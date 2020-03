Równouprawnienie płci na rynku pracy. Zdania kobiet i mężczyzn znacznie się różnią

Równouprawnienie płci na rynku pracy to temat, który nie traci właściwie nic na aktualności. I wprawdzie o szansach zawodowych można mówić zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i do mężczyzn, to jednak to temu pierwszemu ujęciu poświęca się więcej miejsca. O różnicach jakie towarzyszą zatrudnianiu przedstawicieli dwóch płci przekonani są również sami pracownicy. Potwierdzeniem tego jest grudniowe badanie „Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym”, przeprowadzone przez Grupę KRUK na panelu Ariadna.

- Dane te można zinterpretować na dwa różne sposoby. Temat równouprawnienia płci na rynku pracy coraz mocniej wybrzmiewa dopiero od kilku lat. Dlatego osoby powyżej 55. roku życia mogły nawet nie spotkać się w swojej karierze z równościowym podejściem. Z kolei młodsze pokolenia dostrzegają już zachodzące zmiany. Może być też inne wyjaśnienie takiej sytuacji. Różnice te mogą również wynikać ze zmian kompetencyjnych na rynku pracy. Zdarza się wówczas, że osoby powyżej 55 roku życia ogólnie zarabiają mniej ze względu na to, że nie posiadają nowych kompetencji, jakie są wymagane na zmieniającym się rynku pracy – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Czy kobiety są dyskryminowane? Problem równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie coraz częściej pojawia się w debatach biznesowych i publicznych.

Kwestią, którą porusza się nader często w odniesieniu do równouprawnienia płci na rynku pracy, są wynagrodzenia. Nie od dzisiaj mówi się o luce płacowej, a więc dysproporcji pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet . Co na ten temat sądzą respondenci badania? Jak czytamy w komunikacie, o tym, że płeć piękna zarabia mniej niż ich koledzy przekonanych jest 69% pań, ale już tylko 41% panów.Okazuje się również, że z takim stwierdzeniem o wiele częściej zgadzają się pracownicy 55+ (71%), aniżeli osoby młode – w grupie respondentów pomiędzy 18. a 24. rokiem życia odsetek podobnych wskazań jest o wiele niższy. Agnieszka Salach z Grupy KRUK tłumaczy, skąd może brać się ta różnica.Badanie pokazuje również, że, aż 27% pań uważa, że w pracy kobiety muszą bardziej niż mężczyźni udowadniać swoje racje i kompetencje. Z kolei ze stwierdzeniem tym zgodziło się tylko 12% panów, którzy wzięli udział w badaniu. Kobiety i mężczyźni podobnie natomiast odpowiadają na pytania związane z awansami i podwyżkami – wszyscy respondenci odpowiadali podobnie – ponad 60% uważa (61% mężczyzn i kobiet), że płeć nie ma tu znaczenia. Jak pokazuje badanie KRUK S.A. 34% kobiet i 43% mężczyzn uważa, że kobiety osiągają w dzisiejszych czasach takie same sukcesy w biznesie jak mężczyźni.Różne badania społeczne dowodzą jednak, że kobiety wciąż są w mniejszości, jeśli chodzi o zasiadanie w zarządach dużych firm (tylko 13% z nich w Polsce jest członkiniami zarządów**). Z badania „Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym” wynika, że 30% kobiet uważa, że udział kobiet w życiu publicznym, w tym na wysokich stanowiskach, powinien być większy. Tak uważa tylko co piąty mężczyzna.