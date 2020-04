PIE o przyszłości Polski w 2035 roku. Siła nabywcza wynagrodzeń osiągnie średnią UE?

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawia ustalenia raportu „Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości”. Wprawdzie prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju sformułowane zostały jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, to jednak wiele z tych scenariuszy ma ciągle szanse na realizację. Czego możemy oczekiwać?

Nasz scenariusz rozwoju miał dość długą perspektywę, bo do 2035 roku. Przez te 15 lat jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć i odrzucanie naszych tez w wyniku szoku, który póki co w Polsce trwa od 2-3 tygodni, nie do końca wydaje mi się słuszne - mówi tłumaczy Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W sytuacji dużego wzrostu bezrobocia ludzie mogą chcieć nabywać nowe umiejętności, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. Zakładaliśmy, że siła nabywcza wynagrodzeń osiągnie do 2035 r. poziom UE, ale nie wiemy, jaki będzie poziom siły nabywczej w UE, do którego się porównujemy - podkreśla Katarzyna Dębkowska.

W pierwszym przypadku nasze stanowisko wynika m.in. z dość powszechnej w społeczeństwie obawy o środowisko naturalne i bezpieczeństwo ludności - wyjaśnia Katarzyna Dębkowska. Natomiast sceptyczne podejście do osiągnięcia wysokiego udziału wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie wynika z niskiego poziomu nakładów państwa na B+R oraz ciągle zbyt słabego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmiennych warunków otoczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykaz tez delfickich przyporządkowanie ich do obszarów SOR Prognozy wskazują, że udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej przekracza 30% Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Wyeliminowanie paliw stałych do 2030 roku. Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii finalnej do ponad 30 proc. w 2031 roku. Skuteczność w walce z cyberzagrożeniami w 2032 roku oraz osiągnięcie średniej unijnej w zakresie siły nabywczej wynagrodzeń w 2037 roku.Jeszcze przed wybuchem pandemii Komitet Sterujący PIE wyodrębnił 15 tez delfickich, a więc stwierdzeń odnośnie rozwoju obszarów uwzględnionych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w perspektywie do 2035 r. I wprawdzie zasadnicze obszary rozwoju pozostają niezmienione, to można zakładać, że ze względu na kryzys zmianie ulegnie ich znaczenie dla ogólnego scenariusza dla Polski. Jednocześnie autorzy raportu przekonują, że ich zupełne odrzucenie jest raczej przedwczesne.Ekspertka zaznacza również, że wybuchu pandemii nie należy utożsamiać z tym, że kapitał ludzki przestanie mieć dla rozwoju Polski znaczenie.W chwili opracowywania raportu za najbardziej prawdopodobne zdarzenia uznano ograniczenie szarej strefy w Polsce w wyniku rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (77 proc. szans), aktywne uczestnictwo Polski w rewolucji technologicznej sztucznej inteligencji (75 proc. szans) oraz skuteczne odpieranie przez Polskę prób hybrydowej (pozamilitarnej) destabilizacji ze strony Rosji (71 proc. szans).Najmniej prawdopodobne tezy to zdaniem ekspertów powstanie w Polsce elektrowni jądrowej oraz to, że udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie przekroczy średnią unijną.Badanie zostało zrealizowane w grupie ekspertów w zakresie nauki, biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i mediów. Oceny postawionych tez bazowały na ich wiedzy, doświadczeniu i intuicji. Zdaniem ekspertów najbardziej znaczące dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski okazały się tezy, które odnosiły się do ochrony środowiska, działań podejmowanych w walce z cyberzagrożeniami oraz wzrostu siły nabywczej wynagrodzeń w Polsce i osiągnięcia poziomu średniej unijnej. Za mniej istotne dla rozwoju Polski uznano tezy odnoszące się do upowszechnienia bezzałogowych statków powietrznych oraz pojazdów o napędzie alternatywnym.