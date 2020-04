Turystyka w obliczu pandemii: GUS podał, ile straciły hotele

Turystyka to jedna z tych gałęzi naszej gospodarki, która najszybciej i w największym stopniu została dotknięta negatywnymi skutkami ograniczeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19. GUS przyjrzał się, z jakimi konsekwencjami muszą dziś zmagać się hotele, obiekty noclegowe itp. W marcu br. liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych była o ok. 65% niższa w porównaniu z marcem ub. roku.

Przypomnijmy, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze naszego kraju ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, co wiązało się również z ograniczeniem działalności wielu podmiotów gospodarczych, w tym:Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że turystyka okazała się jednym z pierwszych sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy z branży z niecierpliwością oczekują 4 maja br., kiedy to odmrażane będą kolejne sektory polskiej gospodarki. Wraz z tą datą ruszyć mają właśnie hotele , obiekty noclegowe itp.Jak pisze GUS, wprowadzone ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu br., pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów. Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br.Według wstępnych danych w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65%.Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe spadki (ok.60%) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim. Turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69%.Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70%), a najmniej w motelach (o 55%) i zakładach uzdrowiskowych (o 50%).W marcu 2020 r. zmalała liczba obiektów noclegowych ogłaszających się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Na dzień 31 marca br. ich liczba spadła o ok. 39% w porównaniu do analogicznego dnia roku poprzedniego.Według wstępnych szacunków w I kwartale 2020 r. wydatki związane z podróżami turystów krajowych i zagranicznych w Polsce wyniosły ok. 10,4 mld zł (uwzględniając tempo wzrostu wydatków w pierwszych kwartałach trzech ostatnich lat oraz szacunkowe dane dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 17%. W przypadku odwiedzających jednodniowych – ich wydatki na terenie Polski wyniosły ok. 6,6 mld zł i były niższe o ok. 14% niż przed rokiem.W sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu się osób strata związana z brakiem wydatków poniesionych w Polsce w związku z podróżami możewynieść od ok. 24,0 mld zł (przy uwzględnieniu poziomu wydatków z II kwartału 2019 r.) do ok. 25,7 mld zł (przy założeniu tempa wzrostu tych wydatków w okresie styczeń-marzec z trzech ostatnich lat) - podsumowuje GUS.