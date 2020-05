Jak działać na rynku e-commerce w dobie koronawirusa?

Mimo że w niektórych branżach, takich jak odzież i biżuteria, zmalała sprzedaż, to rynek ecommerce jako całość rośnie w siłę, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Jednak aby wyjść z tej niezwykle skomplikowanej sytuacji obronną ręką, należy się do niej dostosować: m.in. dbając o bezpieczeństwo klientów i pracowników, aktualizując ofertę, oraz zapewniając odpowiednią dostępność produktów.

Nagłe zmiany w e-commerce

Cała branża nabrała tempa, a ludzie, którzy dotychczas byli niechętni zakupom przez internet lub robili je sporadycznie, zostali zmuszeni do zmiany nawyków zakupowych. Rosnącą popularność e-commerce dobrze obrazuje Google Trends. Na poniższym wykresie obejmującym czas od 4 kwietnia 2019 do 4 kwietnia 2020, możemy dostrzec wyraźny wzrost wyszukiwania frazy “zakupy online”.

Firmy, które wstrzymywały się z wejściem w sprzedaż online, musiały przyspieszyć swoje działania, bo w obecnej sytuacji może to być dla nich być albo nie być. Tym samym pojawili się nowi konkurenci na rynku e-commerce i w najbliższej przyszłości dołączy do nich spora grupa kolejnych. Zmieniły się priorytety klientów oraz ich zdolności finansowe, co bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedażowe wielu branż i produktów. Sytuacja na rynku e-commerce jest niezwykle dynamiczna i należy ją nieustannie monitorować. Należy na nowo przemyśleć i dostosować do obecnych wymogów rynku procesy obsługi klientów i zamówień. Nie bez znaczenia są również kwestie utrudnionej ciągłości dostaw oraz magazynowania towaru.

Na czym powinni się skupić e-handlowcy?

1. Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników i klientów

2. Dostosuj swoją ofertę

produkty pierwszej potrzeby, takie jak jedzenie, środki higieniczne, leki, pokarm dla zwierząt

narzędzia umożliwiające pracę mobilną, naukę w domu i kontakt zdalny: kamerki, laptopy, akcesoria do wideokonferencji, elementy niezbędne do stworzenia domowego biura

artykuły zapewniające rozrywkę, książki, multimedia

sprzęt do ćwiczeń w domu

kosmetyki i środki pielęgnacyjne

dobra luksusowe: biżuteria, zegarki, itp.

akcesoria przydatne do aktywności poza domem i podróżowania ubrania i obuwie

3. Zadbaj o stronę internetową i widoczność w sieci

Upewnij się czy twoja strona jest wygodna w użytkowaniu. Sprawdź czy jest dobrze przystosowana do urządzeń mobilnych, a produkty optymalnie wyeksponowane. Spraw, żeby proces zakupowy był prosty i przejrzysty, aby nie zniechęcić internautów do przeglądania oferty oraz zminimalizować ryzyko porzucenia koszyka. Możesz w tym celu zastosować takie rozwiązania jak m.in. wprowadzenie możliwości zakupu bez obowiązkowej rejestracji, czy informowanie o kosztach i czasie wysyłki przy każdym produkcie.

Zadbaj o SEO: Przejrzyj ponownie słowa kluczowe i zastanów się nad tym, czy nie należy ich zaktualizować.

Wykorzystaj social media, aby zaznaczyć swoją obecność w sieci. W czasie pandemii jeszcze więcej osób spędza czas w Internecie, dzięki czemu można niskim kosztem dotrzeć do większego grona potencjalnych klientów.

