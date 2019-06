Wprawdzie łączeniu systemów technologii informacyjnej (IT) z operacyjną (OT) nie można odmówić zalet, ale jednocześnie nie można spuścić zasłony milczenia na ryzyko, jakie za sobą niesie. Chodzi tu oczywiście o kwestie cyberbezpieczeństwa. Z niedawnego raportu dotyczącego bezpieczeństwie technologii operacyjnych autorstwa Fortinet wynika, że na przestrzeni ostatniego roku naruszenia bezpieczeństwa tych systemów doświadczyły na własnej skórze 3 na 4 badane firmy.

Główne cyberzagrożenia związane z OT

Kliknij, aby powiekszyć fot. alphaspirit - Fotolia.com Bezpieczeństwo IT 74% firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa systemów przemysłowych.

Słaba widoczność: 78% przedsiębiorstw ma ograniczone możliwości podglądu aktualnego stanu zabezpieczeń technologii operacyjnej, stąd zespoły ds. cyberbezpieczeństwa nie mogą dostatecznie szybko wykrywać podejrzanej aktywności i reagować na nią.

78% przedsiębiorstw ma ograniczone możliwości podglądu aktualnego stanu zabezpieczeń technologii operacyjnej, stąd zespoły ds. cyberbezpieczeństwa nie mogą dostatecznie szybko wykrywać podejrzanej aktywności i reagować na nią. Niedobór personelu: niewystarczająca liczba specjalistów to jeden z największych problemów w branży cyberbezpieczeństwa. Również brak wyszkolonych kandydatów na stanowiska ochrony OT budzi niepokój liderów tego sektora, którzy chcą wdrożyć nowe zabezpieczenia.

niewystarczająca liczba specjalistów to jeden z największych problemów w branży cyberbezpieczeństwa. Również brak wyszkolonych kandydatów na stanowiska ochrony OT budzi niepokój liderów tego sektora, którzy chcą wdrożyć nowe zabezpieczenia. Gwałtowne zmiany: 64% ankietowanych zgadza się, że trudno nadążyć im za wszystkimi zmianami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie obawiają się, że spowolnienie transformacji może oznaczać utratę przewagi nad konkurencją.

64% ankietowanych zgadza się, że trudno nadążyć im za wszystkimi zmianami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie obawiają się, że spowolnienie transformacji może oznaczać utratę przewagi nad konkurencją. Złożoność sieci: Środowiska sieci OT są bardzo skomplikowane – wymagają monitorowania i zabezpieczenia od 50 do nawet 500 urządzeń, z których wiele pochodzi od różnych producentów. Oznacza to duże trudności, gdyż każde urządzenie przechowuje inne dane i jest inaczej skonfigurowane pod kątem zabezpieczeń.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo OT?

wielostopniowa autoryzacja,

kontrola dostępu bazująca na rolach,

segmentacja sieci,

przeprowadzanie oceny zgodności zabezpieczeń,

zarządzanie i analiza wypadków.

– Dalsze łączenie systemów OT z IT będzie wymagało uwzględnienia tych metod. Dzięki temu osoby odpowiedzialne w firmach za bezpieczeństwo informatyczne uzyskają również lepszy wgląd w środowisko OT, przez co będą mogły zredukować ryzyko ataków – mówi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.

Początkowo technologiami operacyjnymi i informacyjnymi zarządzano osobno, ale ostatnie 12–18 miesięcy zaowocowało coraz większą ilością prób połączenia tych środowisk. Wykorzystywanie analizy danych czy uczenia maszynowego w systemach OT niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia ich produktywności i skuteczności, a także przyspieszyło reakcję na zagrożenia.Specjaliści od OT muszą jednak mieć świadomość, że takie połączenie nie pozostaje bez wpływu na cyberbezpieczeństwo krytycznej infrastruktury. Firmy, które bagatelizują kwestie cyberbezpieczeństwa, narażają się na ryzyko utraty wszelkich korzyści, jakie niesie za sobą połączenie OT z IT. Każda przerwa w działaniu systemów przemysłowych, spowodowana przez ataki hakerskie, może mieć poważne konsekwencje, nawet dla ludzkiego zdrowia i życia.Fortinet przeprowadził badanie wśród firm działających w branży produkcyjnej, opiece zdrowotnej, sektorze energetycznym, usługach komunalnych oraz transporcie, które zatrudniają ponad 2,5 tys. pracowników. Wyniki pokazują najbardziej zagrożone obszary OT i najczęstsze rodzaje cyberataków.W ciągu ostatnich 12 miesięcy 74% przedsiębiorstw związanych z OT było ofiarą włamania i kradzieży danych – dla wielu firm miało to poważne skutki, takie jak utrata zysków, wrażliwych informacji i reputacji.Według ankietowanych najczęstsze formy zagrożeń dla systemów OT to złośliwe oprogramowanie , phishing, spyware oraz włamania na urządzenia mobilne . Te rodzaje ataków utrzymują się z następujących powodów:Firmy wykorzystujące technologie operacyjne mogą podjąć zróżnicowane działania, aby poprawić swoją ochronę i zminimalizować ryzyko związane z przerwami w działaniu w wyniku ataków. 62% z nich zadeklarowało, że chce w tym roku znacząco zwiększyć budżet przeznaczony na cyberbezpieczeństwo , a 70% zamierza zmodyfikować strategię bezpieczeństwa przez powołanie dyrektora ds. bezpieczeństwa informatycznego (CISO) odpowiedzialnego za zabezpieczenia OT – obecnie tylko 9% osób na tym stanowisku zarządza ochroną OT.Fortinet zbadał też różnice pomiędzy przedsiębiorstwami, które przez ostatnie 12 miesięcy nie doświadczyły żadnych ataków a tymi, które wykryły ich ponad sześć. Te pierwsze wykorzystywały wachlarz metod zapewniających wzmożoną ochronę, między innymi: