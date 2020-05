GUS o handlu zagranicznym w I kw. 2020: eksport i import bez wirusa

GUS podsumował najświeższe wyniki w handlu zagranicznym. W I kwartale br. obroty towarowe wyniosły 254,9 mld PLN w eksporcie oraz 251,4 mld PLN w imporcie. W pierwszym przypadku wzrost sięgnął 0,6%, w drugim mieliśmy spadek o 0,4%. Czołówka naszych partnerów handlowych nie ulega zmianom - kierunkiem zarówno eksportu, jak i importu są przede wszystkim kraje rozwinięte.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi.

Import według kraju wysyłki ogółem i według grup krajów

Import według kraju wysyłki – według krajów

Import z Wielkiej Brytanii po trzech miesiącach br. wyniósł 5,4 mld PLN, 1,4 mld USD oraz 1,3 mld EUR.

Najświeższe dane dotyczą I kwartału 2020, czyli okresu, w którym w Polsce odnotowano już pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Okazuje się jednak, że w statystykach handlu zagranicznego COVID-19 nie zaznacza swojej obecności prawie wcale.Nie jest to jednak zaskakujące, ponieważ granice przepływu towarów są i były otwarte. Tak jednak, czy inaczej, w danych za sam marzec dostrzegalne jest osłabienie - w eksporcie o5,6%, a w imporcie o 2,5% w stosunku do marca ub. roku.Obniżki dotyczyły również dynamiki handlu z naszym głównym partnerem handlowym - Niemcami. W marcu, w porównaniu do marca 2019, obniżyła się ona zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, wynosząc odpowiednio 97,8% i 93,0%.Jak podaje GUS, eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 65,9 mld USD, a import 65,0 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,5%, a w imporcie o 2,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 0,3 mld USD.Eksport wyrażony w euro wyniósł 59,9 mld EUR, a import 59,0 mld EUR (wzrost w eksporcie o 1,7%, a w imporcie o 0,7%). Dodatnie saldo wyniosło 0,9 mld EUR, w styczniu - marcu ub.r. minus 0,8 mld EUR.Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,5% (w tym UE 73,5%), a w imporcie – 65,3 % (w tym UE 55,4%), wobec odpowiednio 88,0% (w tym UE 74,8%) i 66,9% (w tym UE 57,0%) w styczniu – marcu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9%, a w imporcie 7,6%, wobec odpowiednio 5,4% i 7,6% w analogicznym okresie ub.r. - czytamy w komunikacie GUS.Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 48,5 mld PLN (minus 12,6 mld USD, minus 11,4 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4,2 mld PLN (minus 1,1 mld USD, minus 1,0 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 56,2 mld PLN (14,6 mld USD, 13,2 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 48,1 mld PLN (12,5 mld USD, 11,3 mld EUR).W I kwartale br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Stanów Zjednoczonych i Czech, a importu – z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Chin oraz Rosji.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,4%), a importu ogółem – 64,1% (wobec 64,0% w styczniu – marcu 2019 r.).Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 p. proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie o 1,1 p. proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 16,2 mld PLN (4,2 mld USD, 3,8 mld EUR) wobec 13,6 mld PLN (3,6 mld USD, 3,1 mld EUR) w styczniu - marcu 2019 r.Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 185,3 mld PLN, w tym z UE – 167,7 mld PLN, wobec odpowiednio 187,7 mld PLN, w tym z UE 169,1 mld PLN w analogicznym okresie 2019 roku.Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,2 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,0 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.W okresie styczeń – marzec br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost w połowie sekcji towarowych.W eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 17,1%), olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 10,7%), chemii i produktów pokrewnych (o 8,2%), żywności i zwierząt żywych (o 7,3%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 1,4%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 19,2%).W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 29,4%) żywności i zwierząt żywych (o 8,8%), chemii i produktów pokrewnych (o 8,2%), napojów i tytoniu (o 5,2%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 2,4%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 27,1%) w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 8,8%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,7%).