4. Zaopiekuj się niedoświadczonymi e-klientami

Wybuch pandemii silnie wpłynął na sprzedaż internetową : znacząco zmieniły się priorytety konsumentów, a przed e-handlowcami pojawiły się nowe wyzwania, którym należy sprostać. Co istotne, koronawirus drastycznie przyspieszył też nieuchronną ewolucję całego rynku. Zmiany, które normalnie zajęłyby 2-3 lata, zachodzą nagle, na przestrzeni tygodni. Co się zmieniło zmieniło w ostatnim czasie?Jak widać, koronawirus stworzył wiele nowych wyzwań dla e-handlowców. Na szczęście wraz z nimi pojawiły się pewne szanse, które można przekuć na swoją korzyść. To dobra okazja, aby nie tylko odnaleźć się w obecnej sytuacji, ale również przygotować się na przyszłość, która wcale nie musi malować się w czarnych barwach. Zastanówmy się zatem nad tym, co powinni zrobić przedsiębiorcy, aby jak najlepiej przystosować się do nagłych zmian w świecie sprzedaży internetowej.W chwili obecnej jest to kwestia absolutnie priorytetowa dla całego społeczeństwa, a tym samym dla konsumentów. Pamiętajmy, że to właśnie ze względów bezpieczeństwa mamy do czynienia ze wzrostem popularności e-commerce, dlatego tym bardziej sprzedawcy powinni zachować wszelkie środki ostrożności.W tym celu należy zadbać zarówno o swoich klientów, jak i pracowników: odkażać paczki, zapewniać pracownikom dostęp do maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących, uczulać ich na przestrzeganie higieny pracy oraz oferować konsumentom odpowiednie formy wysyłki.Zwróć uwagę na to jakie branże i artykuły najbardziej zyskały i straciły na koronawirusie. Do kategorii produktów, które cieszą się obecnie największą popularnością, należą m.in.:Z kolei do produktów, które zaliczają największe straty, należą:Jeżeli jesteś przedstawicielem branży, która została szczególnie dotknięta koronawirusem, zastanów się, jak możesz poszerzyć swoją ofertę lub wyeksponować te produkty, które mają szansę na lepszą sprzedaż w obecnych okolicznościach. Przykładowo w branży odzieżowej widać tendencję do promowania tzw. home wear, czyli ubrań przeznaczonych głównie do noszenia w domu, jak np. dresy.Natomiast sklepy sportowe, które tracą np. na torbach i akcesoriach do ćwiczenia poza domem, mogą postawić na sprzęty dobrze sprawdzające się w domowych warunkach: hantle, maty, drążki, skakanki, itp. Można również wykorzystać zainteresowanie tymi sportami, które da się uprawiać w towarzystwie członków rodziny (np. zestaw do ping ponga), aby zachęcić klientów do aktywnego spędzania czasu w domu.Oprócz tego należy zadbać o samą atrakcyjność oferty. W tym celu należy monitorować ceny konkurencji i regularnie badać dostępność ich asortymentu. Najlepiej wykorzystać do tegospecjalistyczne narzędzia, takie jak Szpiegomat, które znacznie ułatwiają ten proces, a także pomagają uniknąć błędów cenowych i wykorzystać szanse na większy zysk i sprzedaż.Wiele e-sklepów zauważyło wzmożony ruch na swoich witrynach. Jest to doskonała okazja do zdobycia nowych klientów i zwiększenia sprzedaży, należy ją więc maksymalnie wykorzystać. Stanowi to spore wyzwanie ze względu na coraz większą konkurencję, dlatego też przedsiębiorcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich strony internetowe były jak najbardziej funkcjonalne, a konwersje efektywne.W czasie pandemii wraz z popularnością e-zakupów zwiększyła się liczba konsumentów, którzy kupują w sieci po raz pierwszy. Nierzadko należą do nich osoby starsze i niedoświadczeni internauci. Nie wolno o nich zapominać i dopuścić do tego, żeby proces zakupu był dla nich nieprzyjazny i zbyt skomplikowany. Upewnij się, czy sposoby składania zamówień i płatności są przejrzyste i proste w obsłudze, a wyszukiwarka działa poprawnie.Postaw na jak najlepszą obsługę klienta. Zadbaj o odpowiednią ilość pracowników, by w razie pytań i problemów zawsze znalazł się ktoś, kto udzieli pomocy i rozwieje ewentualne wątpliwości. Pamiętaj, że budujesz w ten sposób więź z klientem, która może zaprocentować w dłuższej perspektywie. Twoja wiarygodność przekłada się bowiem na jego zaufanie i lojalność.