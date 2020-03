Uwaga oszustwo! Energa nie wysyła smsów windykacyjnych!

Spółka Energa ostrzega swoich klientów przed fałszywymi sms-ami wysyłanymi przez podszywających się pod nią oszustów. Kliknięcie w przesłany w wiadomości link to prosta droga do utraty danych i pieniędzy.



"Informujemy, że w związku z zaległością 8.45 zł wobec Energa zleciliśmy na następny dzień roboczy odłączenie prądu".

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fałszywe smsy od spółki Energa SMSy dotyczące odłączenia prądu to oszustwo

Tak mniej więcej brzmią wiadomości SMS , które trafiają w ostatnim czasie do abonentów spółki Energa. W ich treści często również znajdują się niebezpieczne linki np. energabok.pl/95dF. Jeżeli otrzymałeś tego rodzaju SMS, po prostu go zignoruj - nie klikaj w jakiekolwiek linki i nie wykonuj zawartych tam poleceń.Saldo swojego konta można sprawdzić przez Internet. Wystarczy zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta.Grupa Energa przypomina również, że w związku ze stanem epidemii do odwołania nie są prowadzone windykacyjne wstrzymania dostaw energii elektrycznej. W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Energą Obrotem m.in. przez elektroniczne biuro obsługi klienta lub live chat na energa.pl.