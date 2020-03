Jak koronawirus wpływa na oglądalność na polskim YouTube?

Rozprzestrzeniający się koronawirus wywiera przemożny wpływ na wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Przedstawiciele wielu branż zmuszeni zostali do zupełnego zawieszenia swojej działalności. Są jednak i tacy, którzy na akcji #zostańwdomu mogą tylko skorzystać. Mowa tu chociażby o youtuberach, których filmy cieszą się teraz wyjątkową popularnością. Statystykom wejść na YouTube przyjrzała się agencja GetHero.

Od 16 do 22 marca br. odnotowano 30-procentowy wzrost wyświetleń względem drugiego tygodnia stycznia 2020 r.



Nasza agencja zrzesza ponad stu najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Tak duża grupa pozwoliła nam dokonać niezwykle ciekawej analizy. Porównaliśmy w niej statystyki oglądalności kanałów twórców w trakcie epidemii z okresem, w którym fani influencerów uczestniczyli normalnie w zajęciach (przed decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych). Aktualna sytuacja kryzysowa wpłynęła na zachowania młodzieży i w znaczący sposób przełożyła się na wzrost aktywności całej społeczności YouTube - widzowie mają możliwość zobaczenia większej ilości filmów, które są po prostu częściej dodawane przez Youtuberów - mówi Kamil Jakubiszyn, Social Media Analyst w agencji influencer marketingu GetHero.



Agencja GetHero postanowiła sprawdzić, jak rozprzestrzeniająca się pandemia wpływa na oglądalność materiałów zamieszczonych w serwisie YouTube . Przeprowadzona analiza dowodzi, że youtuberzy raczej nie powinni dziś narzekać na brak zainteresowania ich twórczością.Na potrzeby analizy pod lupę wzięto kanały ponad 100 polskich youtuberów. Wśród nich znaleźli się m.in.Analizowane były dwa przedziały czasowe - okres od 6 do 12 stycznia (poniedziałek - niedziela), czyli przed feriami zimowymi oraz od 16 do 22 marca (poniedziałek - niedziela), czyli tuż po decyzji rządu o odwołaniu zajęć w placówkach oświatowych.Z analizy dokonanej przez GetHero wynika, że o ponad 30 proc. wzrosła liczba wyświetleń filmów oraz o niemal 17 proc. wydłużył się łączny czas ich oglądania. Zestawiając ze sobą analizowane okresy możemy również zaobserwować, że w przedziale od 16 do 22 marca zostało opublikowanych ok. 32 proc. filmów więcej. Aktualnie wśród contentu dostarczanego przez youtuberów pojawiają się materiały, które oznaczone hashtagiem #zostajewdomu zachęcają młodzież do pozostania w domu w trakcie zagrożenia epidemicznego. Nie powinno być zaskoczeniem, że zmniejszyła się liczba filmów oglądanych za pomocą smartfona - tu różnica wyniosła 4 p.p.