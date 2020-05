Savills: jak COVID-19 zmienia inwestycje w nieruchomości?

Wybuch pandemii wywarł przemożny wpływ na większość dziedzin życia i gospodarki. Nie wymknął mu się również rynek nieruchomości. Eksperci Savills przekonują jednak, że wpływ koronawirusa na strategie inwestycji w nieruchomości jest mniejszy aniżeli rola, jaką odegra ona w przyspieszeniu trendów strukturalnych. I tak np., konflikt handlowy na linii Pekin-Waszyngton ma pozostać tym, co w znacznej mierze kształtować będzie przyszłą aktywność inwestorów i to niezależnie od ewentualnej zmiany na fotelu prezydenta USA. W efekcie tego na znaczeniu zyskiwać mają takie rynki jak Indie, Wietnam i Europa kontynentalna.

Jak COVID-19 zmienia inwestycje w nieruchomości?

„W trudnych czasach inwestycje nieruchomości uważa się za bezpieczną przystań. W sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych inwestorzy nadal dysponują dużą ilością kapitału na inwestycje, zwłaszcza inwestorzy instytucjonalni, którzy muszą poszukiwać okazji do alokacji kapitału na rynkach zagranicznych” - mówi Paul Tostevin, dyrektor z działu globalnych badań Savills i współautor raportu Impacts.

„Zmiany strukturalne, które wskazujemy w raporcie Impacts, stwarzają nowe możliwości: wykorzystanie rewolucji e-commerce poprzez zmianę funkcji obiektów handlowych, szanse wynikające z postępu naukowego i gospodarki opartej na wiedzy dzięki dynamicznemu rozwojowi sektora life sciences, a nawet szanse kreowane przez zmiany geopolityczne wynikające z wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami. Te punkty zwrotne zaobserwowano jeszcze przed wybuchem Covid-19, ale trwająca pandemia przyspieszyła niektóre zmiany na rynku nieruchomości” - dodaje Paul Tostevin.

Jak czytamy w opublikowanym przez Savills komunikacie, wprawdzie toczący się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami konflikt handlowy zdołał już zostać przyćmiony skutkami pandemii, to jednak zdążył też przyspieszyć zmiany w handlu międzynarodowym . Jedną z istotnych jej części jest relokacja produkcji z Chin. Jej beneficjentami są m.in. Wietnam, Indie, Malezja, Tajlandia oraz Korea Południowa.Jak nietrudno się domyślić, pokłosiem tego jest wzrost czynszów za wynajem powierzchni przemysłowych i magazynowych w wymienionych lokalizacjach. I tak np., w wietnamskim Ho Chi Minh, które stało się istotnym ośrodkiem produkcji przemysłowej, wzrosły na przestrzeni roku o pokaźne 54%.Wzrost zainteresowania wynajmem powierzchni pod lekką produkcję odnotowały również Indie, zwłaszcza ze strony sektora motoryzacyjnego, a wśród szeregu inwestorów, którzy zainwestowali duże wolumeny kapitału na indyjskim rynku nieruchomości, znalazły się między innymi firmy Blackstone i Brookfield. W ubiegłym roku wzrósł również udział w handlu takich krajów jak Austria, Belgia, Francja i Niderlandy, co może zachęcać do inwestowania w nieruchomości na tych rynkach. Konflikty handlowe z USA mogą w dłuższej perspektywie przyspieszyć utworzenie regionalnego bloku wolnego handlu. Jeszcze w tym roku może zostać podpisana umowa o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym - RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) przez 16 krajów regionu Azji i Pacyfiku, w tym Chiny, Australię, Japonię, Indonezję i Koreę Południową, wskutek czego powstanie największa w świecie strefa wolnego handlu. Według Savills, przyniesie to wzrost zamożności i stabilności, czyli kluczowych elementów dla tych, którzy decydują się na inwestycje w nieruchomości.Z publikacji Impacts firmy Savills wynika również, że nieruchomości związane z sektorem life sciences będą wśród najchętniej wybieranych przez inwestorów ze względu na prognozowane przyspieszenie wzrostu firm z tej branży i ich ekspansję w innych regionach. Według Savills, inwestycje typu venture capital wynoszące 2,5 biliona USD, które stanowią główny wskaźnik potencjalnego wzrostu w sektorze life sciences i tym samym popytu na nieruchomości, koncentrowały się w ostatnich pięciu latach na rynkach USA i Chin.Niemniej jednak wśród krajów, które w 2019 roku odnotowały szczególnie duży wzrost, znalazły się między innymi Indie (+180% rdr.), Hiszpania (+83% rdr.), Australia (+79% rdr.) i Austria (+453% rdr.). Według Savills, kraje te nie są jeszcze głównym celem inwestorów w nieruchomości w sektorze life sciences, ale mogą im zaoferować możliwość zbudowania portfela inwestycji wokół klastrów innowacyjności, obejmujących różnorodne aktywa nieruchomościowe, od inkubatorów startupów i obiektów badawczo-rozwojowych po budynki biurowe.Pomimo różnego rodzaju zagrożeń o charakterze ekonomicznym, politycznym i cyklicznym, które trwająca pandemia uwypukliła, inwestycje w nieruchomości nie stracą na swojej popularności. Jednocześnie efektem rozdźwięku pomiędzy ilością dostępnego kapitału i ograniczoną podażą produktów inwestycyjnych wysokiej jakości będzie silna konkurencja na rynku i niskie stopy kapitalizacji.Według Savills, kupujący będą nadal starali się ograniczać ryzyko poprzez odpowiednią dywersyfikację i wycenę, ale wskutek wyjątkowych okoliczności, jakie nastąpiły w 2020 roku, wielu inwestorów będzie koncentrowało się w najbliższej przyszłości na najlepszych aktywach biurowych i logistycznych w największych miastach świata, takich jak Paryż, Los Angeles, Nowy Jork, Sydney i Tokio. W dłuższej perspektywie, mniejsze innowacyjne miasta takie jak Barcelona i Sztokholm oraz rozwijające się ośrodki w Chinach, m.in. Shenzhen i Szanghaj, staną się celem inwestorów zainteresowanych najlepszymi aktywami. Dotyczyć to będzie także inwestycji w nieruchomości wielorodzinne i operacyjne, ponieważ trendy demograficzne na całym świecie będą nadal wpływały na wzrost popytu na tego typu aktywa.Według Savills, zmiany strukturalne zachodzące w sektorze handlowym, które rozpoczęły się w USA i Wielkiej Brytanii, a obecnie rozprzestrzeniają się na rynki Europy kontynentalnej oraz regionu Azji i Pacyfiku, stwarzają okazje do zakupu nieruchomości handlowych, w których stawki czynszowe uległy już korekcie lub których ceny są tak niskie, że nowi właściciele mają elastyczność przy ustalaniu ich wysokości.