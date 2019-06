Polacy chcą powiadomień SMS od urzędów

Co nas denerwuje w urzędach? Kolejki i nadmierna biurokracja. Chętnie zamienilibyśmy je na takie sposoby obsługi i komunikacji, które naprawdę by zadziałały. Nic zatem dziwnego, że aż 87% Polaków deklaruje, że subskrybowałoby powiadomienia SMS od urzędu, gdyby tylko udostępniono im takie rozwiązanie.

SMS buduje relacje

- Do niedawna lokalna gazeta była podstawowym źródłem nowin z naszej gminy czy dzielnicy. Powoli tę rolę przejmują subskrypcje wiadomości z ratusza. Dla urzędników to ogromna szansa. Wielu z nas wciąż ma stereotypowo negatywne skojarzenia z urzędami: biurokracyjny chaos, kolejki, mało przyjazna obsługa. Kontakty z nimi ograniczamy do ważnych i niekoniecznie miłych spraw. Przekazując mieszkańcom regularnie informacje o istotnych wydarzeniach, albo np. przypominając o nawadnianiu podczas upałów urzędnicy mogą pokazać, że zajmują się naszymi codziennymi problemami, co pomaga w budowaniu dobrych relacji - zauważa Jonasz Malec z SMSAPI.

Ile urzędów korzysta z bezpośredniej komunikacji?



- Przeciętnie mieszkańcy otrzymują od jednej do sześciu wiadomości miesięcznie, chociaż zdarzają się wyjątki, jak niedawno podczas podtopień, gdzie komunikacja jest zwiększona, aby informować na bieżąco o sytuacji. Warto pamiętać, że w odróżnieniu od alertów RCB, które docierają do wszystkich posiadaczy telefonów, SMS-y wysyłane za naszym pośrednictwem, dostają tylko ci, którzy się na nie zapisali. W dużych miastach subskrybuje je kilka procent mieszkańców, ale w niektórych miejscowościach, zwłaszcza dotkniętych w przeszłości kataklizmami pogodowymi, z takiej formy komunikacji korzysta nawet 40% mieszkańców - wyjaśnia Jonasz Malec.



- System SMS-owego powiadamiania wprowadziliśmy w Markach w 2016. Stosujemy go do zapowiadania imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, dlatego najwięcej wiadomości wysyłamy latem. Przekazujemy też informacje praktyczne np. o dopłatach do wymiany pieców czy zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Z systemu korzysta już ponad 4 tys. osób, ta liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na stronie internetowej urzędu miasta znajduje się zakładka, która prowadzi przyszłego abonenta krok po kroku do subskrybcji. O możliwości korzystania z powiadomień informowani są też mieszkańcy, którzy wnioskują o uzyskanie Mareckiej Karty Mieszkańca. System komunikacji SMS jest skoordynowany z komunikacją w mediach społecznościowych i tradycyjnych. Mieszkańcy są coraz lepiej informowani, a my cieszymy się, że tak licznie biorą udział w życiu miasta – opowiada Tadeusz Markiewicz z Urzędu Miasta Marki.

Jakiego rodzaju powiadomienia SMS chcielibyśmy otrzymywać? Z deklaracji respondentów 81% przebadanych na potrzeby badania zrealizowanego dla SMSAPI wynika, że są to ostrzeżenia przed gwałtownymi zjawiskami jak np. burze, upały czy powodzie. Ta funkcja już częściowo jest realizowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa , które od jakiegoś czasu przesyła nam SMS-y i radzi, aby nie wychodzić z domu.Polakom zależy jednak, aby administracja informowała ich nie tylko o zagrożeniach. Z udzielonych przez nich odpowiedzi wynika, że chętnie otrzymywaliby również komunikaty z prognozą pogody (59%), alerty smogowe (57%), zapowiedzi organizowanych w mieście wydarzeń (55%) czy też informacje dotyczące korków i utrudnień w komunikacji (46%). Co trzeci ankietowany wskazał, że chciałby, aby powiadomienia SMS ułatwiały mu załatwianie urzędowych spraw, przypominając np. o nieuregulowanych podatkach czy informując o odbiorze dokumentów.Ostrzeżenia przed zagrożeniami otwierają zestawienie, gdyż w większości dotyczą one nagłych sytuacji, a SMS jak żadna inna forma kontaktu gwarantuje szybkość dotarcia z przekazem. Z danych SMSAPI wynika, że aż 69% z nas odczytuje SMS w ciągu 5 minut od jego otrzymania, a 91% w ciągu godziny. Powiadomienie o utrudnieniach można więc odczytać w autobusie, drodze do szkoły, pracy i od razu reagować.SMS może także służyć jako narzędzie dwukierunkowej komunikacji. Numer odbiorczy pozwala na prowadzenie szybkich sond opinii publicznej czy nawet głosowań. Treść wiadomości może zostać także urozmaicona poprzez dodanie linku wiodącego do bardziej szczegółowych informacji: strony internetowej, dokumentu do pobrania, grafiki, mapy czy filmu.Interesująca jest też preferowana częstotliwość otrzymywania informacji. Co piąta osoba chciałaby dostawać wiadomość od swojego urzędu codziennie, 40% kilka razy w tygodniu, a co trzecia osoba kilka razy w miesiącu. Stajemy się coraz bardziej zaangażowani w regionalne tematy i chcielibyśmy być z nimi na bieżąco.Raport SMSAPI ujawnia również, że ponad 2/3 badanych ma możliwość subskrybowania wiadomości SMS w swojej miejscowości. Jak na razie w udostępnianiu tego rodzaju usługi przodują w Polsce duże miasta. Według szacunków, oferuje ją ok. 280 urzędów. Sama firma jako dostawca masowych wysyłek SMS obsługuje ponad 150 urzędów miejskich, gminnych, powiatów, sołectw i urzędów wojewódzkich. Są wśród nich wojewódzkie miasta jak Katowice czy też powiatowe jak Dębica.