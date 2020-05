Praca zdalna z porno w tle

W ostatnich tygodniach praca zdalna w rekordowym wręcz tempie przebyła drogę od jednego z najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych do swoistego rodzaju przymusu. I wprawdzie większość z nas na home office nie narzeka, to jednak coraz częściej pojawiają się głosy, ze taki tryb pracy potrafi zatrzeć granice pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Potwierdzeniem tego mogą być wyniki najnowszego badania Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

Firma Kaspersky zaleca pracodawcom następujące działania pozwalające zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom oraz danym firmowym:

Zaplanuj szkolenie z podstaw bezpieczeństwa dla swojego personelu. Może być ono realizowane online i obejmować niezbędne umiejętności, takie jak zarządzanie kontami i hasłami, bezpieczeństwo poczty e-mail, bezpieczeństwo punktów końcowych.

Pamiętaj o stosowaniu najnowszych poprawek dla urządzeń, oprogramowania, aplikacji oraz usług.

Zainstaluj sprawdzone oprogramowanie na wszystkich punktach końcowych, łącznie z urządzeniami przenośnymi, oraz włącz zapory sieciowe. Wybrane rozwiązanie powinno zawierać ochronę przed zagrożeniami WWW oraz phishingiem.

Z kolei pracownicy, którzy muszą wykonywać swoje obowiązki zawodowe w domu na prywatnych urządzeniach, powinni przestrzegać następujących zasad:

Zainstaluj niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa w celu zapewnienia sobie wszechstronnej ochrony przed szerokim wachlarzem zagrożeń.

Pobieraj materiały edukacyjne oraz rozrywkowe wyłącznie z zaufanych źródeł i nie używaj do tego celu urządzeń przeznaczonych do pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Praca zdalna Połowa pracowników ogląda treści dla dorosłych na urządzeniach wykorzystywanych do pracy zdalnej

Organizacje nie mogą spełniać wszystkich próśb użytkowników, pozwalając pracownikom korzystać z dowolnych usług. Należy znaleźć równowagę pomiędzy wygodą użytkownika, koniecznością biznesową a bezpieczeństwem. W tym celu firma powinna zapewnić dostęp do usług zgodnie z zasadą przyznawania minimum niezbędnych uprawnień, implementować połączenia VPN oraz wykorzystywać bezpieczne i zatwierdzone systemy korporacyjne. Tego rodzaju oprogramowanie posiada pewne ograniczenia, które zmniejszają jego użyteczność, z drugiej strony jednak oferuje większą gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa – powiedział Andriej Jewdokimow, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Kaspersky.

W raporcie z badania czytamy m.in., że konieczność pracy zdalnej zaczyna odbijać się na równowadze pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Co trzeci z badanych deklaruje, że poświęca obowiązkom służbowym więcej czasu niż wcześniej, a 46% przyznaje, ze jest zupełnie odwrotnie. Ta zmiana - jak pisze Kaspersky - może wynikać z tego, że w obecnych realiach pracownicy nie muszą tracić czasu na przejazdy do pracy.Okazuje się również, że wśród tych, którzy musieli przestawić się na pracę zdalną nie brakuje osób przyznających wprost, że konieczność utrzymywania dystansu społecznego i pozostania w domu wiąże się w ich przypadku z większą konsumpcją treści pornograficznych. Połowa z nich do oglądania porno wykorzystuje dokładnie te same urządzenia, których używa do celów związanych z pracą.Ponadto 55% pracowników twierdzi, że obecnie czyta więcej wiadomości. O ile jest to zrozumiałe – naturalnie ludzie chcą być poinformowani o rozwoju sytuacji związanej z nowym koronawirusem – w 60% czynność ta jest realizowana na urządzeniach wykorzystywanych do pracy. Wiąże się to z potencjalnym ryzykiem infekcji szkodliwym oprogramowaniem, jeśli pracownicy nie będą uważali na to, jakie zasoby oraz strony internetowe odwiedzają.Pracownicy mają również w zwyczaju wykorzystywanie do celów związanych pracą usług, z których korzystają prywatnie – co potęguje potencjalne zagrożenia, łącznie z ujawnieniem poufnych informacji biznesowych. Na przykład 42% pracowników używa prywatnych kont poczty e-mail do celów związanych z pracą, a 49% przyznaje, że robi to częściej teraz, gdy pracuje z domu. 38% wykorzystuje prywatne komunikatory, na które nie zezwala dział IT ich firmy, a 60% twierdzi, że w nowych warunkach oddaje się takim praktykom częściej.