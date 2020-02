Polscy pracownicy nie mają nic przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców. 65% uważa to za dobry pomysł, a 74% deklaruje, że lubi pracować z przybyszami z zagranicy - czytamy w komunikacie z globalnego badania Randstad Workmonitor. Najwyraźniej zdajemy sobie sprawę, że coraz silniej zaznaczające się na polskim rynku pracy deficyty kadrowe oraz lukę kompetencyjną uzupełnić mogą właśnie obcokrajowcy.

Zatrudnianie cudzoziemców mile widziane

Kliknij, aby powiekszyć fot. kritchanut - Fotolia.com Nie mamy nic przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców Wyniki globalnego badania Randstad Workmoniktor pokazują, że zdecydowana większość Polaków lubi pracować z cudzoziemcami.

Wspieramy pracodawców, którzy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców

Badanie dowodzi, że z cudzoziemcami lubi pracować 74% Polaków, przy czym taką deklarację częściej składają kobiety (77%) niż mężczyźni (71%). Taki wynik plasuje nas w środku europejskiej stawki. Większa otwartość na pracowników z zagranicy cechuje między innymi Portugalczyków (89%) oraz Rumunów (84%), mniejsza - Czechów (47%) i Węgrów (54%).Największą przychylność wobec obcokrajowców widać w grupie pracowników pomiędzy 35. a 44. rokiem życia, a najmniejszą u osób w wieku od 18 do 24 lat (71%). Jeżeli na opinie odnośnie zatrudniania cudzoziemców spojrzeć poprzez pryzmat sektorów, to wówczas okaże się, że do pracy z przedstawicielami innych kultur najbardziej entuzjastycznie podchodzą pracownicy usług (80%) oraz handlu i dystrybucji (75%).Polacy są w pierwszej trójce krajów europejskich, które popierają pracodawców decydujących się na zatrudnianie cudzoziemców w celu uzupełnienia braków kadrowych w firmie. 68% polskich pracowników uważa, że to dobre rozwiązanie. Przed nami są jedynie Portugalczycy (73%) i mieszkańcy Wielkiej Brytanii (71%). W Polsce takie działanie częściej wspierają mężczyźni (69%), niż kobiety (67%). Najbardziej otwarte na zatrudnienie cudzoziemców w przypadku braków kadrowych są osoby w wieku od 55 do 65 lat (75%), najmniej natomiast od 45 do 54 lat (62%). W podziale na sektory, najwięcej pracowników usług uważa, że to dobrze, kiedy w przypadku niedoborów chętnych pracodawca zatrudnianie cudzoziemców (77%). Najbardziej zamknięte na takie działania są osoby pracujące w administracji publicznej (60%).Nieco inaczej Polacy spoglądają, jeśli w sytuacji braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pracodawcy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, zamiast obniżenia wymagań. 66% Polaków popiera takie decyzje przełożonych, podczas gdy w Hiszpanii wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 79%, a w Wielkiej Brytanii 78%. W tej sytuacji częściej pracodawców popierają mężczyźni (69%) niż kobiety (64%). Biorąc pod uwagę grupy wiekowe najbardziej otwarte na takie działania pracodawców, są osoby w wieku od 55 do 65 lat (69%), a najmniej od 45 do 54 lat (61%). W podziale na sektory, w tej kategorii prym wiodą usługi (80%). Wskaźnik w pozostałych analizowanych branżach, tj. administracji publicznej, handlu dystrybucji oraz przemyśle ukształtował się na poziomie 61%.