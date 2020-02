Satysfakcja z pracy to mało, teraz liczy się pracoszczęście. Zobacz, gdzie je znaleźć

O tym, że automatyzacja zabierze pracę człowiekowi, mówi się już nie od dziś. Wyginięciem zagrożona jest całkiem pokaźna liczba profesji, chociaż z drugiej strony wyraźnie zaznacza się, że nowe technologie zaowocują również powstaniem zupełnie nowych zawodów. Okazuje się też, że wśród specjalistów nie brakuje takich, którzy ani nie boją się robotów, ani też nie narzekają na zarobki, a w codziennej pracy towarzyszy im poczucie szczęścia i satysfakcja. O której branży tu mowa? Zobacz, co mówią na ten temat wyniki badania opracowanego przez Devire.

Idealny pracodawca, czyli kto?

Co daje satysfakcja z pracy?

- Im większa satysfakcja z pracy, tym jej jakość jest po prostu wyższa. Poza tym szczęśliwy pracownik jest bardziej zaangażowany i częściej wychodzi z inicjatywami. Taka osoba jest lojalna i rzadziej myśli o zmianie pracodawcy. W branżach, jak np. IT, w których trudno o specjalistów i które nie tolerują błędów podczas pracy, wymagając precyzji i dokładności, to niezwykle ważne, aby pracownicy byli doceniani, a co za tym idzie i szczęśliwi - uzupełnia Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com.

Szczęście w pracy to dobra kasa? Zależy dla kogo

- Arbejd...co? Nigdy nie słyszałam takiego słowa, nawet nie wiem, jak je wymówić - śmieje się Marta, która od 2 lat pracuje w firmie projektującej strony internetowe.

- Szczęście w pracy to podstawa. O ile zgadza się kasa. Mam 35 lat. Byłam kelnerką, barmanką, sprzedawczynią w sklepie z ciuchami, a potem nawet asystentką prezesa w firmie produkującej betoniarki. Perspektywy słabe, miesięcznie 2800 zł na rękę i straszliwa nuda. A teraz w końcu robię coś, co mnie kręci i co zaczyna przynosić konkretne pieniądze. Jestem po pierwszej podwyżce, ale wiem, że to dopiero początek, bo za rok-dwa będę zarabiać 2 razy tyle, ile wyciągam obecnie.

Programiści śpią spokojnie, trochę stresu w marketingu

Szczęśliwym robotyzacja nie straszna

- Specjalista IT, marketingu i reklamy czy inżynier to pracownicy, którzy mają bardzo komfortową sytuację na rynku pracy. Mogą liczyć na stabilne zarobki oraz systematyczne podwyżki. Nie grozi im utrata pracy. Co więcej, to oni mogą przebierać w ofertach od rekruterów. Badania to potwierdzają - obaw, że robot może odebrać pracę nie ma 89% programistów, 84% specjalistów od marketingu i reklamy oraz 81% inżynierów - podsumowuje Magdalena Rogóż.



Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów badania Devire wynika, że idealny pracodawca to ktoś, u kogo znajdujemy nie tylko stabilność finansową, ale również swobodę działania oraz otwartość na inicjatywy płynące ze strony pracowników. Okazuje się, że tak pożądane warunki zatrudnienia oferują przede wszystkim praca w IT, marketing i reklama oraz inżynieria.To właśnie w tych trzech branżach, jak czytamy w komunikacie z badania, pracownicy najczęściej znajdują tzw. arbejdsglaede, czyli - mówiąc po polsku - pracoszczęście . Jego doświadczanie jest o tyle ważne, że w pracy spędzamy znaczną część naszego życia i to, czy znajdujemy w niej szczęście, nie pozostaje bez wpływu zarówno na nasz własny komfort, jak również na wyniki firmy, z którą jesteśmy związani.Wcześniej studiowała, co nie przyniosło jej większej satysfakcji zawodowej. Najpierw miała być akademia muzyczna, ale się nie dostała. Potem był licencjat na politechnice, z zarządzania. Tam poznała chłopaka, programistę i to on pchnął ją w stronę pracy w IT.Marta zajmuje się tworzeniem front-endu w języku JavaScript, a wieczorami uczy się testowania oprogramowania, chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje i zyskać wyższą pensję. Dla jej pokolenia (urodzonego w latach 80.-90. XX wieku) , to właśnie wysokość wynagrodzenia jest najważniejsza (aż 72% wskazań w badaniu Devire). Zupełnie odwrotnie jest w przypadku pokolenia Z (18-25 lat). Dla nich stabilność finansowa jest na dalszym planie, a najważniejsza jest możliwość rozwoju zawodowego (70%).Bez względu na to, gdzie są zatrudnieni, czy pracują dla korporacji, w małej lub średniej firmie, start-upie czy jako freelancerzy, aż 76% programistów oraz po 74% przedstawicieli pozostałych dwóch branż przyznaje, że obecna praca sprawia im radość. Nieco inaczej wyglądają jednak deklaracje związane z pytaniem: “Czy odczuwasz stres i bezsenność spowodowane pracą?”, na które twierdząco odpowiedziało 27% pracowników IT, 36% inżynierów i aż 47% przedstawicieli marketingu i reklamy.Tym, co stresuje programistów, z pewnością nie jest lęk związany z utratą posady. Choć niemal połowa z nich (49%) nie szuka aktywnie nowego zajęcia, to aż 93% otrzymało zaproszenie do rekrutacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ci, którzy nowej posady szukali, nie poświęcili temu zbyt dużo czasu - aż 36% programistów potrzebowało na to mniej niż miesiąc, a kolejne 35% - mniej niż 3 miesiące.Chętni do zmiany pracy są za to marketingowcy i inżynierowie - aż 48% przedstawicieli tych branż dziś aktywnie szuka nowego zatrudnienia. Popyt na osoby o ich kompetencjach jest jednak niemały, o czym świadczy choćby fakt, że w ciągu ostatniego pół roku do udziału w procesie rekrutacyjnym zaproszono aż 83% specjalistów od marketingu i reklamy oraz 80% inżynierów. Ze znalezieniem nowej pracy w czasie krótszym niż 3 miesiące nie miało problemu 65% przedstawicieli marketingu i reklamy oraz 51% inżynierów.Z prognoz Kodilla.com wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat zapotrzebowanie na przedstawicieli niektórych zawodów znacząco zmniejszy się lub zupełnie wygaśnie. Pracę księgowych, kasjerów, telemarketerów, recepcjonistów i pracowników biurowych mają zastąpić maszyny. Postępującej automatyzacji i robotyzacji nie muszą bać się z kolei specjaliści IT, marketingu, reklamy i inżynierowie, co bez wątpienia ma ogromny wpływ na stopień satysfakcji z pracy.