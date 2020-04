Polacy podczas pandemii: jak wypełniamy sobie czas wolny?

Dla sporej rzeszy Polaków izolacja wywołana pandemią okazuje się dość frustrująca. Jedynie 13% z nas przyznaje, że w ostatnim tygodniu taki stan rzeczy w ogóle nie był dla niego uciążliwy. Restrykcje są rzeczywiście dość surowe, ale okazuje się też, że z wypełnianiem czasu wolnego radzimy sobie dość dobrze. To niektóre wnioski, jakie napływają z badania zrealizowanego przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii.

Sposoby na spędzanie czasu wolnego w izolacji Polacy stawiają przede wszystkim na surfowanie po internecie oraz oglądanie filmów lub seriali.

Na pandemię nikt nie był gotowy, więc tym bardziej pocieszający jest fakt, że wielu z nas jest pogodzonych z sytuacją i nauczyło się już, jak wypełniać sobie czas wolny. Jak czytamy w komunikacie z badania, na izolację bardzo narzeka co trzeci z nas, kategorycznie stwierdzając, że przebywanie w domu jest dla niego bardzo uciążliwe. 55% uważa obecny stan rzeczy za mało uciążliwy, ale równocześnie wiążący się z pewnymi trudnościami, a 13% wskazuje z kolei, że bieżąca sytuacja w ogóle nie jest kłopotliwa.Z badania wynika również, że Polacy czas wolny wypełniają sobie średnio 6 zajęciami domowymi. Tylko 7% spośród badanych wskazało, że nic nie robi i tylko się nudzi, aczkolwiek co czwarta osoba z tej grupy przyznała, że robi to częściej w porównaniu do okresu sprzed epidemii.Polacy zdecydowanie najchętniej wybierają czas spędzany przed monitorem lub ekranem TV. Najpopularniejsze zabijacze czasu w czasie pandemii to surfowanie w Internecie (63%) oraz oglądanie filmów i seriali (62%). Ta druga czynność odnotowała również jeden z wyższych wzrostów deklaracji w porównaniu do czasu przed epidemią.Na jakie inne czynności również przeznaczamy więcej czasu? Widzimy, że wśród Polaków poza rozrywką na znaczeniu zyskały aktywności związane z pielęgnowaniem relacji rodzinnych, potrzebą samorozwoju czy modlitwy. Jednak największy wzrost miał miejsce w przypadku śledzenia bieżących wydarzeń, wiadomości (57%), co pokazuje, że w tych szczególnych okolicznościach mamy istotną potrzebę kontaktu z aktualnymi informacjami z Polski i ze świata.