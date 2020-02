W Polsce jest już dostępny nowy Acer PM161Q - lekki monitor o przekątnej 15,6 cala z USB typu C, który łatwo można połączyć z laptopem, tabletem, czy smartfonem.

Monitor Acer PM161Q wyświetla obraz w jakości Full HD. Zastosowano w nim technologię Acer VisionCare, która zapewnia wyższy komfort patrzenia i sprawia, że oczy szybko się nie męczą.Monitor waży niecały kilogram, więc świetnie sprawdzi się w podróży. Posiada bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 170 stopni, co sprawia, że wyświetlany na nim obraz będzie dobrze widoczny nawet dla osób, które nie stoją wprost przed nim.Acer PM161Q jest wyposażony w złącze USB typu C, dzięki czemu można go połączyć ze smartfonem, tabletem, czy też laptopem.Monitor Acer PM161Q jest dostępny w polskim Acer Store w cenie 599 zł.