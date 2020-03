Philips zaprezentował 34-calowy monitor 346P1CRH z panelem VA o wąskich ramkach, rozdzielczości 1440p i proporcjach 21:9. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C i przełącznik KVM. Ma porty DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ45, 4x USB-A i USB-C. Ma kamerkę z Windows Hello oraz funkcje LightSensor i PowerSensor.

Monitor Philips 346P1CRH Philips 346P1CRH wyświetla obraz o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440 px) i szerokich kątach widzenia (178/178).

Monitor Philips 346P1CRH ma nóżkę z regulowaną wysokością, która pozwala dopasować wysokość ekranu. Ma 34-calowy panel VA o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440 px) i szerokich kątach widzenia (178/178). VESA DisplayHDR 400 gwarantuje wysoką jasność, głęboki kontrast i żywe kolory. Ekran jest zakrzywiony i ma proporcje 21:9, co ułatwia pracę na wielu arkuszach kalkulacyjnych czy plikach tekstowych. Częstotliwość odświeżania to 100 Hz, a jest ona dodatkowo wspomagana technologią syncrhonizacji Adaptive Sync.Tryb stacji dokującej to wygodne rozwiązanie dla posiadaczy laptopów ze złączem USB-C 3.1. Za pomocą jednego przewodu można przesłać nie tylko obraz, dźwięk i dane, ale także ładować baterię w laptopie (zgodnie ze standardem Power Delivery 3.0, do 90 watów). Mysz, klawiaturę i monitor podpinamy do laptopa jednym przewodem. Z kolei funkcja KVM pozwala łatwo przełączać się między dwoma komputerami, dzięki czemu można obsługiwać je jednym zestawem peryferiów i monitora. Wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń jednocześnie ułatwia Technologia MultiView.Philips 346P1CRH ma kamerkę z Windows Hello z funkcją rozpoznawania twarzy, co zapewnia łatwe logowanie oraz bezpieczeństwo. Gdy kamerka nie jest używana, można ją wsunąć w obudowę monitora.Monitor jest wyposażony w funkcje LightSensor i PowerSensor, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii do 70%. Monitor nie zawiera substancji takich jak rtęć czy ołów, a opakowanie jest wykonane w 100% z materiałów z recyklingu.Philips 346P1CRH jest wyposażony w porty: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ45, 4x USB-A i USB-C.Monitor będzie dostępny w sprzedaży od marca w sugerowanej cenie 2544,23 zł.