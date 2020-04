Rejestr dłużników pokazuje, jak hamuje polska gospodarka

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano w naszym kraju 4 marca br. Od tego czasu upłynęło już ponad 7 tygodni, a czas ten wystarczył, aby w polskiej gospodarce wyraźnie odczuwalne stało się spowolnienie. Jak silny jest spadek sprzedaży w polskich firmach? BIG InfoMonitor szacuje, że w ostatnim tygodniu mógł on sięgać około 39 proc. O tyle bowiem spadł odsetek firm weryfikujących w rejestrze dłużników wiarygodność płatniczą swoich klientów.

W pierwszym tygodniu paraliżu wynikającego z obostrzeń gospodarczych było ich o ponad 20 proc. mniej niż w analogicznym tygodniu minionego roku, w kolejnych tygodniach spadek przekroczył 30 proc., a teraz drugi z kolei tydzień sięga około 40 proc. Wzrost ten pokazuje, że polska gospodarka coraz bardziej wyhamowuje - informuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Wiarygodny klient to ktoś, kto bez wątpienia stanowi wartość dodaną prowadzonej działalności. Jednak zbudowanie sieci kontrahentów, którzy nie przysparzają trudności i nie zmuszają do borykania się z takim problemami jak np. nieterminowe płatności nie jest sprawą najprostszą. Niemniej stanowi to wyzwanie, które niewątpliwie warto podjąć. Pomocą w tym służyć mogą biura informacji gospodarczej, w tym również Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor.Dzięki informacjom ujętym w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor firmy mają możliwość sprawdzić, czy ich klient, który chce np. kupić telefon lub pakiet telewizji kablowej, jest godny zaufania. Sprawdzają też czy długów nie ma firma, która składa zlecenie na usługi lub towary.Im większy jest ruch w gospodarce, tym do bazy dłużników trafia więcej pytań o solidność płatniczą osób fizycznych i przedsiębiorstw.Nie jest zatem zaskoczeniem, że w obecnych, kryzysowych realiach, gdy sprzedaż i popyt wyraźnie wyhamowały, zapytania o wiarygodność płatniczą notują wyraźne spadki.Raporty z BIG InfoMonitor pokazują wiarygodność płatniczą i są potrzebne wszędzie tam, gdzie oferujący usługę czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupuje partner, który nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, faktoringowe, pożyczkowe, banki, franczyzodawcy oraz przedsiębiorstwa z różnych branż weryfikujące swoich partnerów biznesowych.W całym zeszłym roku przedsiębiorcy zweryfikowali w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor wiarygodność płatniczą blisko 7,5 mln osób i prawie 1,6 mln firm, co oznacza, że zapytali o niemal co piątego pełnoletniego Polaka i o ponad połowę działających na rynku przedsiębiorstw.