Elastyczne powierzchnie biurowe rosną w siłę. Nie tylko Warszawa jest liderem

Flex biura rosną w siłę. W minionym roku ich łączny zasób zdołał przebić poziom 220 tys. mkw., a bezapelacyjną liderką pod względem ilości oferowanej powierzchni elastycznej okazała się Warszawa. To jednak nie stolica, a Kraków, odznaczał się najbardziej dynamicznie rosnącą podażą. Eksperci CBRE przewidują, że w nadchodzących miesiącach rynek powiększy się o kolejne 42 tys. mkw., co w dużej mierze będzie zasługą przyrostu elastycznych powierzchni biurowych w regionach.

Regiony rosną w biura elastyczne

Kliknij, aby powiekszyć fot. De Visu - Fotolia.com Kraków W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku przybyło w naszym kraju rekordowe 52 tys. mkw. elastycznych biur. Największy skok zanotował Kraków, gdzie rynek flexów prawie się podwoił

- Na rynku elastycznych powierzchni biurowych notujemy kolejne rekordy. Aż 52 tys. mkw. nowej powierzchni elastycznej powstało tylko w ubiegłym roku. W sumie, firmy mają do dyspozycji prawie ćwierć miliona mkw. tego typu przestrzeni. Tak duża podaż idzie oczywiście w parze z popytem, który nie słabnie. Firmy chcą pracować w elastycznych biurach, bo te można łatwo zmienić i dostosować do własnych potrzeb w danym momencie. Popyt napędzany jest również przez niski poziom pustostanów w wielu miejscach kraju. Widać też wysokie zainteresowanie Polską ze strony podmiotów zagranicznych, które poszukują tego typu przestrzeni w momencie rozpoczynania działalności w naszym kraju – mówi Konrad Szaruga, ekspert ds. elastycznych powierzchni biurowych, CBRE.

TOP10 operatorów biur elastycznych

- Rynek elastycznej powierzchni biurowej będzie się umacniał. W 2020 roku zaobserwujemy solidny wzrost w regionach, chociaż Warszawa utrzyma pozycję lidera. Już w tym momencie elastyczne powierzchnie to ok. 2.6% wszystkich zasobów biurowych w naszym kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten udział wzrósł do poziomu ok. 5% w najbliższych latach. Oczywiście jest to uzależnione od wielu czynników, w tym m.in. zmian na rynku pracy. Jeżeli dynamika, z którą mamy do czynienia obecnie będzie się utrzymywać, rozwiązania biur elastycznych będą stanowiły coraz bardziej korzystną alternatywę – podsumowuje Konrad Szaruga, CBRE.

Jak czytamy w komunikacie z badania CBRE, w minionym roku łączne zasoby rynku elastycznych powierzchni biurowych zdołały przebić barierę 220 tys mkw., z czego ponad 147 tys. mkw. (68%) zlokalizowane było na terenie stolicy. Reszta rynków pozostaje daleko w tyle za Warszawą - drugi pod względem wielkości Kraków odpowiada za jedynie 13% całości elastycznych biur w Polsce, a zamykający podium Wrocław - za 6%.Jeżeli jednak pod uwagę wziąć dynamikę wzrostu na rynku elastycznych powierzchni biurowych, to wówczas okaże się, że liderem pod tym względem jest nie Warszawa, ale Kraków. W minionym roku flex biura w tym mieście powiększyły się z 18 tys. mkw. do ponad 34 tys. mkw. To tym bardziej wyróżniający się wynik, jeśli spojrzymy na niego z perspektywy Warszawy, gdzie po raz pierwszy od 7 lat dynamika wzrostu dla tego sektora była niższa niż w roku poprzednim i wyniosła „skromne” 17%.Nasz kraj czeka w tym roku coworkingowy boom , który przechyli nieco szalę w kierunku miast regionalnych. W Warszawie nadal wzrost będzie całkiem spory. Eksperci CBRE wskazują jednak, że ograniczona podaż biur w centrum miasta wyhamuje nieco apetyt operatorów na otwieranie nowych centrów biznesowych. Za to popyt w głównych ośrodkach regionalnych, takich jak Kraków, Wrocław czy Katowice tylko napędza operatorów do tego, aby zabezpieczyć najlepsze lokalizacje. W sumie w 2020 roku planowany jest 18% wzrost powierzchni elastycznych. Z szacunków wynika, że w całym kraju powstanie 42 tys. nowoczesnej przestrzeni, tym samym łączny zasób osiągnie poziom prawie 264 tys. mkw. powierzchni.W pierwszej trójce operatorów elastycznych powierzchni biurowych w Polsce znajdują się Regus, WeWork oraz Business.Link. Te firmy odpowiadają za mniej więcej połowę obecnie dostępnych zasobów na rynku. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znajdują się m.in. NewWork Offices, CitySpace, Rise, InOffice, Brain Embassy, OmniOffice oraz Solutions.Rent.