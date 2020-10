Jak napisać CV? Nie wie tego 50% Polaków

W odpowiedzi na pytanie, jak napisać CV, wielu weteranów rekrutacji bez zająknięcia wymieni co najmniej kilka istotnych kwestii. Czy jednak praktyka potwierdza nasze obeznanie w tym temacie? Niekoniecznie. Z badania przeprowadzonego przez LiveCareer Polska wynika, że połowa życiorysów składanych pracodawcom to dokumenty niedopracowane lub nieprzemyślane. Czego dotyczą najbardziej powszechne błędy?

Przeczytaj także: Jak napisać CV: 5 kłamstw, które gwarantują porażkę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda CV statystycznego Kowalskiego?

Czy dopasowujemy życiorys do konkretnej oferty pracy?

Jakie sekcje zawiera przeciętne CV?



Kandydaci bardzo często pomijają istotne i typowe sekcje, ograniczając się do podania zdawkowych informacji na swój temat. Do pisania CV podchodzą tendencyjnie i najwyraźniej nie doceniają roli tego dokumentu w procesie szukania pracy. - zauważa Marta Rojewska, autorka badania i ekspert kariery w serwisie InterviewMe.



Typowe CV w Polsce są krótkie i mieszczą się na 1 stronie. Przeciętny dokument zawiera tylko 237 słów. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych typowe CV ma długość 475-600 słów. Przeważająca większość (75%) kandydatów do pracy w Polsce pisze jedno, teoretycznie uniwersalne CV i rozsyła ten sam dokument do różnych firm. Tylko 25% kandydatów decyduje się stworzyć więcej niż jedno CV. Polskie CV rzadko zawiera dodatkowe sekcje. W niewielu z analizowanych dokumentach występowały takie sekcje, jak Kursy i szkolenia (16%), Certyfikaty (13%) lub Wolontariat (3%). W blisko połowie CV nie ma informacji o znajomości języków obcych. Jeśli taka sekcja już się pojawia, aż 94% kandydatów umieszcza język angielski, a 26% - niemiecki.

Wskazówka - jak napisać CV? Zdecydowanie warto dodawać do CV dodatkowe sekcje. Tym bardziej że większość kandydatów tego nie robi, więc masz szansę wypaść lepiej niż pozostali aplikujący. Pamiętaj jednak, żeby nie kłamać i nie dopisywać niczego na siłę. Badania pokazują, że aż 85% CV zawiera nieprawdziwe informacje na temat dodatkowych umiejętności. Miej na uwadze to, że rekruter może chcieć zweryfikować treść Twojego CV - kontaktując się z Twoimi poprzednimi pracodawcami lub dając Ci zadanie praktyczne do rozwiązania - podpowiada LiveCareer.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 10 najczęściej wpisywanych do CV umiejętności Polacy najczęściej podkreślają takie sprawy jak np. umiejętność pracy w zespole oraz posiadanie prawa jazdy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Patrząc na wyniki analizy typowych CV w Polsce, można odnieść wrażenie, że osoby szukające pracy nie wiedzą, czym powinien cechować się profesjonalny życiorys zawodowy i nie umieją go stworzyć. W podobnym badaniu przeprowadzonym w USA tamtejsi kandydaci do pracy wypadli o wiele lepiej. Co więc decyduje o wysokiej jakości CV? Przede wszystkim, jeśli aplikujemy o pracę do różnych firm, warto stworzyć kilka wersji własnego CV i dopasować każdą z nich do konkretnej oferty pracy. Poza tym, dla rekruterów najistotniejsze są umiejętności kandydatów, więc pomijanie ich opisu lub powtarzanie w CV ogólników już na wstępie zmniejsza nasze szanse na zatrudnienie. - komentuje Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe i autor popularnych poradników o pisaniu dokumentów aplikacyjnych.

Przeczytaj także: CV kandydata coraz lepsze

Przeprowadzone przez LiveCareer Polska badanie „Polskie CV pod lupą” rzuca światło na kwestie związane w tworzeniem życiorysu na potrzeby rekrutacji. Analiza blisko 50 tys. takich dokumentów nie daje nam powodów do specjalnej dumy. Okazuje się, że wielu Polaków nie wie, jak napisać CV. Okazuje się np., że zaledwie połowa kandydatów do pracy dodaje do niego listę umiejętności, która uchodzi przecież za jedną z podstawowych sekcji życiorysu. Niedociągnięć jest jednak więcej.Jak czytamy w komunikacie LiveCareer Polska, badanie wskazuje na duże braki w badanych dokumentach.Oto niektóre z wniosków analizy:Większość kandydatów nie wie, jak napisać CV, które będzie ciekawe i dopasowane do konkretnej oferty pracy, a tym samym zwiększy ich szanse na zdobycie pracy.I tak, najmniej dopracowaną sekcją CV w Polsce jest lista umiejętności zawodowych - blisko połowa (49%) kandydatów w ogóle jej nie dodaje, a pozostali wymieniają w niej ogólnikowe kompetencje. W analizowanych przez InterviewMe dokumentach do najczęściej powtarzających się w CV kwalifikacji należały: prawo jazdy kat. B (18%), MS Office (10%) czy obsługa komputera (2%). Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, kandydaci najczęściej wpisują w CV umiejętność pracy w zespole (6%) i komunikatywność (2%).