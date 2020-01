Więcej upadłości firm na świecie. Wzrost ryzyka w eksporcie

Z analiz ekspertów Euler Hermes wynika, że wciąż rośnie liczba upadłości firm na całym świecie, co wiąże się ze wzrostem ryzyka w eksporcie. Najnowszy "Raport o niewypłacalnościach firm na świecie" [Global Insolvency Report] dowodzi, że rok 2019 przyniósł wzrost liczby niewypłacalnych firm o 9% w ujęciu rocznym. Euler Hermes prognozuje, że również w roku 2020 w aż 4 na 5 krajów wzrośnie liczba takich firm.

Wzrost ryzyka eksportowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. onurakgul - Fotolia.com Więcej upadłości firm W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości, nieco powyżej poprzedniego ich szczytu z lat 2012-2013.

Polska – problem z rentownością rodzimych firm

W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości, nieco powyżej poprzedniego ich szczytu z lat 2012-2013. Najistotniejszy jest strukturalny problem niskiej rentowności polskich firm, który zaostrzy się przy słabszym wzroście gospodarczym – mówi Maxime Lemerle, Szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności w Euler Hermes.

Upadłości dużych firm - efekt domina

„Prognozy w zakresie niewypłacalności wymagają ogólnie rzecz biorąc ścisłej kontroli sporów handlowych, a także innych rodzajów ryzyka politycznego i związanego z wdrażanymi politykami, ponieważ poziom niepewności gospodarczej utrzyma się na wysokim poziomie w całym 2020 roku. Aby uniknąć rosnących strat potrzebne będzie stosowanie nie tylko większej selektywności, ale także prewencyjnych działań w zakresie zarządzania kredytem w transakcjach handlowych”, mówi Maxime Lemerle, Szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności w Euler Hermes.

"Raport o niewypłacalnościach firm na świecie" objął 44 kraje oraz 87% światowego PKB. Jak wspomniano we wstępie, dowodzi on utrzymującej się tendencji wzrostu liczby niewypłacalnych firm. Liczba ta zwiększyła się w roku 2019 o 9%. Największy wzrost odnotowano w Chinach (+20%).Zdaniem ekspertów Euler Hermes tendencja zwyżkowa utrzyma się także w roku bieżącym, w którym prognozuje się 6% wzrost liczby niewypłacalności. Skąd takie prognozy? Sprzyjają temu utrzymująca się słabość gospodarki, niepewność polityczna i niepokoje społeczne.Podobnie jak w roku ubiegłym największy wpływ na wzrost liczby niewypłacalnych firm będzie miała Azja (+8% w ujęciu rocznym), a w szczególności Chiny (+10%) oraz Indie (+11%). W Europie Zachodniej w większości państw również wzrośnie liczba niewypłacalności, z powodu wzrostu gospodarczego poniżej historycznego progu, który zwykle stabilizuje liczbę niewypłacalności (+1,7%). Najważniejszymi wyjątkami będą w tym zakresie Brazylia (-3% w ujęciu rocznym) i Francja (0%).W USA i Kanadzie już w roku 2019 rosła liczba niewypłacalności – po raz pierwszy od wielu lat. Eksperci Euler Hermes przewidują ich dalszy wzrost w 2020 o odpowiednio +4% i +5% r/r.Choć tempo wzrostu niewypłacalności było w roku 2019 większe, jednak zwiększenie liczby upadłości nie było aż tak powszechne. Obecnie ryzyko eksportowe wzrasta niemalże wszędzie.W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku upadło 249 dużych firm. Liczba ta była co prawda dość stabilna w ujęciu rocznym, ale z uwagi na większe obroty upadających firm (o +39,1 mld EUR r/r, do poziomu 145,2 mld EUR), większy był ich negatywny efekt. Może być on odczuwalny przez podmioty na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.Gorącym obszarem pod tym względem był sektor budownictwa w Azji, energetyki i handlu detalicznego w Ameryce Północnej, a także handlu detalicznego i usług w Europie Zachodniej.