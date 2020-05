Firma Microsoft ujawniła dziś szczegóły swojego długoterminowego planu inwestycyjnego, za sprawą którego tempa nabrać ma transformacja cyfrowa naszego kraju, w tym również realizacja wizji Polskiej Doliny Cyfrowej. Na działania nad Wisłą Gigant z Redmond planuje przeznaczyć 1 mld USD.

wsparcie transformacji cyfrowej,

podnoszenie kwalifikacji,

zwiększanie konkurencyjności i możliwości zatrudnienia na rynku,

tworzenie silnych, lokalnych partnerstw,

zapewnienie dostępu do najnowszych technologii chmury obliczeniowej.

Nowe chmurowe partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej

W ramach inwestycji planujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji cyfrowej i budowę pierwszego bezpiecznego i hiperskalowalnego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft. Oznacza to dostęp dla klientów i ekosystemu partnerów do światowej klasy technologii i innowacyjnych rozwiązań w chmurze z poziomu data center zlokalizowanego w Polsce – powiedział Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Valerie Potapova - Fotolia.com Microsoft inwestuje 1 mld USD w transformację cyfrową w Polsce Microsoft ogłasza inwestycję w wysokości 1 miliarda dolarów na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Kompetencje przyszłości: talent i technologia

Bezpieczna chmura o globalnej skali działania

gwarantować najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa,

spełnić wymogi związane z lokalizacją danych w Polsce,

zapewnić zgodność z przepisami prawa, zwłaszcza w przypadku tych organizacji, które mają specyficzne wymagania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych.

Microsoft Azure , stale rozbudowywany zestaw usług chmury obliczeniowej, oferujący dostęp do usług infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT).

, stale rozbudowywany zestaw usług chmury obliczeniowej, oferujący dostęp do usług infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT). Microsoft 365 , zapewniająca najlepsze w swojej klasie aplikacje zwiększające produktywność, dostępne jako usługa w chmurze i dostarczana jako część otwartej platformy wspierającej procesy biznesowe.

, zapewniająca najlepsze w swojej klasie aplikacje zwiększające produktywność, dostępne jako usługa w chmurze i dostarczana jako część otwartej platformy wspierającej procesy biznesowe. Dynamics 365 i Power Platform , następna generacja inteligentnych aplikacji biznesowych, które pozwalają organizacjom rozwijać się i przekształcać w celu zaspokojenia potrzeb klientów i wykorzystania nowych możliwości rynkowych.

, następna generacja inteligentnych aplikacji biznesowych, które pozwalają organizacjom rozwijać się i przekształcać w celu zaspokojenia potrzeb klientów i wykorzystania nowych możliwości rynkowych. Zgodność z przepisami, bezpieczeństwo, prywatność: Microsoft oferuje ponad 90 certyfikatów zgodności z przepisami i każdego roku przeznacza miliard dolarów na cyberbezpieczeństwo i ochronę na każdym poziomie korzystania z chmury obliczeniowej. Region data center zlokalizowany w Polsce pozwoli przedsiębiorstwom spełnić wymagania określone przez zapisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i zapewni zgodność z wymogami przechowywania danych w Polsce.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Microsoft, przedstawiony plan jest kontynuacją trwającej blisko trzy dekady kooperacji z rodzimymi organizacjami, firmami oraz siecią złożoną z ponad 6 000 lokalnych partnerów. Inicjatywa realizowana będzie przez najbliższe siedem lat. Wśród jej zasadniczych celów wymieniane są m.in.:Podpisana przez Microsoft i Chmurę Krajową umowa partnerska zakłada wsparcie lokalnych organizacji w procesie ich transformacji cyfrowej i kreowania innowacji . Przewiduje ona w szczególności wykorzystanie możliwości nowego regionu data center na rzecz polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw z kluczowych sektorów rynku, takich jak administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia.Dzięki partnerstwu, Microsoft i Operator Chmury Krajowej dostarczą najbardziej zaawansowane technologie chmury obliczeniowej z korzyścią dla klientów i społeczeństwa, zwiększając ich konkurencyjność i oferując innowacyjne rozwiązania, które służą organizacjom z wielu branż w Polsce i na całym świecie.Istotnym elementem inwestycji Microsoft ma być kompleksowy i długoterminowy program podnoszenia kwalifikacji, który w efekcie pozwoli lokalnym specjalistom i młodzieży zwiększyć szanse zatrudnienia. Microsoft ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych około 150 000 pracowników, specjalistów IT, nauczycieli, studentów i obywateli. W ten sposób firma dąży do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych na rynku oraz ułatwienia polskim pracownikom skutecznego wprowadzania innowacji i wdrażania strategii transformacji cyfrowej swoich organizacji przy wykorzystaniu możliwości chmury obliczeniowej Program rozwoju umiejętności będzie obejmował szkolenia, programy e-learningowe, warsztaty i hakatony dotyczące przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii AI i uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i Internetu rzeczy (Internet of Things). W ramach podejmowanych działań, Microsoft zwróci szczególną uwagę na zapewnienie dostępu do technologii osobom z niepełnosprawnościami oraz narzędzi i programów podnoszących umiejętności, co w efekcie pozwoli im zwiększyć możliwości zatrudnienia.Dzisiejsza zapowiedź Microsoft o inwestycji i współpracy z Operatorem Chmury Krajowej ma torować drogę do pełnego wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej lokalnym firmom, startupom i instytucjom publicznym. Ma również:Nowy region data center dołącza do globalnej infrastruktury regionów chmurowych Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów z dostępnością usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach. Zapewni on firmom lokalny dostęp do pełnej oferty bezpiecznych usług w chmurze Microsoft: