarża się np. na kłopoty z utrzymaniem work-life balance. Oto, co jeszcze udało się ustalić.

Praca w dobie koronawirusa

Rodzic w obliczu pracy zdalnej



Dane te potwierdzają szczególność sytuacji, w której znaleźli się rodzice pracujący zdalnie. Wielu z nich uczy się teraz funkcjonować w zupełnie nowych okolicznościach, często mierzą się z sytuacjami charakterystycznymi dla osób adaptujących się do zupełnie nowego miejsca pracy. Po pierwsze, dla wielu osób to pierwszy taki okres, w którym przez kilka tygodni z rzędu wykonują obowiązki z domu, często muszą się uczyć tego modelu „w biegu”. Po drugie, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli rodzice muszą przerywać pracę, by zająć się obecnymi w domu dziećmi. Po trzecie, praca nie pełni już roli odskoczni od życia rodzinnego, bo się z nim przenika w tym samym czasie. Wszystkie te czynniki mogą być źródłem napięć, w radzeniu z którymi powinni pomagać pracownikom pracodawcy– komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.



Największa pomoc: zrozumienie i elastyczność

Matki i ojcowie: różne oczekiwania



Obecna sytuacja jest trudnym wyzwaniem dla pracujących rodziców i budzi uznanie dla wielu z nich, którzy w obliczu koronawirusa szybko przestawili się do nowego modelu pracy. Jednocześnie pandemia jeszcze mocniej ujawniła napięcia, przed którymi stają matki wobec oczekiwań społecznych. Według naszych marcowych badań 6 na 10 Polek uważa, że ich sytuacja zawodowa poprawiła się w ciągu ostatnich 10 lat. Jednak 7 na 10 wciąż uważa, że mają mniejsze możliwości na rynku pracy, niż mężczyźni. Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy oferowali zarówno matkom, jak i ojcom wsparcie psychologiczne, z którego mogą skorzystać w razie potrzeby. Coraz więcej firm decyduje się np. na specjalne webinaria z psychologami czy przygotowuje porady dotyczące zrównoważonej pracy zdalnej – komentuje Konstancja Zyzik.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ojcowie i matki a oczekiwania w obliczu w pracy zdalnej Matki są w większym stopniu przekonane o istocie wsparcia psychologicznego od pracodawcy. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Rodzice zda(l)ni na siebie?

Home office to rozwiązanie, które w normalnych, czyli nieepidemicznych warunkach cieszyło się wśród polskich pracowników dużą popularnością. W dobie rozprzestrzeniającej się pandemii do pracy zdalnej zostaliśmy jednak zmuszeni. Co więcej, dziś pracujemy nie tylko w warunkach podwyższonego stresu, ale często również dzieląc domowe biuro z dzieckiem. Jakie wyzwania rodzi łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad latoroślą?Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza najnowsze badanie Pracuj.pl, na którego potrzeby zebrano opinie niemal 2000 Polaków i ujęto je następnie w raporcie „Praca w dobie koronawirusa”.Badanie Pracuj.pl potwierdza, że rodzice niepełnoletnich dzieci to ta z grup pracowników, które w największym stopniu odczuwają następstwa przejścia na model pracy zdalnej. 8 na 10 jej reprezentantów zgadza się, że praca zdalna jest dla nich większym wyzwaniem niż dla pozostałych pracowników. Jedynie 48% badanych wskazuje, że łączenie ról opiekuna i pracownika nie przysparza im trudności.Wyzwania rodziców pracujących zdalnie potwierdzają także dalsze wyniki badań. Ponad połowa respondentów z tej grupy ma problemy z oddzielaniem czasu prywatnego i zawodowego (57%), co niewątpliwie musi przekładać się na niemożność utrzymania work-life balance. Tyle samo przyznaje, że w związku z tym częściej wykonują zadania zlecane w pracy w niestandardowych godzinach.Optymizmem może napawać fakt, że 56% badanych rodziców czuje się traktowanych przez swoich przełożonych ze zrozumieniem. Z drugiej jednak strony zaledwie 17% uważa, że w ich firmie wprowadzono specjalne rozwiązania, które mają ułatwić rodzicom łączenie nowego modelu pracy z opieką nad dziećmi, czy utrzymanie work-life balance. Tak niski odsetek odpowiedzi zaskakuje, ale może być także związany z faktem, że część rozwiązań ułatwiających życie zawodowe matkom i ojcom dotyczy także ogółu pracowników.A jakich usprawnień oczekują badani rodzice, pytani o rozwiązania umożliwiające im efektywne wykonywanie pracy zdalnej? W skali od 1-5 (gdzie 5 oznaczało najważniejsze usprawnienia), najwyższe oceny otrzymały bardziej elastyczny grafik pracy (średnia 4,43), większa otwartość przełożonych na branie dni wolnych i urlopów (4,08), a także wsparcie przy korzystaniu ze świadczeń rządowych (3,93). Badani rodzice nieco mniejsze znaczenie przypisywali wsparciu psychologicznemu dla osób mających trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych (3,32) oraz dodatkowym aktywnościom online dla dzieci pracowników, organizowanym przez pracodawcę.Konstancja Zyzik, ekspertka Pracuj.pl zwraca uwagę na różnice, jakie występują w oczekiwaniach wobec pracodawców między badanymi przez Pracuj.pl matkami i ojcami. Kobiety zdecydowanie częściej od mężczyzn wskazywały na duże znaczenie wsparcia psychologicznego od pracodawcy. Za raczej ważne lub zdecydowanie ważne uznało je 53% respondentek – dla porównania podobnie uznaje 46% respondentów. Panie wyraźnie częściej, niż panowie uważały za ważną pomoc pracodawcy przy korzystaniu ze świadczeń rządowych związanych z koronawirusem (74% wobec 69%).Jakie jeszcze różnice można zaobserwować między kobietami i mężczyznami, zmuszonymi przez pandemię do łączenia w jednym miejscu ról rodzica i pracownika? Obie grupy w zdecydowanej większości zgadzają się ze stwierdzeniem, że osoby wychowujące dzieci mają większe trudności z pracą zdalną, niż bezdzietni pracownicy. Opinię taką wyraża jednak wyraźnie więcej matek (83%), niż ojców (76%). Warto także zauważyć, że to ojcowie częściej czują się traktowani ze zrozumieniem przez przełożonych, niż matki (59% wobec 54%).Zamrożenie globalnej gospodarki wpłynęło na życie pracowników we wszystkich częściach świata. Rola rodziców w ostatnich przemianach jest ogromna: łączą oni w wielu wypadkach role pracowników, wychowawców i nauczycieli, nie ruszając się przy tym z własnego domu. Zapowiadane stopniowe otwieranie w maju i czerwcu kolejnych sektorów gospodarki, a także placówek oświatowych może już wkrótce zmienić ich sytuację na lepsze – wciąż jednak istotne będzie wsparcie ze strony pracodawców.