Zakładasz sklep internetowy? O te podstawy musisz zadbać!

Brak możliwości zakupów w większości sklepów stacjonarnych, a także przymusowa rezygnacja ze świadczenia i korzystania z wielu usług, spowodowały zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu każdego z nas. Obserwujemy jeszcze silniejszy zwrot w stronę internetu. Jednak pomimo kryzysu powstają nowe sklepy, które notują realne wzrosty. Sprzedaż internetowa i podjęcie dodatkowych działań online może być więc ratunkiem dla wielu przedsiębiorców. Jeśli Ty także chcesz założyć e-sklep, przeczytaj koniecznie ten tekst i nie popełniaj podstawowych błędów!

Kto zyska na kryzysie?

– Największe wzrosty obserwujemy u firm oferujących artykuły medyczne, w tym oczywiście środki do dezynfekcji, a także wśród sklepów zoologicznych i sklepów spożywczych zapewniających dostawę do domu, czyli tzw. e-grocery – stwierdza Joanna Śledziejowska, Starszy Specjalista SEO w Grupie TENSE.

sklepy online ze sprzętem komputerowym niezbędnym do pracy zdalnej,

firmy logistyczne i kurierskie,

sklepy z grami, zabawkami dla dzieci,

księgarnie internetowe,

firmy z branży szkoleniowej i te, które oferują kursy online,

serwisy z treściami streamingowymi.

Jedni zyskują, inni tracą

Sklep online Sprzedaż internetowa i podjęcie dodatkowych działań online może być więc ratunkiem dla wielu przedsiębiorców.

– Największym wyzwaniem jest dostosowanie biznesu do obecnej sytuacji. Trzeba szukać nowych ścieżek dla swojego przedsiębiorstwa, aby utrzymać się na rynku i nie stracić źródła dochodu – zaznacza Joanna Śledziejowska z Grupy TENSE. – Nie bez znaczenia są także podejmowane działania marketingowe – dodaje.

Możliwości i przeszkody przy zakładaniu e-sklepu

Szansa na sukces

docierasz do większej liczby klientów,

korzystasz z różnych kanałów promocji – m.in. z SEO, Google Ads, Facebook Ads,

ponosisz niższe koszty działalności,

możesz robić to z dowolnego miejsca na ziemi.

Poznaj zagrożenia

konieczność wypromowania sklepu i zaistnienie w wyszukiwarce Google,

dodatkowe koszty promocji w postaci płatnych kampanii,

zebranie doświadczenia w obsłudze platform internetowych,

brak możliwości lub duże trudności w dostosowaniu działalności do wymogów internetu,

ryzyko niepowodzenia.

Wybierz odpowiedni model biznesowy e-sklepu

Czym jest dropshipping?

– Wówczas jesteś odpowiedzialny tylko za zbieranie zamówień, które potem realizuje hurtownia. Nie zamrażasz kapitału w produkcie – mówi Joanna Śledziejowska z Grupy TENSE.

A może sklep online z własnym magazynem?

stopniowe przeniesienie sprzedaży do internetu,

tworzenie oraz optymalizacja procesu pakowania i wysyłek,

planowanie zakupu towaru w dłuższej perspektywie.

Świadczenie usług przez internet? To możliwe!

dietetyka,

psychoterapia,

coaching,

trening osobisty,

nauka języków lub gry na instrumentach muzycznych.

W czasie pandemii zyskują branże, które zaspokajają główne potrzeby walki z koronawirusem.W obliczu braku środków chroniących przed zakażeniem dużym zainteresowaniem cieszy się także druk 3D. Jest on coraz częściej wykorzystywany, na przykład, do produkcji przyłbic ochronnych. Wniosek? Zarabiają przedsiębiorcy, którzy proponują produkty lub usługi pozwalające przetrwać społeczną kwarantannę i jednocześnie nie wychodzić z domu, w tym:Kryzys, z jakim się mierzymy, jest poważny i nie oszczędza nikogo. Jednak najbardziej cierpią w tej chwili restauracje, firmy organizujące eventy oraz koncerty, biura podróży. Podobne spadki notują gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, które z powodu odgórnie wprowadzonych przepisów musiały zostać zamknięte.Ze względu na restrykcje wdrożone na całym świecie dotyczące organizowania wydarzeń czy przemieszczania się, zainteresowanie tego typu branżami spadło praktycznie do zera.Czas trwania pandemii oraz jej zasięg są poza Twoją kontrolą. Możesz jednak podjąć działania w celu złagodzenia konsekwencji – oddziałujących zarówno na Ciebie, jak i na pracowników, których zatrudniasz.Internet daje przede wszystkim możliwość przeniesienia sprzedaży i niektórych usług do sfery online oraz ograniczenie negatywnych konsekwencji pandemii. Zarówno w czasie kryzysu, jak i w normalnych warunkach, prowadząc biznes w sieci:Oczywiście, jak w każdej nowej sytuacji, zwłaszcza tak trudnej, jak obecna, musisz się liczyć z przeszkodami. Wśród nich są:Nie załamuj się! Spójrz po prostu realnie na swoje możliwości. Dostosuj do nich strategię rozwoju. Plusem całej sytuacji staje się także czas, który zyskałeś na skutek ograniczeń i restrykcji wprowadzanych na całym świecie. Możesz go więc wykorzystać na odpowiednie przygotowanie się do działalności online i optymalne wdrożenie sklepu internetowego . Dotyczy to zarówno osób, które prowadzą już działalność, jak i tych, którzy dopiero postanowili zaistnieć w biznesie.Pierwszym pytaniem, na jakie musisz sobie odpowiedzieć, to w jaki sposób zamierzasz pozyskiwać i skąd dystrybuować produkty. W przypadku sklepów internetowych wyróżnia się przede wszystkim dwa typy – dropshipping i korzystanie z własnego magazynu.Kiedy masz pomysł, ale startujesz od zera i nie dysponujesz ani towarem, ani dużym kapitałem, najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się dropshipping.Model biznesowy prowadzenia sklepu na podstawie dropshippingu i postawienie go na gotowym szablonie – to najlepsze rozwiązanie dla osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie, nie tylko tym internetowym.W normalnych warunkach sprzedajesz produkty stacjonarnie? Możesz zdecydować się na otwarcie sklepu z własnym magazynem. Cały proces – od złożenia zamówienia do jego wysyłki, będzie spoczywał na Tobie, jako na właścicielu. Oprócz stworzenia samego sklepu, kwestie, którymi będziesz się na bieżąco zajmować, to między innymi:Na co dzień świadczysz usługi, ale przez pandemię musiałeś z nich zrezygnować? Jeszcze nic straconego. Ich realizację również przeniesiesz do sieci. Najlepiej sprawdzi się to przy konsultacjach w branżach, takich jak:W internecie prowadź zajęcia online za pomocą odpowiednich aplikacji, takich jak Skype czy Zoom. Możesz również sprzedawać usługi w postaci gotowego „produktu” – wraz z konkretną datą realizacji.