Sztuczna inteligencja i inni. Nowe technologie 2020 - prognozy

Współczesne chmury korporacyjne wciąż się rozwijają, a przedsiębiorstwa muszą rozwijać się razem z nimi, adoptując model chmury nowej generacji. Oracle zwraca uwagę na fakt, że pierwsza generacja chmur do udostępniania rozwiązań typu IaaS (infrastruktura jako usługa) i PaaS (platforma jako usługa) została stworzona za pomocą technologii mającej kilkadziesiąt lat. Nowsze chmury drugiej generacji zaprojektowano z myślą o obsłudze nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Blockchain, Internet Rzeczy i analizy przeprowadzane w czasie rzeczywistym. Są też dostosowane do zaspokajania większych potrzeb w zakresie skali, efektywności i bezpieczeństwa.

Wraz z nadejściem nowej dekady — przedstawiamy 5 prognoz firmy Oracle dotyczących kierunków zmian nowych technologii i modeli biznesowych.90% wszystkich wykonywanych ręcznie operacji informatycznych i zadań związanych z zarządzaniem danymi będzie przebiegało w pełni automatycznie, co utoruje drogę dla nowej epoki innowacji w obszarze IT.Choć niektórych specjalistów ds. technologii w dalszym ciągu pochłaniają rutynowe operacje, takie jak tworzenie kopii zapasowych , skalowanie, dostrajanie, monitorowanie i ochrona systemów, autonomiczne bazy danych sprawiają, że zadania te stają się przeszłością.Zdaniem firmy Oracle do roku 2025 90% wszystkich wykonywanych ręcznie operacji informatycznych i zadań związanych z zarządzaniem danymi będzie przebiegało w pełni automatycznie. Informatycy będą mieli dzięki temu więcej czasu na zapoznawanie się z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia — od konwersacyjnych interfejsów użytkownika przez Blockchain, po Internet Rzeczy.Autonomicznie uczące się systemy mogą na przykład zautomatyzować gromadzenie danych z wielu aplikacji i wizualizację milionów punktów danych. Dzięki prezentacji danych przedsiębiorstwa w atrakcyjnej formie graficznej użytkownicy biznesowi mogą łatwiej dostrzegać trendy, wzorce i korelacje w swoich danych bez konieczności studiowania kolumn raportów i arkuszy kalkulacyjnych. Chmura sprawia, że te zaawansowane nowe technologie stają się technologiami głównego nurtu.100% aplikacji biznesowych będzie wyposażone w jakąś formę sztucznej inteligencji.Sztuczna inteligencja przekształca systemy komputerowe przedsiębiorstw, zmieniając sposób, w jaki firmy uzyskują i chronią dane biznesowe oraz nimi zarządzają. Oracle ocenia, że przedsiębiorstwa szybko wdrażają narzędzia sztucznej inteligencji, ponieważ dostrzegają tkwiący w niej potencjał zwiększenia efektywności i produktywności oraz obniżenia kosztów. Do 2025 r. 100% aplikacji biznesowych będzie wyposażone w jakąś formę sztucznej inteligencji. Ten rozwój technologiczny wpłynie na wszystkie działy przedsiębiorstwa. Przyspieszy generowanie analiz, co pomoże menedżerom i kadrze kierowniczej lepiej zrozumieć operacje, pracowników, rynki i klientów.100% łańcuchów dostaw będzie wykorzystywać rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną, Blockchain, automatyczne uczenie i Internet Rzeczy.Inteligentne, zautomatyzowane systemy szybko stają się coraz popularniejsze w wielu branżach i zmieniają modele w takich obszarach jak logistyka, produkcja czy infrastruktura. Rosnące oczekiwania nabywców, krótsze cykle życia produktów, nowe przepisy i wahania popytu wystawiają tradycyjne łańcuchy dostaw na próbę i przyspieszają wdrażanie nowych technologii.Interfejsy rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej uatrakcyjniają pracę, udostępniając na przykład trójwymiarowy obraz, który pomaga pracownikom działu produkcji w wizualizacji konfiguracji sprzętu. Asystenci sterowani głosem mogą wyszukiwać informacje o produktach i sterować procesem produkcyjnym, a także przekazywać pochodzące z czujników Internetu Rzeczy informacje o aktualnym stanie procesów. Blockchain eliminuje ważne wyzwania w łańcuchach dostaw, ponieważ znacznie ogranicza fałszerstwa i zwiększa przejrzystość oraz możliwości śledzenia.Materiały i produkty, które podróżują po całym świecie, muszą przejść przez wielu dostawców, producentów, dystrybutorów, przewoźników i usługodawców. Blockchain