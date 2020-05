Kłamstwa w CV: czemu właściwie służą?

Kandydaci do pracy nierzadko mijają się z prawdą. Mowa tu przede wszystkim o informacjach, jakie zawierają w swoich życiorysach. Skala tego "procederu" nie jest mała. Niemal każdy z nas zna kogoś, kto skłamał w CV, a co czwarty Polak bez ogródek przyznaje się do ubarwiania rzeczywistości. Po co nam kłamstwa w CV? Skoro 3/4 nieuczciwych kandydatów nie zostało przyłapanych na podaniu nieprawdy, to powodem koloryzowania może być np. zwyczajne przeświadczenie o zupełnej bezkarności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Polacy kłamią w CV?

Jakie kłamstwa pojawiają się w życiorysach najczęściej?

Dlaczego decydujemy się na ubarwianie rzeczywistości w CV?



Główne wnioski

99,9% badanych przyznaje, że zna przynajmniej jedną osobę, która w CV mijała się z prawdą.

Co czwarty z respondentów otwarcie przyznaje się do kłamstw CV.

Wśród osób, które zaręczają, że nie koloryzują życiorysu, niemal połowa przyznaje, że przynajmniej raz wpisała do życiorysu nieprawdę.

Kłamstwa w CV pojawiają się najczęściej z powodu dłuższego i bezskutecznego poszukiwania pracy (30%).

Koloryzowanie najczęściej dotyczy doświadczenia zawodowego (44%) i znajomości języków obcych (41%).



Niemal 45% badanych, którzy przyznali się do kłamstwa w CV, miało niezbędne kwalifikacje do pracy,

Tylko 27% kandydatów, którzy kłamali w CV, zostało przyłapanych na gorącym uczynku.

Osoby przyłapane na kłamstwie w CV zwykle nie były zatrudniane (41%) lub były zwalniane (25%).

Większość osób nie uważa się za kłamców, co jednak nie przeszkadza im zawyżać swoje kompetencje w CV czy sztucznie wydłużać daty zatrudnienia. Wśród niektórych kandydatów panuje przekonanie, że naciąganie informacji w CV to nie kłamstwo, a przejaw przedsiębiorczości i sprytu.



Osoby, które aplikują do pracy, powinny pamiętać, że doświadczony rekruter dokładnie ich sprawdzi, np. w internecie lub podczas rozmowy telefonicznej — mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer i autorka badania. — Wpisanie do CV niepełnych dat zatrudnienia lub mało wiarygodnych osiągnięć często dyskwalifikuje kandydata już na początku procesu rekrutacyjnego.



Przeprowadzone przez LiveCareer Polska badanie rzuca światło na prawdomówność naszego narodu. Niestety odpowiedzi udzielone przez ponad 1200 respondentów nie dają powodów do specjalnej dumy.Z badania wynika, że kłamstwa w CV najczęściej dotyczą posiadanego doświadczenia zawodowego (44%) oraz znajomości lub poziomu zaawansowania języków obcych (41%). Nieco rzadziej — posiadanych umiejętności specjalistycznych (28%) i zakresu obowiązków w pracy (25%). Co czwarty kandydat otwarcie przyznaje się do kłamania w życiorysie zawodowym. A 48% osób, które opisały się jako prawdomówne, w kolejnych pytaniach przyznało się przynajmniej do jednego kłamstwa w CV.Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery w LiveCareer Polska, wyjaśnia:Najczęstszym powodem podawania nieprawdziwych lub naciągniętych informacji w CV jest długi okres bezrobocia (30% odpowiedzi wśród osób, które przyznały, że zdarzyło im się skłamać w CV). Kolejnym — niespełnianie wymagań podanych w ofercie pracy (24%). Prawie 14% respondentów kłamie w CV, ponieważ chce dostać wyższą pensję niż oferowana — w tej grupie przeważają mężczyźni.Badanie pokazało również, że mimo iż duża część z nas kłamie w CV, to aż 40% Polaków mogłoby z tego zrezygnować, gdyż ma poczucie, że to nieuczciwe. Kolejne 29% badanych jako główny powód pisania prawdy wskazało strach przed byciem przyłapanym na gorącym uczynku.