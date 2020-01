Sztuczna inteligencja już dojrzała. Co jeszcze przyniosą nowe technologie?

Nowe technologie nie przestają zaskakiwać. Ich dynamiczny rozwój obserwujemy już od wielu lat i nic nie wskazuje na to, aby w nadchodzącym czasie sytuacja ta miała ulec zmianie. Do tej pory mieliśmy do czynienia m.in. z wybuchem popularności chmury, uczenia maszynowego czy aplikacji mobilnych. Trwają pierwsze wdrożenia sieci 5G. Co przyniosą najbliższe lata? Oto przewidywania VMware.

1. Większa orientacja na cyfrowe doświadczenia pracowników

Choć bezpłatne jedzenie czy biurowe strefy komfortu są czymś co wyróżnia pracodawców, pracownicy po prostu chcą mieć swobodny dostęp do odpowiednich narzędzi, aby wykonać swoją pracę. IT musi współpracować z działami HR i sprzedaży, aby poprawić doświadczenia cyfrowe pracowników przez cały czas ich zatrudnienia. Tym bardziej, że w ciągu kilku następnych lat doświadczenia pracowników staną się takim samym priorytetem biznesowym, jak skierowany do klientów customer experience – komentuje Bask Iyer z VMware.

Kliknij, aby powiekszyć fot. phonlamaiphoto - Fotolia.com Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja po latach dziecięcych w końcu osiągnie swoją dojrzałość i przejdzie tzw. test Turinga. Oznacza to, że w wielu obszarach zbliży się do inteligencji ludzkiej.

2. Technologia Edge wchodzi na biznesowe salony

Firmy poszukują technologicznych partnerów, którzy pomogą im przyspieszyć inwestycje w rozwiązania typu edge. Wiele wskazuje, że na rynku pojawi się więc dużo nowych kompleksowych usług bazujących na tej technologii – prognozuje Wolf. Ich celem będzie obniżenie kosztów oraz konsolidacja infrastruktury, którą obejmie przetwarzania brzegowe. Przede wszystkim jednak firmy potrzebuje rozwiązania, które pozwoli dostarczać innowacyjne usług do firmowych biur rozsianych po kraju w całości w formie oprogramowania – dodaje.

3. Sztuczna inteligencja osiągnie biznesową dojrzałość

Jak dotąd mechanizmy takie jak uczenie maszynowe (ML) wymagały ogromnych ilości danych do działania, co często było i nadal jest poza zasięgiem firm spoza wąsko rozumianej branży technologicznej. Przykładowo, małą firmę e-commerce nie stać na zatrudnienie własnego zespołu analityków umiejących obsłużyć systemy oparte na uczeniu maszynowym. To się jednak zmieni. Już wkrótce zobaczymy wysyp gotowych usług typu SI/ML, opracowanych przez dostawców chmurowych lub społeczności open source – mówi Chris Wolf, wiceprezes ds. nowych technologii w firmie VMware. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe staną się tym samym bardziej dostępne dla organizacji, które nie posiadają wiedzy w tym zakresie. Firmy, którym uda się oswoić SI dla klientów biznesowych spoza głównego nurtu w 99 procentach staną się dominującymi graczami na rynku – dodaje.

Biznes będzie musiał wycałować wiele żab, zanim znajdzie prawdziwego mechanicznego księcia lub księżniczkę – puentuje.

Wbudowane, inteligentne cyberbezpieczeństwo

Znaleźliśmy się w punkcie, w którym polityki bezpieczeństwa, zabezpieczenia sieciowe i zapory typu firewall są integralnym elementem dowolnej aplikacji. Poszczególne mechanizmy działają cały czas. Przestają tylko wtedy, gdy aplikacja zostaje wycofana z użycia – tłumaczy Wolf z VMware. W tym w nowym świecie, gdzie aplikacje, obieg danych i mechanizmy bezpieczeństwa stale ewoluują, eksperci dostrzegają jednak pewne poważne zagrożenie – brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Jest jednak na to sposób. Nowych mechanizmów nie trzeba wpisywać w strukturę całej firmy. Zacznijmy małymi kroczkami. Stwórzmy aplikację kontenerową, poddajmy ją testom w odpowiednim środowisku wirtualnym i zabezpieczmy odpowiednimi narzędziami. Wewnętrzny zespół IT w oparciu o te podejście może stopniowo uczyć się nowych narzędzi i metod, by dopiero z czasem wdrożyć je w całym przedsiębiorstwie – mówi Wolf z VMware.

Chmura wraca do fizycznych źródeł

Wiele wskazuje, że dyskusje jaką chmurę wybrać przestaną mieć rację bytu. Dzisiaj najlepszym rozwiązaniem dla biznesu jest multicloud i chmura hybrydowa. To naturalny wybór dla firm, które operują zróżnicowanymi zasobami danych. Mając moc możliwości nie trzeba od razu wszystkich krytycznych biznesowych danych wrzucać do jednej określonej chmury. Można swoje dane posegmentować i wypróbować na nich kilku różnych rozwiązań. VMware od kilku lat prowadził działania realizujące tę wizję. Jest ona nie tylko korzystna dla firmy, która decyduje się na chmurę, ale i dla całego rynku. Niesie bowiem nadzieję, że firmy jeszcze odważniej wejdą do świata chmur obliczeniowych, jeśli zrozumieją, że wcale nie muszą rezygnować z infrastruktury, w którą już wcześniej zainwestowały czas i pieniądze – mówi Stanisław Bochnak, strateg ds. biznesowych w VMware Polska.

Ten rok będzie już kolejnym okresem rewolucji technologicznej. Nowe technologie będą nadal ewoluować. Sztuczna inteligencja osiągnie dojrzałość, pracodawcy będą w coraz większym stopniu zorientowani na cyfrowe doświadczenia swojego personelu, a edge computing dumnie wkroczy na biznesowe salony. Przyszłość zapowiada się naprawdę ciekawie. I wprawdzie wiele trendów to kontynuacja tego, co już obserwowaliśmy, to nie zabraknie również nowinek. Co przyniosą nam nowe technologie? Eksperci firmy VMware wskazują na kilka zasadniczych trendów. Oto pięć innowacji i technologii, nad którymi w kolejnych pięciu latach nie będzie można przejść obojętnie.