BIG InfoMonitor: polska gospodarka przyspiesza po odmrożeniu

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor to miejsce pozwalające na weryfikację wiarygodności płatniczej przyszłego kontrahenta czy klienta. W dobie trwającej ciągle pandemii, liczba zapytań do BIG jest jednak mniejsza niż zwykle. Na przełomie kwietnia i maja spadek sięgał blisko 50 proc., co pozwala zakładać, że o tyle też pikowała sprzedaż w przedsiębiorstwach. W ostatnim tygodniu było to już jednak 33 proc., co może wskazywać, że polska gospodarka powoli zaczyna ruszać z miejsca.

Informacje, którymi dysponuje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor dają rodzimym firmom możliwość weryfikacji, czy ich klient, który chce np. kupić telefon lub pakiet telewizji, cechuje się solidnością. Przedsiębiorcy mogą w nim również sprawdzić, czy długów nie mają firmy składające zlecenie na ich usługi lub towary.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tygodniowa zmiana liczby sprawdzeń klientów w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor Od 11 do 17 maja spadek sprzedaży w przedsiębiorstwach sięgnął 33% Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Po dwóch tygodniach działania sklepów zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych blokada gospodarki nieco odpuściła. Nie spodziewałbym się jednak spektakularnej poprawy, bo wiele przedsiębiorstw wychodzi z kwarantanny w kiepskiej kondycji i nie będą one już działać na taką skalę jak wcześniej. Z kolei konsumenci, po tym jak czterem osobom na dziesięć pandemia pogorszyła sytuację finansową, zapowiadają oszczędniejsze gospodarowanie pieniędzmi - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.



Liczba zapytań o płatniczą rzetelność osób fizycznych i przedsiębiorstw jest w znacznym stopniu uzależniona od panującego w gospodarce ruchu - jest ich tym więcej, im większa jest dynamika rynków. Oczywistym jest zatem, że w obecnych realiach, w których popyt i podaż osiągają minima, takich zapytań jest wyraźnie mniej. Pewne ożywienie w tej kwestii przyniósł jednak 4 maja br. - a więc moment, z którym nastąpiło odmrożenie części polskiej gospodarki . Kolejne tygodnie szczęśliwie przyniosły kontynuację tej tendencji.Otwarcie centrów handlowych i hoteli dało sygnał zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom do zwiększenia aktywności również w innych obszarach gospodarki. W rezultacie sprzedaż firm w pierwszym tygodniu odmrażania gospodarki zmniejszyła się o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, a w drugim spadek ograniczył się do 33 proc. Najgorzej w okresie kwarantanny wyglądał przedostatni tydzień kwietnia oraz przełom kwietnia i maja, wówczas sprzedaż przedsiębiorstw szacowana liczbą raportów pobieranych z BIG InfoMonitor obniżyła się o 46 i 47 proc.Z badań zrealizowanych dla BIG InfoMonitor przez Maison&Partners wynika, że co trzeci Polak z powodu koronawirusa stracił część dochodów, a co dwudziesty został pozbawiony ich źródła. Pandemia zmniejszyła zarobki głównie osób między 25. a 34. rokiem życia oraz 45-54 latków. Całkowicie możliwości zarabiania pozbawiła w największym stopniu najmłodsze pokolenie, 18-24 latków.