Dzieci w sieci, czyli życie na YouTube, TikToku i Instagramie

Dzieci w sieci to codzienność. Najmłodsi nie wyobrażają sobie nawet, jak wyglądał świat bez internetu. Z danych zebranych przez Państwowy Instytut Badawczy NASK wynika, że polscy nastolatkowie w sieci spędzają ponad 4 godziny dziennie. Jest to oczywiście średnia, bo musimy zdawać sobie sprawę, że nie brakuje również dzieciaków, które online są niemal nieustannie. Popularnością cieszy się przede wszystkim YouTube, ale swoich zagorzałych fanów mają również Tik Tok i Instagram.

YouTube, czyli król jest jeden

Wiem, że część moich fanów jest niepełnoletnia. Dlatego staram się, aby treści, które publikuję nie wpływały negatywnie na osoby, które śledzą mój kanał. Jako twórca internetowy mam świadomość, że to co publikuję i co robię może wpływać na zachowanie nastolatków, dla których w jakimś sensie jestem autorytetem. Moje filmy mają głównie charakter rozrywkowy, ale nawet w tym staram się dawać dobre wzorce – mówi Remigiusz „Rezi” Wierzgoń, YouTuber.

Kliknij, aby powiekszyć fot. carballo - Fotolia.com Co robią dzieci w sieci? YouTube jest najpopularniejszym serwisem wśród dzieci i młodzieży w Polsce

TikTok, czyli aktualny trend wśród nastolatków

Najliczniejszą grupę polskiej społeczności TikToka stanowią osoby w wieku 13–15 lat – blisko dwie trzecie respondentów. Kolejna pod względem liczebności grupa wiekowa to osoby poniżej 13 roku życia – 18%. Natomiast 15% badanych to użytkownicy w przedziale 16–18 lat. Korzystanie z aplikacji deklarują również starsi użytkownicy, ale to zaledwie nieco ponad 2% – mówi Tobiasz Wybraniec, prezes agencji influencer marketingu GetHero. TikTok to platforma, która została stworzona z myślą o potrzebach ludzi młodych. Dlatego wyniki badań, które przeprowadziliśmy na użytkownikach tej aplikacji nie są dla nas zaskoczeniem – komentuje Wybraniec.



Instagram – częściej wybierany przez dziewczyny

Internetowe rozgrywki – tu przeważają chłopcy

Raport Państwowego Instytutu Badawczego NASK

NASTOLATKI 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów

Raport SensorTower

Raport SensorTower „Kim są polscy użytkownicy TikTok?” – raport GetHero

Badanie Gemius/PBI, październik 2019

„NASTOLATKI 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów” pokazał, że z sieci korzysta 82,5% polskiej młodzieży. Internet służy im przede wszystkim do pozyskiwania treści rozrywkowych (muzyka, filmy i seriale, gry) oraz komunikacji. Co drugi z nastolatków sięga do zasobów sieci, odrabiając lekcje, co piąty przygotowując się do prac klasowych. Jednak tym miejscem sieci, które cieszy się wśród młodych internautów największą popularnością, jest YouTube. Równocześnie sukcesywnie powiększa się grono fanów aplikacji TikTok. Dzieci w sieci mają również możliwość rywalizacji w grach online, w tym zakresie liderami są chłopcy. Dziewczęta zdecydowanie bardziej interesują się Instagramem Od premiery YouTube, czyli serwisu umożliwiającego użytkownikom bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie, ocenianie i komentowanie filmów, minęło już kilkanaście lat. W tym czasie platforma zyskała ogromną popularność wśród internautów na całym świecie – korzysta z niej ponad miliard osób. Jak wynika z raportu „NASTOLATKI 3.0” YouTube jest najpopularniejszym serwisem wśród dzieci i młodzieży w Polsce - używa go aż 94% badanych. Kanały najpopularniejszych youtuberów subskrybowane są przez miliony fanów. W ubiegłym roku najchętniej obserwowanym twórcą na polskim YouTubie był Remigiusz Wierzgoń, obecnie kanał Reziego śledzi blisko 4 mln osób, z czego większość to nastolatkowie.TikTok to platforma, która umożliwia swoim użytkownikom tworzenie krótkich, przeważnie 15-sekundowych filmów. Warto zaznaczyć, że na TikToku możemy zobaczyć m.in. poradniki i teledyski z ciekawym wykorzystaniem cięć oraz unikalnej scenografii. Platforma pozwala użytkownikom na korzystanie z pokaźnej bazy utworów muzycznych, efektów oraz przejść ułatwiających tworzenie ciekawych klipów. Aplikacja cieszy się dużym uznaniem nastolatków na całym świecie, a jej popularności dowodzi liczba pobrań w pierwszym kwartale tego roku – 150 mln razy.Zacznijmy od tego, czym jest Instagram – to serwis społecznościowy umożliwiający hosting zdjęć, edycję fotografii i filmów oraz stosowanie do nich filtrów. Platforma jest bardzo popularna także wśród dzieci i młodzieży w Polsce – 67,7% ankietowanych deklaruje, że z niej korzysta. Warto zaznaczyć, że dziewczynki korzystają z serwisu znacznie częściej niż chłopcy – różnica wynosi ponad 29 p.p. Na platformie swoje konta mają także gwiazdy znane z telewizji czy gazet. Obserwując je możemy np. zobaczyć, co robią po godzinach pracy lub dowiedzieć się ciekawych rzeczy z ich życia codziennego, o których nie przeczytamy w prasie. Największą popularnością na polskim Instagramie cieszą się: Robert Lewandowski – 16,2 mln obserwujących, Wojciech Szczęsny – 2,5 mln, Anna Lewandowska – 2,5 mln oraz Ewa Chodakowska – 1,7 mln fanów. Warto również zaznaczyć, że twórcy internetowi, ci bliżsi współczesnej młodzieży, także mają swoje konta na Instagramie, nierzadko bardzo popularne. Przykładowo profil Karola Wiśniewskiego (@frizoluszek) obserwowany jest przez 1,6 mln osób. Równie wysoko pod względem ilości obserwatorów plasuje się profil Remigiusza Wierzgonia (@rezigiusz), który śledzi 1,2 mln osób.Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu cieszą się również gry online. Warto zaznaczyć, że prawie połowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów deklaruje, że gra w sieci. Znacznie mniej, bo 31,1% ankietowanych, którzy wykorzystują Internet do gier, to osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych. Nie powinien dziwić fakt, że chłopcy grają w gry online zdecydowanie chętniej niż dziewczęta – deklaruje to 63,8% z nich, przy czym tylko 16,7% ankietowanych przedstawicieli płci żeńskiej czas w sieci spędza na portalach z tego typu rozrywką.