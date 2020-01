Branża IT: 10,5 tys. wynagrodzenia to za mało, żeby odczuwać komfort?

O zarobkach w branży IT legendy krążą już od dawna. Słuszne wynagrodzenia specjalistów potwierdzają również napływające z rynku pracy dane, w tym badanie zrealizowane przez Ework Group. Okazuje się jednak, że i informatycy potrafią narzekać na pensje i niezbyt dobrze oceniać swój komfort finansowy. Kto jest zadowolony, a kto mniej? Ile zarabiają osoby pracujące w oparciu o umowy B2B? Od czego zależy ich satysfakcja?

Zarobki w branży IT słuszne są nie od dziś. Potwierdzeniem tego są również rezultaty omawianego badania Ework Group, z którego wynika, że przeszło 60% kobiet i 70% mężczyzn zarabia powyżej 65 zł na godzinę brutto. Zakładając, że pracują - tak jak deklaruje 66% z nich - ponad 160 godzin w miesiącu, daje to wynagrodzenie rzędu 10,5 tys. zł brutto miesięcznie. Okazuje się jednak, że dla wielu z nich to i tak za mało.Autorzy badania przyjrzeli się wynagrodzeniom w branży IT z perspektywy osób zatrudnionych na umowy B2B. Ocenie poddano takie aspekty jak „Komfort finansowy”, „Komfort pracy”, „Komfort czasu pracy”, „Styl pracy”, „Komfort współpracy” czy „Komfort rozwoju”. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wyłonił się obraz ich potrzeb, a także zmian niezbędnych na rynku oraz perspektyw jego rozwoju.Okazuje się, że w swojej pracy specjaliści IT najgorzej oceniają „komfort finansowy”, na który wpływają m.in. wynagrodzenie i systemy podwyżek – został oceniony średnio na 62% (w skali satysfakcji 0-100%). I to mimo faktu, iż ponad 60% kobiet i ponad 70% mężczyzn pracujących jako specjaliści IT w oparciu o kontrakt B2B zarabia w Polsce powyżej 65 zł na godzinę (netto), czyli co najmniej 10,5 tys. zł netto miesięcznie (przy przyjęciu puli godzin w miesiącu jak na etacie).Wynagrodzenia do 65 zł (netto) za godzinę deklaruje 36,8% kobiet i 27,8% mężczyzn, od 66 do 95 zł za godzinę – 23,7% kobiet i 24,4% mężczyzn, od 96 zł do 125 zł za godzinę – 19,7% i 25% mężczyzn, od 126 do 150 zł za godzinę – 17,1% kobiet i 11% mężczyzn oraz powyżej 150 zł za godzinę – 2,6% kobiet i 11,8% mężczyzn.Dla 43% ankietowanych najważniejszym benefitem stażu pracy jest właśnie wyższe wynagrodzenie, 29% ankietowanych uznała, że najważniejsze są ciekawe projekty. Aż 53% badanych uważa, że ich wynagrodzenie mogłyby być lub wręcz powinno być lepsze. Ogólne zadowolenie z zarobków wynosi 47% - tyle procent badanych uważa, że ich zarobki są „stabilne” lub „adekwatne do projektu”.Jak czytamy w komunikacie z badania, najbardziej zadowoloną ze swoich zarobków grupą są osoby, które mają mniej niż 2 lata doświadczenia. 55% z nich uznało, że wynagrodzenie jest adekwatne lub stabilne. Jednak im dłuższy staż pracy, tym więcej wskazań „mogłoby być lepiej”.Badanie dowodzi również, że wraz ze wzrostem doświadczenia rosną stawki oferowane zatrudnionym. Pośród osób biorących udział w badaniu, ponad 70% osób z doświadczeniem poniżej 2 lat zarabia poniżej 65 zł za godzinę, z kolei prawie 20% osób z doświadczeniem ponad 9 lat zarabia powyżej 150 zł za godzinę.Wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Specjaliści w branży IT (pracujący na kontraktach B2B) najwyżej oceniają „komfort rozwoju” (m.in. możliwości podnoszenia kwalifikacji, szkolenia, premie i nagrody) – kategorię tę oceniono średnio na 86% (w skali 0-100%).Wysoko oceniano także „komfort czasu” pracy (m.in. liczba godzin w miesiącu oraz możliwość pracy zdalnej) – 80% oraz komfort współpracy (m.in. pozyskiwanie nowych projektów, ich atrakcyjność czy atmosfera pracy) - 75%.Gorzej oceniane są kategorie takie jak „styl pracy” (m.in. trudność w prowadzeniu biznesu, elastyczność czasu pracy, wybór projektu) - 65%; oraz komfort pracy (m.in. podróże służbowe czy lokalizacja biura) - 67%.Kobiety notują wyższy średni komfort pracy, komfort czasu pracy, komfort współpracy oraz komfort rozwoju. Mężczyźni mają wyższy średni komfort finansowy, jak również oceniają wyżej styl pracy.W skali ogólnopolskiej, średni komfort we wszystkich kategoriach jest wysoki – wynosi 72,5%. Najniższy średni komfort jest notowany w województwie opolskim – wynosi 64%. Najwyżej plasują się specjaliści IT z województwa świętokrzyskiego, których średni komfort wynosi aż 76%. Najniższy komfort finansowy odczuwają respondenci z województwa lubelskiego: 48%, a najwyższy – z podlaskiego – 73%.Z kolei w podziale na specjalności zawodowe kwestie zarobków i satysfakcji kształtują się tak, że spośród badanych, najwyższe zarobki deklarują specjaliści pracujący w obszarze zarządzania IT i systemów ERP, a najmniejsze – specjaliści w obszarze bezpieczeństwa.Jednocześnie specjaliści w obszarze bezpieczeństwa deklarują największe zadowolenie z zarobków, a specjaliści z obszaru zarządzania IT - najmniejsze.