Dzieci w sieci - jak chronić przed cyberzagrożeniami?

Dla najmłodszych internet to medium, które istnieje od zawsze. Dzieci chętnie korzystają z jego dobrodziejstw, tym bardziej, że w sieci nie brakuje ciekawych gier i materiałów edukacyjnych. To oczywiście nie umyka uwadze cyberprzestępców, którzy - jak pokazuje doświadczenie - coraz częściej obierają sobie za cel właśnie młodych internautów. Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci? Jak uświadamiać im wagę prywatności i obecność zagrożeń?

Prywatność w sieci jest istotna

Określ zasady korzystania z sieci

Obrona przed cyberatakami

Dziecko w sieci Rozmowę z dzieckiem o postępowaniu w sieci należy zacząć od wyjaśnienia, że troska o prywatność informacji wpływa na bezpieczeństwo danych całej rodziny

Monitorowanie aktywności

Dzieci w sieci to dziś standard. I trudno się przed tym bronić, ponieważ dostęp do internetu jest dziś właściwie koniecznością i to zarówno w aspekcie szkolnym, jak i społecznym. Odpowiedzialny rodzic powinien nie tylko zdawać sobie sprawę z ogromu niebezpieczeństw, jakie czyhają na jego dziecko w cyfrowym świecie, ale też upewnić się, że jego pociecha zna zasady działania internetu i używanych aplikacji. Dzieci w sieci mogą być bezpieczne, pod warunkiem jednak, że sami zapewnimy im to bezpieczeństwo, a to oznacza zarówno nadzór, jak i ochronę oraz zrozumienie, jak najmłodsi korzystają z internetu.Rozmowę z dzieckiem o postępowaniu w sieci należy zacząć od wyjaśnienia, że troska o prywatność informacji wpływa na bezpieczeństwo danych całej rodziny. Wiele działań w sieci wymaga udostępnienia swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy data urodzenia. Dzieci w sieci muszą wiedzieć, w jakich sytuacjach można udostępniać takie informacje. W przypadku nastolatków dotyczy to również danych bankowych. Może to wydawać się oczywiste, ale muszą oni rozumieć, że informacji o swoim koncie nie wolno zdradzać nikomu za wyjątkiem zweryfikowanych, upoważnionych do tego osób. Należy też ograniczać do minimum zakres udostępnianych danych osobowych.Rodzic nie zawsze będzie w stanie kontrolować, co dziecko robi w sieci, jednak ustalenie zasad korzystania z internetu pozwoli łatwiej chronić najmłodszych. W tym celu można np. stworzyć listę dozwolonych stron i aplikacji. Podobne rozwiązania można zastosować w mediach społecznościowych, ustalając jakie treści nadają się do udostępniania i z kim mogą kontaktować się młodzi użytkownicy.Dodatkowo, aby utrudnić cyberprzestępcom włamanie się na konto, trzeba poznać funkcje ochronne na stronach internetowych i w aplikacjach, z których korzysta dziecko, a także aktywować dodatkowe zabezpieczenia w jego urządzeniach.Większość osób zdaje sobie sprawę, że informacje zgromadzone w prywatnych urządzeniach i kontach internetowych to główne cele cyberprzestępców próbujących wykraść osobiste dane. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby rodzice zadbali o ochronę swojego sprzętu oraz tego, z którego korzystają dzieci. W przypadku kont internetowych, ochrona zaczyna się od silnego hasła. Za dobre praktyki uznaje się tworzenie różnych haseł dla każdego konta oraz unikanie zawierania w nich popularnych sformułowań.Kolejnym krokiem wzmacniającym ochronę konta jest aktywowanie uwierzytelniania wieloskładniowego. Dzięki temu rozwiązaniu przy logowaniu pojawia się dodatkowy krok weryfikujący tożsamość użytkownika. Zazwyczaj wówczas wysyłany jest unikalny kod na skrzynkę e-mail lub w wiadomości tekstowej na potwierdzony przez użytkownika numer telefonu. Dopiero po wprowadzeniu takiego kodu uzyskuje się dostęp do konta. Korzystanie z uwierzytelniania wieloskładniowego rekomendowane jest szczególnie w przypadku kont finansowych.Wiele zagrożeń może też płynąć z sieci, z której korzysta dziecko. Cyberprzestępcy często uzyskują dostęp do urządzenia ofiary przez niezabezpieczone sieci, np. publiczne Wi-Fi. Powszechną praktyką jest też tworzenie przez nich własnej sieci o łudząco podobnej do oryginalnej nazwie, w celu zmanipulowania użytkownika. Dlatego korzystając z publicznego Wi-Fi, zawsze należy potwierdzić nazwę sieci oraz dokładne dane logowania.Nawet jeśli należące do dziecka internetowe konta są chronione, jego aktywność w sieci wciąż powinna być monitorowana. Trzeba upewnić się, że nie wchodzi na strony, które mogą stanowić zagrożenie. Należy pilnować, aby młodzież dokonywała zakupów tylko na bezpiecznych stronach. Co więcej, niedawne badanie zagrożeń przeprowadzone przez laboratorium FortiGuard firmy Fortinet pokazało, że platformy e-commerce coraz częściej stają się celem ataków hakerskich. Dochodzi do większej liczby oszustw, w których wykradane są informacje o kartach płatniczych i dane finansowe. Zalecane jest więc monitorowanie historii rachunku bankowego i odpowiednie reagowanie w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności.