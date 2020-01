Gigaset wprowadził na rynek smartfon GS195 LS dedykowany starszym użytkownikom z uwagi na uproszczony interfejs, powiększoną klawiaturę i łatwy dostęp do multimediów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gigaset GS195 LS - ekran Gigaset GS195 LS ma wyświetlacz Full HD+ o wielkości ponad 6 cali z intuicyjnym interfejsem i dużymi ikonami. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Gigaset GS195 LS ma duży, czytelny wyświetlacz Full HD+ o wielkości ponad 6 cali z intuicyjnym interfejsem i dużymi ikonami. Na tylnej ściance obudowy znajduje się czytnik linii papilarnych, który ułatwia m.in. odblokowywanie urządzenia. Główny aparat fotograficzny wyposażono w lampę błyskową, która sprawdzi się także jako podręczna latarka. Na ekranie startowym można indywidualnie ustawić maksymalnie dziesięć funkcji. Kolejne skróty do aplikacji można dodać na kolejnej karcie. Każdy kafelek prowadzi użytkownika do wybranej funkcji.Smartfon ma dużą czcionkę oraz dostęp do powiększonej klawiatury. Wybieranie numerów lub kontaktów ułatwiają duże pola wyboru oraz alfabetyczny układ wpisanych do książki telefonicznej abonentów. Do dyspozycji użytkownika jest także przycisk awaryjny, który pomaga szybko wezwać pomoc. Oprócz fabrycznie zapisanego numeru alarmowego 112, do funkcji alarmowej można przypisać także inne kontakty. Po wciśnięciu przycisku alarmowego pojawi się okienko ze wszystkimi osobami, które mogą pomóc w sytuacji awaryjnej. Producent przygotował także funkcję alarmowej wiadomości SMS. Po jej uruchomieniu wstępnie sformułowana informacja wraz z bieżącą lokalizacją jest automatycznie wysyłana do wszystkich zapisanych kontaktów alarmowych.Uzupełnieniem uproszczonego interfejsu w Gigaset GS195 LS jest dźwięk HD, zapewniający wyższą jakość głosu oraz lepsze tłumienie szumów tła i zakłóceń.Gigaset GS195 LS pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie.Smartfon Gigaset GS195 LS posiada w zestawie przezroczyste etui, wstępnie zmontowane szkło ochronne i magnetyczny kabel USB typu C.Gigaset GS195 LS jest produkowany w Niemczech i trafił już do sprzedaży na tamtejszym rynku. Firma rozważa jego dystrybucję także w Polsce.