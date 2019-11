Wiadomości tekstowe SMS. Skąd ich niesłabnąca popularność?

Krótkie wiadomości tekstowe nie tracą nic na popularności. Ciągle mają się świetnie i wyraźnie widać, że nie szkodzi im nawet pojawianie się coraz to nowszych rozwiązań telekomunikacyjnych, jak chociażby powszechne już dziś komunikatory internetowe. Używanie SMS-ów na potrzeby codziennej komunikacji deklaruje prawie 94% Polaków. Co sprawia, że licząca sobie ponad trzy dekady idea ciągle cieszy się uznaniem?

Za co kochamy SMS-y?

W ramach komunikacji konsument – konsument (P2P), zauważamy, że popularne są zarówno SMS-y, jak i komunikatory. Notujemy natomiast coraz większy wzrost wykorzystania krótkich wiadomości tekstowych w komunikacji firma/instytucja – konsument. Z naszych obserwacji wynika, że jest to spowodowane uniwersalnością kanału SMS, do którego wszyscy mamy dostęp. Aktualnie razem z Google jesteśmy również w trakcie realizacji projektu SMS 2.0, który rozszerzy funkcjonalność komunikacji tekstowej. – mówi Daniel Zawiliński, managing director Platformy SerwerSMS.pl.

Dzięki powiadomieniom nie zapomnisz o ważnych sprawach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe SMS-y Polacy cenią sobie SMS-y przede wszystkim za ich szybkość (50,5%)

SMS z ofertą handlową? Poproszę!

Większość badanych otrzymuje SMS od instytucji publicznych i bardzo wysoko oceniają ich przydatność. Duże znaczenie mają także wiadomości SMS zawierające informacje o aktualnych promocjach sklepów. Skutecznie motywują one do odwiedzenia zarówno sklepu internetowego, jak i stacjonarnego. - mówi Rafał Piszczek z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat.

Obok wielu alternatyw SMS wciąż na topie.

Idea komunikacji SMS została zapoczątkowana w 1984 roku, kiedy to fiński inżynier, Matti Makkonen, przedstawił podczas konferencji technologicznej swoją koncepcję wysyłki wiadomości tekstowych na telefony komórkowe. Od czasu tego przełomowego odkrycia komunikacja między ludźmi nabrała niewiarygodnego wręcz tempa. Co więcej, po 35 latach okazuje się, że pomysł Fina nie tylko się nie zdezaktualizował, ale ciągle święci rekordy popularności.Przed nami szósta już odsłona opracowywanego przez SerwerSMS.pl raportu „Komunikacja SMS w Polsce”. Opracowanie tradycyjnie już poświęcone jest bieżącym tendencjom komunikacji SMS-owej tak w życiu codziennym, jak i w biznesie. Do jakich wniosków prowadzi? Okazuje się m.in., że odbieranie i/lub wysyłanie SMS-ów deklaruje niemal 94% respondentów. Do codziennego wysyłania wiadomości tekstowych przyznaje się 65% badanych, co czwarty ankietowany robi to kilka razy w tygodniu. Takie statystyki to wyraźny dowód na to, że popularność tego narzędzia komunikacji nie tylko nie pikuje, ale wręcz podwyższa swoje loty.Polacy cenią sobie SMS-y przede wszystkim za ich szybkość (50,5%) oraz niski koszt (48,6%). Dodatkowo ponad 42% badanych zgadza się, iż wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych stanowi niezawodny sposób na dotarcie informacji do odbiorcy. Ponadto blisko 41% ankietowanych przyznaje, że obsługa SMS-ów jest prosta i mają do nich łatwy dostęp.Jak potwierdza najnowszy raport „Komunikacja SMS w Polsce” dla ponad 70% badanych SMS-owe powiadomienia , np. o statusie przesyłki bardzo ułatwiają codzienne życie i są użyteczne. Rosnący trend zakupów online pozwala sądzić, iż obecna forma komunikacji będzie wykorzystywana w coraz większym stopniu, podobnie jak wysyłanie wiadomości z przypomnieniami o umówionej wizycie, nieopłaconej fakturze (62,1%) czy zawiadomienia od instytucji państwowych lub urzędów (50,2%).Jak się okazuje, platformy do wysyłki SMS-ów znalazły swoje zastosowanie także w postaci ostrzeżeń o zagrożeniu lub alertach pogodowych. Najczęściej używane przez placówki takie jak, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa , samorządy (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe). Przesyłały one do mieszkańców przebywających na zagrożonych terenach odpowiednie komunikaty, stanowiąc bez wątpliwości szybką i skuteczną formę komunikacji międzyludzkiej.W ciągu ostatniego roku chyba nikogo już nie zdziwiła wiadomość otrzymana od konkretnej instytucji publicznej, urzędu, przychodni czy ze szkoły. Z roku na rok, właśnie takie placówki starają się podnieść standardy obsługi, wykorzystując usługi SMS. W najnowszym badaniu ponad 64% respondentów przyznaje, że dostało podobne powiadomienia, podnosząc wynik o 20% w odniesieniu do badań z roku poprzedniego. Najwięcej, bo ponad 70% SMS-ów, było kierowanych do dużych miast od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców oraz tych powyżej 500 tys. ludzi (69,6%). Obywatele otrzymywali, np. przypomnienie o wizycie czy gotowych dokumentach do odbioru w urzędzie. Jak zaznacza Michał Łakomski, związany z Urzędem Miasta Poznania:Sklepy i firmy chętnie wykorzystują SMS-y do kontaktu z obecnymi lub potencjalnymi klientami, co potwierdza wynik badania. Aż 87,1% ankietowanych przyznało, że dostało SMS-y z ofertą handlową lub informacje o promocjach czy rabatach. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta wynosiła 69%. Chęć ich odbierania nadal deklaruje ponad 82% Polaków, najlepiej kilka razy w tygodniu (30,8%) lub 1-2 razy w tygodniu (30,2%). Co więcej, zdecydowana większość, bo ponad 83% respondentów pozytywnie reaguje na krótkie wiadomości tekstowe z powiadomieniami od sklepów internetowych i stacjonarnych, skłaniając się do ich odwiedzin. Najbardziej atrakcyjne w ocenie ankietowanych są informacje o rabacie lub promocji (77,6%), statusie zamówienia (58,6%), nowościach ofertowych (37,2%) czy o godzinach otwarcia sklepów (23,5%).Oprócz tradycyjnych wiadomości SMS, na rynku dostępne są liczne aplikacje, dzięki którym komunikacja na odległość stała się również możliwa. Jednakże w tym przypadku, do przesyłania wiadomości potrzebne jest połączenie z Internetem. W tegorocznym raporcie niespełna 80% badanych przyznaję, że ma zainstalowane w swoim telefonie właśnie takie narzędzia. Zatem ponad 86% Polaków używa Facebook Messenger, dalej WhatsApp (43,9%), Skype (23%) czy Twitter (19,3%), a jednocześnie prawie 94% ankietowanych korzysta z kanału komunikacji SMS.