uwalnia globalne łańcuchy dostaw, opierające się dotychczas na scentralizowanych modelach nadzoru. Stwarza zdecentralizowane, rozproszone, cyfrowe rejestry transakcji, które są anonimowe, odporne na manipulacje i niemożliwe do zmiany.Automatyczne procesy biznesowe umożliwią bardziej spersonalizowane interakcje w kadrach, sprzedaży i innych obszarach biznesowych.Jak zauważa firma Oracle, sztuczna inteligencja i nowe technologie autonomiczne przenikają do środowiska pracy. Usprawniają przy tym rutynowe procesy biznesowe i odciążają specjalistów, którzy mogą dzięki temu skupić się na istotniejszych, produktywnych interakcjach z ludźmi. Automatyczne przepływy pracy mogą na przykład zoptymalizować rekrutację przez śledzenie kandydatów i odpowiadanie na prośby nowych pracowników. Niektóre działy kadr korzystają ze sztucznej inteligencji do wskazywania najlepszych kandydatów, porównując podawane przez nich kwalifikacje z ofertami pracy. Chatboty mogą komunikować się z kandydatami i odpowiadać na ich pytania oraz ustalać terminy rozmów kwalifikacyjnych. Do 2025 r. 70% rekrutacji będzie realizowane przez sztuczną inteligencję i boty.W obszarze sprzedaży systemy sztucznej inteligencji mogą analizować duże zbiory danych, aby identyfikować potencjalnych klientów, w przypadku których prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jest największe. Systemy SI łączą olbrzymie ilości danych dotyczących klientów, od wpisów w mediach społecznościowych przez historię interakcji z klientem po zdarzenia handlowe i serwisowe.Samouczące się funkcje sztucznej inteligencji pozwalają oprogramowaniu wchodzić w interakcję z wieloma ludźmi jednocześnie, a przy tym dbać o spójność przekazu marki. Boty mogą kwalifikować potencjalnych klientów i generować dla nich ukierunkowane rekomendacje oraz oceniać szanse. Mogą też dostosowywać ceny i rekomendować produkty na podstawie analizy koszyka rynkowego i historii przeglądania.Do 2025 r. 80% sprzedaży będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, co pozwoli przedstawicielom handlowym skupić się na budowaniu relacji i zaangażowania klientów.Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja zwiększą poziom zaawansowania cyberataków, a ryzyko wewnętrznych naruszeń ochrony danych będzie rosło.Nowe technologie wykorzystujące automatyczne uczenie są bardzo przydatne dla działalności przedsiębiorstw, mogą stać się jednak także potężnym zagrożeniem. Cyberprzestępcy tworzą zautomatyzowane systemy, aby włamywać się do sieci korporacyjnych i wykradać dane objęte szczególną ochroną. Sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy będą wkrótce powszednimi narzędziami w ich arsenale. Warto dodać, że systemy przechowują coraz więcej danych osobowych, stają się więc dla hakerów nowymi celami. Jak wynika z badań firmy Forrester, zwłaszcza szybkie wdrażanie Internetu Rzeczy powiększa front podatności na cyberataki — urządzenia często są wyposażone jedynie w podstawowe mechanizmy zabezpieczeń, stają się więc dla firm nowym źródłem ryzyka. Możliwości przestępców zwiększa też fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych korzysta z pamięci masowej w chmurze.Według prognoz firmy Oracle do 2025 r. 80% cyberataków będzie miało swoje źródło wewnątrz przedsiębiorstwa. Błędy w konfiguracji zabezpieczeń mogą wystąpić w każdej warstwie technologii, od usług sieciowych po bazę danych.Cyberprzestępcy często wykorzystują te luki w zabezpieczeniach do włamywania się do systemów informatycznych. W wielu przypadkach uaktualnienia i poprawki zabezpieczeń są instalowane zbyt późno, co otwiera przed przestępcami łatwą drogę do ataku za pośrednictwem znanych luk. Brak automatyzacji wprowadza także duże ryzyko wystąpienia błędów ludzkich.Zautomatyzowane cyber-zabezpieczenia potrafią natomiast szybko wykrywać błędy w konfiguracji i zapewniać ciągłą ochronę. Najbardziej niezawodnym sposobem na walkę z tymi rosnącymi zagrożeniami jest więc stosowanie nowych technologii autonomicznych, które potrafią automatycznie wprowadzać uaktualnienia i poprawki oraz weryfikować integralność systemów przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.