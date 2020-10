Lewiatan: 10 rekomendacji dla neutralności klimatycznej. Nie tylko OZE

Konfederacja Lewiatan prezentuje raport "Impuls dla Polski", w którym wskazano na 10 kluczowych rekomendacji sprzyjających osiągnięciu przez nasz kraj neutralności klimatycznej w 2050 r. Mowa jest m.in. o decentralizacji sektora energii, dbałości o sprzyjającą legislację, modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz zoptymalizowaniu zużycia energii w przemyśle i usługach.

1. Decentralizacja sektora energetycznego

2. Zadbajmy o sprzyjającą legislację oraz programy wsparcia

programu „Mój prąd”,

ulg podatkowych,

dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Wykorzystajmy morskie farmy wiatrowe Według Lewiatana morskie farmy wiatrowe stanowią w Polsce niszę biznesową, czekającą na zagospodarowanie.

3. Wykorzystajmy morskie farmy wiatrowe

4. Modernizacja sieć elektroenergetyczną

5. Inteligentne sieci dystrybucyjne / inteligentne liczniki

6. Termomodernizacja budynków

7. Czyste ciepło

8. Optymalne zużycie energii w przemyśle i usługach

redukcja emisji gazów cieplarnianych,

poprawa jakości powietrza i stanu zdrowia mieszkańców,

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,

obniżenia kosztów energii elektrycznej i ciepła dla przedsiębiorstw,

zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu i usług.

