Samsung zaprezentował nowy tablet Galaxy Tab S6 Lite z rysikiem S Pen, dedykowany do pracy i rozrywki. Tablet ma 10,4 calowy wyświetlacz i pracuje pod kontrolą Android 10 (One UI 2). Będzie dostępny w przedsprzedaży od 4 maja 2020 r.

Galaxy Tab S6 Lite ma smukłe ramki, a dzięki najnowszej wersji systemu Android 10 wraz z interfejsem One UI, zoptymalizowanej pod kątem większego ekranu tabletu, jest bardziej intuicyjny w obsłudze, a nawigowanie po menu jest uproszczone. Przełączanie się między wieloma aplikacjami odbywa się płynnie.Nowy rysik S Pen waży tylko 7g i ma końcówkę o grubości 0,7 mm, co zapewnia większą precyzję notowania i rysowania. Nieużywany rysik można przymocować magnetycznie z boku tabletu lub umieścić w opcjonalnym etui Book Cover. Korzystając z rysika S Pen i aplikacji Samsung Notes wszystkie odręcznie pisane notatki można natychmiast przekształcać w tekst cyfrowy. Dzięki tagom można wyszukiwać i kategoryzować notatki, wyróżniać ważne fragmenty, a dzięki funkcji zoom 300% można je powiększyć. Wszystkie notatki można łatwo zapisać jako plik PDF, obraz JPEG, plik tekstowy lub dokument Microsoft Word.Galaxy Tab S6 Lite wyposażono w wiele inteligentnych funkcji, które sprawiają, że słuchanie muzyki, przesyłanie strumieniowe treści, zakupy online lub łączenie się ze znajomymi jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Galaxy Tab S6 Lite oferuje doskonałe brzmienie, dzięki dwóm głośnikom dostrojonym przez AKG, które dodatkowo wspierają dźwięk przestrzenny Dolby Atmos 3D.Samsung współpracuje z serwisami YouTube i Spotify, aby w pełni wykorzystać możliwości ulubionych aplikacji dostępnych dla urządzeń Galaxy. Dzięki bezpłatnemu 4-miesięcznemu dostępowi do usług YouTube Premium, użytkownicy Galaxy Tab S6 Lite mogą oglądać filmy na YouTube bez reklam, mają możliwość pobierania i oglądania filmów w trybie offline oraz otrzymują dostęp do muzyki z YouTube Music oraz YouTube Kids i z YouTube Premium. Spotify płynnie integruje się z interfejsem użytkownika Galaxy Tab S6 Lite, dzięki czemu można łatwo wyszukiwać muzykę i podcasty, a nawet ustawić ulubiony utwór jako dźwięk alarmu. Tablet Galaxy Tab S6 Lite może również łączyć się bezprzewodowo z zestawem domowych głośników, dzięki czemu można odtwarzać ulubione utwory z serwisu Spotify na innym urządzeniu lub głośniku w całym domu, a wszystkim sterować z tabletu.Na Galaxy Tab S6 Lite, za pośrednictwem konta Samsung, można odbierać połączenia oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, nawet jeśli smartfon jest poza zasięgiem użytkownika lub znajduje się w innym pomieszczeniu. Można również utrzymywać kontakt ze znajomymi i współpracownikami za pomocą połączeń wideo Google Duo. Korzystając z ulepszonego wyświetlacza Daily Board można sterować muzyką, przeglądać kalendarz, sprawdzać pogodę oraz sporządzać notatki i przypomnienia.Galaxy Tab S6 Lite może być używany przez całą rodzinę. Dzięki Samsung Kids można ustawić dzienne limity czasu na zabawę, ograniczyć dostęp do niektórych aplikacji i bezpiecznie wprowadzić swoje dzieci w cyfrowy świat dzięki gamie kreatywnych, kolorowych aplikacji do nauki i gier.Galaxy Tab S6 Lite będzie dostępny w dwóch kolorach: Oxford Gray, Angora Blue, z dopasowanym rysikiem S Pen i opcjonalnym etui Book Cover.Urządzenie będzie dostępne w przedsprzedaży od 4 maja 2020 r.