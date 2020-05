BIG InfoMonitor: polska gospodarka spowolniła o połowę

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor to miejsce, w którym można zweryfikować wiarygodność płatniczą przyszłego kontrahenta czy klienta. Korzystają z niego co bardziej zapobiegliwe firmy. Dziś jednak w dobie rozprzestrzeniającej się ciągle pandemii, zapytań jest mniej. Na przełomie kwietnia i maja spadek sięgał blisko 50%, co pozwala zakładać, że o właśnie tyle spadła również sprzedaż w przedsiębiorstwach.

– W sytuacji blokady gospodarki liczba takich zapytań spada. W pierwszym tygodniu paraliżu wynikającego z obostrzeń gospodarczych między 16 a 22 marca było ich o ponad 20 proc. mniej niż w analogicznym tygodniu minionego roku, w kolejnych tygodniach spadek się pogłębiał, by w końcu zbliżyć się już do niemal 50 proc. potwierdza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

W czasie weekendu majowego między 27 kwietnia a 4 maja spadek sprzedaży w przedsiębiorstwach sięgnął 47%

Informacje, którymi dysponuje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor dają rodzimym firmom możliwość weryfikacji, czy ich klient, który chce np. kupić telefon lub pakiet telewizji, cechuje się solidnością. Przedsiębiorcy mogą w nim również sprawdzić, czy długów nie mają firmy składające zlecenie na ich usługi lub towary.Jasne jest, że im większy ruch panuje w gospodarce, tym większa jest ilość zapytań o płatniczą rzetelność osób fizycznych i przedsiębiorstw. Jednocześnie nie powinno być zaskoczeniem, że w obecnych, kryzysowych realiach, w których popyt i podaż osiągają minima, takich zapytań jest wyraźnie mniej.Jak wynika z doniesień Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, w czasie weekendu majowego między 27 kwietnia a 3 maja spadek sprzedaży w przedsiębiorstwach zablokowanych przez pandemię utrzymał się na poziomie sprzed tygodnia, osiągając 47 proc. W dniach 20 – 26 kwietnia było to 46 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Okres od 27 kwietnia do 3 maja był ostatnim tygodniem niemal całkowitego zamrożenia polskiej gospodarki , 4 maja drzwi przed klientami otworzyły centra i galerie handlowe, w których swoje punkty obsługi mają m.in. firmy telekomunikacyjne, operatorzy telewizji kablowej czy banki. Na nowych warunkach działalność mogły też uruchomić hotele.W całym zeszłym roku przedsiębiorcy sprawdzili w rejestrze BIG InfoMonitor wiarygodność płatniczą blisko 7,5 mln osób i prawie 1,6 mln firm, co oznacza, że zapytali o niemal co piątego pełnoletniego Polaka i o ponad połowę działających na rynku przedsiębiorstw.