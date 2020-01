TikTok przegrywa już tylko z WhatsApp'em

Mogłoby się wydawać, że pod względem ilości instalacji aplikacje Facebooka i Messengera nie mają sobie równych. Tymczasem okazuje się, że zostały one zdominowane przez TikToka. Ten bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży program doczekał się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy minionego roku przeszło 220 milionów pobrań. Lepszy był tylko WhatsApp - czytamy w komunikacie opublikowanym przez agencję GetHero.

W ujęciu kwartalnym pobrania TikToka wzrosły o 24%. Tym samym był on pobierany częściej niż Facebook Messenger czy Instagram. Lepsze wyniki zanotowała tylko aplikacja WhatsApp, którą u schyłku minionego roku pobrano około 270 mln razy. Dla bacznych obserwatorów rynku wzrost ilości pobrań TikToka może okazać się zaskakujący, ponieważ ostatnio aplikacja nie radziła sobie najlepiej.Mowa tu między innymi o sięgającej 5,7 mln dolarów karze za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie oraz ujawnionych przez izraelskich specjalistów lukach w zabezpieczeniach, poprzez które hakerzy przejmowali konta użytkowników i kradli ich dane. Okazuje się jednak, że nawet tak istotne wydarzenia nie odcisnęły się piętnem na popularności TikToka. Zwłaszcza w Indiach, które w 2019 roku były największym rynkiem TikTok. Co ciekawe 44% wszystkich pobrań aplikacji w ubiegłym roku wygenerowało właśnie to państwo, pomimo zakazu ze strony rządu.Warto dodać, że popularność TikTok zwiększa się m.in. dzięki celebrytom, którzy na platformie założyli konta i przyciągają do aplikacji swoich fanów. Na polskim TikTok możemy spotkać m.in. Marylę Rodowicz, Sylwię Szostak, Dawida Wolińskiego, Klaudię Halejcio czy Ewelinę Lisowską. Jeśli chodzi o gwiazdy światowego formatu, to na platformie swoje konta mają m.in. Will Smith, Justin Bieber, David Beckham, Miley Cyrus, Paris Hilton oraz Mariah Carey.