Co psuje romantyczny wyjazd we dwoje?

Wprawdzie romantyczny wyjazd we dwoje to czas, który powinien przede wszystkim służyć radości obcowania z najbliższą osobą, celebrowaniu uczuć i relaksowi, to jednak doświadczenie pokazuje, że nie zawsze udaje nam się uniknąć nieporozumień, niesnasek i kłótni. O co najczęściej kłócą się podróżujące pary? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał KAYAK.pl.

Gorąca, południowa krew i niemiecki ordnung

Co staje się zarzewiem konfliktu podczas romantycznego wyjazdu we dwoje?

mat. prasowe Wyjazd we dwoje Romantyczny wyjazd we dwoje niejednokrotnie zakłócają nieporozumienia

Na potrzeby analizy zebrano opinie respondentów reprezentujących 24 kraje, w tym również Polskę. Co trzeci Polak zadeklarował, że podczas romantycznego wyjazdu we dwoje nigdy nie unosi się niepotrzebnymi emocjami. Podobny odsetek takich wskazań dotyczył Kanadyjczyków, Chilijczyków, Francuzów i Portugalczyków. Kłótnie to jeszcze większa rzadkość w przypadku Niemców i Austriaków - nie zdarzają się one 50% pierwszej i 54% drugiej narodowości. Na drugim biegunie plasują się Brazylijczycy i Peruwiańczycy, wśród których zaledwie co 10. osoba wskazuje, że podróży z najbliższą sobą nie zakłócają waśnie. Okazuje się zatem, że w tym przypadku przysłowiowy już niemiecki ordnung oraz stereotyp gorącokrwistego południowca wyraźnie znajdują swoje potwierdzenie.Jak można się domyślać, przyczyny konfliktów zakłócających romantyczny wyjazd we dwoje, są zupełnie prozaiczne. Najczęściej do nieporozumień prowadzą... kwestie żywieniowe, a więc co i gdzie zjeść. Podczas gdy problem ten wywołuje zgrzyty i niezgodę u ponad połowy Brazylijczyków (54%), w przypadku mieszkańców kraju nad Wisłą, jedynie co dziesiąta para (11%) widzi w nim źródło sporów. Kwestią, która rodzi ich najwięcej, jest plan dnia. Ponad 20% ankietowanych Polaków twierdzi, że to właśnie różnice w pomysłach na to, co zrobić lub dokąd pójść, są najczęstszym powodem sprzeczek. Do konfliktów przyczyniają się również finanse (21%) czy to, jak partner nawiguje podczas jazdy samochodem (18%).Badanie KAYAK dowiodło również, że wiele nieporozumień spowodowanych jest też przez… nowe technologie . Aż 33% ankietowanych pomiędzy 23. a 35. rokiem życia twierdzi, że podczas wakacji najbardziej irytuje ich to, ile czasu partner spędza nad ekranem telefonu. Jak pokazują odpowiedzi respondentów, problem ten traci na znaczeniu w starszych grupach – drażni jedynie 19% ankietowanych w wieku od 36. do 55. lat, i 14% w grupie do 65. roku. Także dokumentowanie podróży i ciągłe robienie zdjęć to temat sporny dla 15% ankietowanych w wieku 18-22 oraz 17% par pomiędzy 23. a 35. rokiem życia, a znacznie mniej istotny pośród starszych respondentów (wskazany przez zaledwie 1% badanych w wieku do 65. lat).