9. Niskoemisyjny transport

10. Technologie przyszłości

Zwiększenie inwestycji w tzw. zieloną gospodarkę cieszy się dużym poparciem biznesu. Z badań Lewiatana wynika, że 40% przedsiębiorców uważa, że działania w tym kierunku są bardzo potrzebne. Firmy dostrzegają, że czysta energia, ochrona klimatu, to nie temat zastępczy, lecz szansa na zielony impuls gospodarczy, niezmiernie ważny dla szybszego wyjścia z kryzysu gospodarczego. Inwestycje w OZE, efektywność energetyczna, nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacyjny transport, to szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm i gospodarki – komentuje Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Decentralizacja produkcji energii postępuje na świecie już od dłuższego czasu. Polska istotne kroki w tym kierunku podjęła dopiero w minionym roku. Z tego też względu koniecznością jest podjęcie kolejnych działań, dzięki którym popularyzowane będzie wykorzystanie OZE zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.Lewiatan podkreśla również, że ważne jest przedsięwzięcie kroków, które pomogą przedsiębiorstwom w budowaniu. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim instalację OZE na potrzeby własne przedsiębiorców oraz wprowadzenie rozwiązań biznesowych, dla których bazą staną się długoterminowe umowy między firmami a dostawcami energii z odnawialnych źródeł.Aby cały sektor OZE rozwijał się dynamicznie,Istotne jest również przedłużenie obowiązujących do 2021 r. systemów wsparcia wytwarzania energii z OZE (system aukcyjny oraz taryfy FIP/FIT), a także liberalizacja zasady 10H ustalającej odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych.korzystając z:. To również szansa na rozwój ekonomiczny kraju oraz gwarancję bezpieczeństwa energetycznego.Chcąc rozwinąć produkcję energii z morskich farm wiatrowych, musimy podjąć działania na rzecz obniżenia kosztów inwestycyjnych oraz rozwoju sieci, która będzie służyć do przesyłu tak uzyskanej energii. Kluczowa jest także rozbudowa krajowych portów, w tym zarówno terminali kontenerowych, które będą magazynowały elementy wiatraków, jak i mniejszych portów wykorzystywanych do instalacji i serwisowania farm.Aby rozwijać energetykę rozproszoną i elektromobilność, korzystać z magazynowanej energii oraz elastycznego krajowego systemu elektroenergetycznego,Niezbędne jest więc co najmniej utrzymanie poziomu inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci na planowanym dotychczas poziomie. Programowi jej rozwoju powinna towarzyszyć zmiana modelu funkcjonowania rynku energii – w szczególności chodzi o wprowadzenie rynku lokalizacyjnego, który zwiększy efektywność zarządzania energią na poziomie lokalnym, zracjonalizuje nakłady na rozbudowę sieci.Inteligentne sieci dystrybucyjne umożliwiają przyłączanie i pracę coraz większej liczby rozproszonych źródeł OZE, rozwój rynku prosumentów (np. mikrowytwórców energii), obniżenie kosztów funkcjonowania sieci i zapewnienie energii dla elektromobilności. Warto dodać, żePomimo szeregu korzyści rząd wciąż opóźnia powszechne wprowadzenie inteligentnych liczników. Realizację tego planu umożliwią potencjalne zmiany w ustawie – Prawo energetyczne w zakresie harmonogramu instalacji inteligentnego opomiarowania u odbiorców a takżeNie trzeba nikogo przekonywać, że jest to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Z perspektywy indywidualnej to również więcej pieniędzy w domowym budżecie.Promujmyoraz zastosowanie nowoczesnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Ważne byłoby również uruchomienie dużego programu głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych i innych) oraz odpowiednich mechanizmów finansowych do jej realizacji. I zaangażowanie środków publicznych np. w program Czyste powietrze; funduszy europejskich; uruchomienie ulg podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, jak również rozwój systemów ESCO (przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne)Transformacja sektora ciepłowniczego zbyt długo pozostawała na uboczu krajowej polityki energetycznej. W rezultacieKonieczna jest zmiana modelu rynku ciepła (przepisów taryfowych i pozataryfowych), tak aby ramy prawne wspierały transformację. A także znaczące nakłady finansowe, także ze środków publicznych, na modernizację systemów ciepłowniczych i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach ogrzewanych indywidualnie.Obecnie krajowy system uzyskiwania energii z OZE nie jest wystarczająco rozwinięty i wymaga inwestycji skupionych m.in. naenergii odnawialnej i, które reprezentuje szczególnie duży potencjał. Zwiększony poziom inwestycji pomoże rozbudować również potencjał krajowego sektora produkcji i instalacji urządzeń OZE, w tym sektora B+R.Skąd wziąć na to środki? Z programu „Czyste powietrze”, funduszy europejskich, środków publicznych na poziomie regionalnym, ulg podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 Nasze cele?Do ich realizacji niezbędna jest. Obowiązujący system białych certyfikatów, który miał promować tego typu inwestycje, wciąż nie zapewnia odpowiednich bodźców, konieczna jest więc jego modyfikacja. Istotne jest więc zapewnienie skutecznego mechanizmu zachęcającego do zwiększania nakładów inwestycyjnych w efektywność energetyczną w przemyśle i usługach m.in. poprzez szeroką dostępność wsparcia ze środków publicznych i promocję różnych form współpracy i finansowania tego typu działań np. w ramach usług ESCO (przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne), także z wykorzystaniem kontraktów EPC (Energy Performance Contracts - kontrakty z gwarantowanym poziomem oszczędności energii) i w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).Poprawa jakości powietrza jest ściśle związana z rozwojem nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego, który, w tym sieci szybkich ładowarek. Preferowane kierunki obejmują wsparcie promujące zakup lub leasing nowych nisko- i zeroemisyjnych pojazdów (elektrycznych i hybrydowych) w oparciu o zachęty finansowe i behawioralne oraz modernizację taboru w transporcie publicznym na niskoemisyjny (elektryczny, hybrydowy, gazowy czy wodorowy).Niezbędne mogą się okazać inwestycje publiczne (w szczególności samorządowe) oraz rozbudowa systemu zachęt dla inwestycji prywatnych, jak również zaangażowanie środków publicznych, np. z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i innych.Energetyka wiatrowa na lądzie oraz słoneczna są już efektywne ekonomicznie. Aby dodatkowo zwiększyć ich opłacalność, trzeba rozwijać towarzyszące im technologie, takie jak magazyny energii elektrycznej czy samochody elektryczne. Są one już dostępne technicznie, ale wciąż trzeba pracować nad zwiększaniem opłacalności ich masowej produkcji. Ważne dla poprawy pozycji Polski jest wzmacnianie popytu wewnętrznego, który powinien być wykreowany poprzez przewidywalne regulacje w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, transportu nisko – i zero emisyjnego, długoterminowej strategii wodorowej oraz kontynuacji systemu wsparcia OZE w Polsce.